Взятие Хаджибея: подвиг генерала Дерибаса
14 сентября 1789 года русскими войсками была взята крепость Хаджибей. Это событие оставалось бы известно узкому кругу специалистов, если бы не два обстоятельства. Во-первых, через несколько лет на месте турецкого Хаджибея появилась русская Одесса. А во-вторых, уже в наши дни удивительное открытие сделали украинские историки
После победы под Рымником русские войска уже могли не опасаться прорыва османской армии в Северное Причерноморье. После этого можно было беспрепятственно брать в осаду крупнейшую турецкую крепость региона – Бендеры. Но оставалась ещё опасность высадки десанта с моря. После потери Крыма и Очакова турки использовали для базирования флота бухту Хаджибея – небольшого посёлка, разбросанного вокруг старинного замка.Накануне предыдущей войны с Россией османы отремонтировали замок и обнесли его современным поясом бастионных фортификаций. Но это не помогло. Он был взят русскими войсками, которые затем уничтожили укрепления, оставляя территорию Очаковской области после заключения Кючук-Кайнарджийского мира.Задача захвата морского побережья с крепостями Хаджибей и Аккераман возлагалась на дивизию генерал-поручика Ивана Гудовича, которая 3 октября выдвинулась из Очакова. Не без трудностей форсировав Куяльник 12 сентября войска Гудовича оказались в двух переходах от Хаджибея. Авангардом командовал генерал-майор Иосиф Дерибас (Хосе де Рибас) с тремя конными и тремя пехотными полками Черноморского казачьего войска при 6 орудиях.Дерибас был неаполитанским дворянином, который стал под русские флаги ещё в предыдущую турецкую войну, завербовавшись в средиземноморскую эскадру графа Орлова. С тех пор он сделал военную карьеру в России, стал одним из фаворитов Екатерины Великой, принял активное участие во взятии Очакова.План атаки Хаджибея Дерибас вынашивал уже несколько месяцев, ведя интенсивную разведку местности. Большая роль в нём отводилось флотилии графа Марко Войновича, которая должна была блокировать гавань с моря и блокировать турецкому флоту путь к отступлению.В ночь на 13 сентября Гудович поставил на берегу моря, в районе современной Пересыпи батарею из 4 осадных и 10 полевых орудий, которая должна была вести огонь по неприятельскому флоту. Кроме того, для усиления авангарда ему были приданы три батальона пехоты.Днём 13 сентября войска выдвигались на исходные позиции, а батарея открыла огонь по турецким кораблям, которые под её огнём были вынуждены отступить в противоположную часть гавани.Дерибасом была сформирована штурмовая группа во главе с полковником Хвостовым, в которую была выделена третья часть авангарда – батальон пехоты и два казацких полка. Они должны были, используя штурмовые лестницы, атаковать замок со стороны балки, места наименее удобного, но хуже всего защищённого. С этой группой шёл и сам Дерибас.Часть казаков должны были произвести ложную атаку с другой стороны замка, отвлекая внимание гарнизона. Ещё один казацкий полк во главе с секунд-майором Сергеем Воейковым должен был занять предместья замка и отрезать гарнизон от стоящего в гавани флота.Штурм начался в 4 часа утра 14 числа. Турки заметили передвижение русских войск и открыли огонь со стен и кораблей эскадры. Как сообщал в своем донесении Дерибас: "в течение получаса продолжался адский огонь, особенно со стороны моря. Но он не причинил нам вреда, так как берег очень высок. Я восхищен храбростью полковника Хвостова, а также многих других, и, в частности, капитана Трубникова, подателя сего /донесения/; он был невежлив оставив меня у подножия лестницы, дабы доказать мне, что и он умеет идти на приступ: я был удовлетворён, видя штурмовую лестницу всю покрытую наступающими".Крепость была захвачена, потери русских составили всего 5 человек убитыми и 33 раненными. Однако действия сухопутных войск не были поддержаны с моря Войновичем и турецкий флот, потеряв два корабля от огня выставленной де Рибасом батареи, смог из хаджибейской гавани уйти.После этой операции Дерибас был назначен командиром Днепровской флотилии, а 3 октября 1789 года он был награждён орденом Св. Владимира 2-го класса и орденом Св. Георгия 3-го класса.Во главе флотилии Дерибас продолжил войну, участвуя во взятии Аккермана, Килии и знаменитом штурме Измаила, в котором сыграл одну из ключевых ролей. Однако именно Хаджибею было суждено обессмертить имя Дерибаса. На месте турецкой крепости и окружающих её селений пять лет спустя им был основан город, получавший имя Одесса.Серьезные историки до сих пор спорят о точной локализации замка, который взял Дерибас, и его соотношении с другими объектами, отмеченными на берегах Одесского залива источниками XV-XVI веков. Однако для современной украинской пропаганды это слишком тонкие материи. А потому прямо сейчас на наших глазах создается миф о том, что Одессе вовсе не чуть более 200 лет, а в три раза больше, а потому русские здесь были не основателями и строителями, а просто захватчиками, которые пришли на всё готовое. Для этого все сведения источников, зачастую неоднозначную и противоречивые, выстраиваются в единую линию, от момента основания литовцами гавани и замка до момента взятия Хаджибея Дерибасом.В реальности же, в Северном Причерноморье не так много удобных гаваней с наличием источников питьевой воды, удобным местом для поселения и спуском к морю. Поэтому с глубокой древности эпизодически на таких местах возникали населенные пункты никак более не связанные друг с другом кроме локализации. И лишь только после того, как эти земли были завоёваны и освоены Россией, городская жизнь, со всем её атрибутами, получила непрерывное поступательное развитие. Впрочем, в последние десятилетия говорить о развитии больше не приходится.
16:00 13.09.2025 (обновлено: 16:05 13.09.2025)
 
14 сентября 1789 года русскими войсками была взята крепость Хаджибей. Это событие оставалось бы известно узкому кругу специалистов, если бы не два обстоятельства. Во-первых, через несколько лет на месте турецкого Хаджибея появилась русская Одесса. А во-вторых, уже в наши дни удивительное открытие сделали украинские историки
После победы под Рымником русские войска уже могли не опасаться прорыва османской армии в Северное Причерноморье. После этого можно было беспрепятственно брать в осаду крупнейшую турецкую крепость региона – Бендеры. Но оставалась ещё опасность высадки десанта с моря. После потери Крыма и Очакова турки использовали для базирования флота бухту Хаджибея – небольшого посёлка, разбросанного вокруг старинного замка.
Накануне предыдущей войны с Россией османы отремонтировали замок и обнесли его современным поясом бастионных фортификаций. Но это не помогло. Он был взят русскими войсками, которые затем уничтожили укрепления, оставляя территорию Очаковской области после заключения Кючук-Кайнарджийского мира.
Задача захвата морского побережья с крепостями Хаджибей и Аккераман возлагалась на дивизию генерал-поручика Ивана Гудовича, которая 3 октября выдвинулась из Очакова. Не без трудностей форсировав Куяльник 12 сентября войска Гудовича оказались в двух переходах от Хаджибея. Авангардом командовал генерал-майор Иосиф Дерибас (Хосе де Рибас) с тремя конными и тремя пехотными полками Черноморского казачьего войска при 6 орудиях.
Дерибас был неаполитанским дворянином, который стал под русские флаги ещё в предыдущую турецкую войну, завербовавшись в средиземноморскую эскадру графа Орлова. С тех пор он сделал военную карьеру в России, стал одним из фаворитов Екатерины Великой, принял активное участие во взятии Очакова.
План атаки Хаджибея Дерибас вынашивал уже несколько месяцев, ведя интенсивную разведку местности. Большая роль в нём отводилось флотилии графа Марко Войновича, которая должна была блокировать гавань с моря и блокировать турецкому флоту путь к отступлению.
В ночь на 13 сентября Гудович поставил на берегу моря, в районе современной Пересыпи батарею из 4 осадных и 10 полевых орудий, которая должна была вести огонь по неприятельскому флоту. Кроме того, для усиления авангарда ему были приданы три батальона пехоты.
Днём 13 сентября войска выдвигались на исходные позиции, а батарея открыла огонь по турецким кораблям, которые под её огнём были вынуждены отступить в противоположную часть гавани.
Дерибасом была сформирована штурмовая группа во главе с полковником Хвостовым, в которую была выделена третья часть авангарда – батальон пехоты и два казацких полка. Они должны были, используя штурмовые лестницы, атаковать замок со стороны балки, места наименее удобного, но хуже всего защищённого. С этой группой шёл и сам Дерибас.
Часть казаков должны были произвести ложную атаку с другой стороны замка, отвлекая внимание гарнизона. Ещё один казацкий полк во главе с секунд-майором Сергеем Воейковым должен был занять предместья замка и отрезать гарнизон от стоящего в гавани флота.
Штурм начался в 4 часа утра 14 числа. Турки заметили передвижение русских войск и открыли огонь со стен и кораблей эскадры. Как сообщал в своем донесении Дерибас: "в течение получаса продолжался адский огонь, особенно со стороны моря. Но он не причинил нам вреда, так как берег очень высок. Я восхищен храбростью полковника Хвостова, а также многих других, и, в частности, капитана Трубникова, подателя сего /донесения/; он был невежлив оставив меня у подножия лестницы, дабы доказать мне, что и он умеет идти на приступ: я был удовлетворён, видя штурмовую лестницу всю покрытую наступающими".
Крепость была захвачена, потери русских составили всего 5 человек убитыми и 33 раненными. Однако действия сухопутных войск не были поддержаны с моря Войновичем и турецкий флот, потеряв два корабля от огня выставленной де Рибасом батареи, смог из хаджибейской гавани уйти.
После этой операции Дерибас был назначен командиром Днепровской флотилии, а 3 октября 1789 года он был награждён орденом Св. Владимира 2-го класса и орденом Св. Георгия 3-го класса.
Во главе флотилии Дерибас продолжил войну, участвуя во взятии Аккермана, Килии и знаменитом штурме Измаила, в котором сыграл одну из ключевых ролей. Однако именно Хаджибею было суждено обессмертить имя Дерибаса. На месте турецкой крепости и окружающих её селений пять лет спустя им был основан город, получавший имя Одесса.
Серьезные историки до сих пор спорят о точной локализации замка, который взял Дерибас, и его соотношении с другими объектами, отмеченными на берегах Одесского залива источниками XV-XVI веков. Однако для современной украинской пропаганды это слишком тонкие материи. А потому прямо сейчас на наших глазах создается миф о том, что Одессе вовсе не чуть более 200 лет, а в три раза больше, а потому русские здесь были не основателями и строителями, а просто захватчиками, которые пришли на всё готовое. Для этого все сведения источников, зачастую неоднозначную и противоречивые, выстраиваются в единую линию, от момента основания литовцами гавани и замка до момента взятия Хаджибея Дерибасом.
В реальности же, в Северном Причерноморье не так много удобных гаваней с наличием источников питьевой воды, удобным местом для поселения и спуском к морю. Поэтому с глубокой древности эпизодически на таких местах возникали населенные пункты никак более не связанные друг с другом кроме локализации. И лишь только после того, как эти земли были завоёваны и освоены Россией, городская жизнь, со всем её атрибутами, получила непрерывное поступательное развитие. Впрочем, в последние десятилетия говорить о развитии больше не приходится.
