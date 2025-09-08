https://ukraina.ru/20250908/stambul-sotryasayut-massovye-protesty-1068310714.html
Ночью 8 сентября в Стамбуле зафиксированы стычки оппозиционеров с полицией. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Турецкие телеканалы опубликовали кадры противостояния митингующих с полицией. Стражи порядка выставили кордоны, усиленные броневиками.Противники бессменного правления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана массово вышли на улицы, требуя отмены блокировки деятельности оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).Массовые акции протеста оппозиционеры проводят в нескольких городах Турции, включая столицу. В ответ полиция выставила кордоны и запретила проведение митингов и демонстраций до полуночи 10 сентября.НРП призвала к массовым протестам после того, как стамбульский суд признать недействительными результаты съезда стамбульского отделения этой партии. Съезд состоялся осенью 2023 года. Из постановления суда следует, что решения на съезде партии неправомочны, а партийные руководители не имеют полномочий.Лидер НРП Озгюр Озель призывал отменить решение суда. Стамбульское отделение партии находится под временным управлением.Турция активно продаёт вооружения режиму Зеленского – включая бронетехнику. Официальная Анкара ограниченно применяет санкции к России. При этом президент Турции заявляет о намерении всячески содействовать деэскалации конфликта между Киевом и Москвой. Стамбул периодически становится переговорной площадкой для российской и украинской делегаций. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
