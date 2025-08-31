"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/flamingo-selfi-raketa-dlya-kleptomanov-s-bankovoy-1067935743.html
"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского
"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского - 31.08.2025 Украина.ру
"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского
История будоражащая неокрепшие умы вот уже почти две недели. Украина снова устроила шоу. На этот раз — "презентацию" ракеты "Фламинго". Под софитами телекамер Ассошиэйтед Пресс публике показали цех с изделием в веселеньких цветах, которое подали как "серийное изделие".
2025-08-31T13:13
2025-08-31T13:14
киев
украина
банковая
владимир зеленский
набу
the economist
нато
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067188365_0:171:1096:788_1920x0_80_0_0_6f9766248078cdc33f5e34cc41c0103b.jpg
В Киеве прозвучал лозунг: "одна ракета в день, к октябрю — семь". Звучит амбициозно, почти голливудский сценарий. Но даже дружественные украинскому режиму издания вынуждены признать очевидное: проверить эти цифры невозможно. Независимой верификации нет. Ни международные инспекции, ни отчёты по боевым применениям таких объёмов не подтверждают. Есть только слова, громкие речи и картинки.The War Zone пишет осторожно: "вопросы вызывает реалистичность планов по увеличению производства". The Economist выражается ещё прямее: "кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой". То есть даже западные эксперты понимают: перед нами не оружие, а красивая обёртка. И в этой обёртке угадывается британско-эмиратский след. Сравните фото: украинское "Фламинго" и FP-5, показанный в феврале в Абу-Даби, похожи как две капли воды. Внешне — идентичность. Отличие только в наклейке и в пиар-истории. Fire Point (якобы разработчик) рассказывает сказку про "чертеж на салфетке в конце 2024-го" как историю рождения ракеты, когда якобы инженеры начертили ракету от руки, вдохновившись немецким V-1 и советским "Стрижом". Но как "каракуль на салфетке" за девять месяцев превращается в "серийное производство" — ответа нет.Зеленский добавляет штрих: "самая успешная ракета Украины". Но успех измеряется не словами, а результатами. Сколько их выпущено? Сколько реально применено? Где независимые подтверждения? Ноль. Есть пресс-тур для журналистов и желание продать очередное "вундерваффе" европейским налогоплательщикам. На войне такая "серийка" не работает. Работает только там, где важнее отчётность перед спонсорами. "Фламинго" — это оружие массового пиара, а не массового производства.Если в первом акте нам показывают яркие корпуса и рассказывают про "чудо-оружие", то во втором начинается самое интересное — деньги. Зеленский вовсе не о войне думает, а о том, как набить карманы под предлогом перевооружения. На шестом заседании "коалиции" президент Украины призвал партнеров финансировать "украинское производство дронов" и одновременно подключаться к новому механизму НАТО под названием PURL. Формулировки звучат возвышенно: "увеличить возможности защищать себя". На деле же это очередной инструмент перекачки европейских и канадских денег в американский ВПК и в кошельки киевского окружения.Механизм PURL работает просто. США предоставляют технику и боеприпасы, но платит за всё Европа. Германия уже объявила о сумме до 500 миллионов долларов, Нидерланды — о полумиллиарде евро. Еврокомиссия превращает всё в "быстрое финансирование" без лишней бюрократии. То есть деньги переводятся мгновенно, а на месте, в Киеве, их уже ждут такие компании, как Fire Point. Именно эта фирма представлена производителем "Фламинго" и параллельно является одним из крупнейших подрядчиков по дроновым программам. В 2024 году она получила миллиарды гривен из бюджета.Но дальше возникает неприятный нюанс: НАБУ начало проверку Fire Point. Детективы выяснили, что явно завышались цены комплектующих и изделий, а так же объёмы поставок. И в этой же истории всплывает знакомая фамилия — Тимур Миндич. Давний соратник Зеленского, партнёр по "Кварталу 95", "кошелек" нынешнего президента. Миндич, конечно, всё отрицает, но сам факт, что следователи проверяют эту версию, говорит о многом. Учитывая, что Миндич и раньше появлялся в коррупционных историях, сомнений мало: "Фламинго" — это не столько про оборону, сколько про схему.Чтобы не сгореть, власти пошли на хитрость. НАБУ и САП поспешили выпустить заявление: "расследования по ракете "Фламинго" нет". Формально — правда. Фактически — подмена. Никто не спорит, что объектом проверки является сама фирма и её контракты, а не конкретный корпус ракеты. Но в заголовках уже звучит удобная формула: "Дела по "Фламинго" нет". Европейцам можно показать пресс-релиз, махнуть рукой на скандал и продолжать платить. А в Киеве тем временем схема работает: деньги проходят через PURL, оседают в оборонных контрактах, а прикрытием служит красивая легенда про "самую успешную ракету Украины".Если убрать пиар-дым, картинка простая: никакой реальной "ракеты-страшилки" у Киева нет. "Фламинго" существует как набор обещаний, картинок и красивых формулировок. Дальность в три тысячи километров, тонна боевой части, "массовое производство" — всё это звучит только со слов Зеленского и менеджеров Fire Point. Независимой верификации нет. Эксперты отрасли говорят жёстче: ракета громоздкая, стартует высоко, прекрасно видна радарам, а на длинной дистанции становится мишенью для любого истребителя. То есть в военном смысле это игрушка.Зато в финансовом смысле — это золото. Под "Фламинго" идут миллиарды: очередная схема "коалиции" и Зеленского, под которой все участники становятся богаче. Брюссель оправдывает транши "борьбой за Украину", но борьба идёт исключительно за перераспределение средств. Для офисных кураторов важно не оружие, а отчётность — сколько миллиардов прошло, какие фото приложили в отчёт, какие лозунги озвучены. И эти "отчеты" превращаются в счета офшорных фирм и новые виллы для клептоманов "95-го квартала". И именно поэтому вся эта история не о войне, а о том, как превратить войну в бизнес. Который для этой гоп-компании, очень желательно, что бы не сворачивался.О том, как коррупция на Украине подменила государство - в статье Ростислава Ищенко "Общество переходного периода"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
киев
украина
банковая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067188365_0:68:1096:890_1920x0_80_0_0_c6e95150a789319046d7c11319a3220e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, банковая, владимир зеленский, набу, the economist, нато, мнения
Киев, Украина, Банковая, Владимир Зеленский, НАБУ, The Economist, НАТО, Мнения

"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского

13:13 31.08.2025 (обновлено: 13:14 31.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руракета "Фламинго" (Украина)
ракета Фламинго (Украина) - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
История будоражащая неокрепшие умы вот уже почти две недели. Украина снова устроила шоу. На этот раз — "презентацию" ракеты "Фламинго". Под софитами телекамер Ассошиэйтед Пресс публике показали цех с изделием в веселеньких цветах, которое подали как "серийное изделие".
В Киеве прозвучал лозунг: "одна ракета в день, к октябрю — семь". Звучит амбициозно, почти голливудский сценарий. Но даже дружественные украинскому режиму издания вынуждены признать очевидное: проверить эти цифры невозможно. Независимой верификации нет. Ни международные инспекции, ни отчёты по боевым применениям таких объёмов не подтверждают. Есть только слова, громкие речи и картинки.
The War Zone пишет осторожно: "вопросы вызывает реалистичность планов по увеличению производства". The Economist выражается ещё прямее: "кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой". То есть даже западные эксперты понимают: перед нами не оружие, а красивая обёртка. И в этой обёртке угадывается британско-эмиратский след.
Сравните фото: украинское "Фламинго" и FP-5, показанный в феврале в Абу-Даби, похожи как две капли воды. Внешне — идентичность. Отличие только в наклейке и в пиар-истории. Fire Point (якобы разработчик) рассказывает сказку про "чертеж на салфетке в конце 2024-го" как историю рождения ракеты, когда якобы инженеры начертили ракету от руки, вдохновившись немецким V-1 и советским "Стрижом". Но как "каракуль на салфетке" за девять месяцев превращается в "серийное производство" — ответа нет.
Зеленский добавляет штрих: "самая успешная ракета Украины". Но успех измеряется не словами, а результатами. Сколько их выпущено? Сколько реально применено? Где независимые подтверждения? Ноль. Есть пресс-тур для журналистов и желание продать очередное "вундерваффе" европейским налогоплательщикам. На войне такая "серийка" не работает. Работает только там, где важнее отчётность перед спонсорами. "Фламинго" — это оружие массового пиара, а не массового производства.
Если в первом акте нам показывают яркие корпуса и рассказывают про "чудо-оружие", то во втором начинается самое интересное — деньги. Зеленский вовсе не о войне думает, а о том, как набить карманы под предлогом перевооружения. На шестом заседании "коалиции" президент Украины призвал партнеров финансировать "украинское производство дронов" и одновременно подключаться к новому механизму НАТО под названием PURL. Формулировки звучат возвышенно: "увеличить возможности защищать себя". На деле же это очередной инструмент перекачки европейских и канадских денег в американский ВПК и в кошельки киевского окружения.
Механизм PURL работает просто. США предоставляют технику и боеприпасы, но платит за всё Европа. Германия уже объявила о сумме до 500 миллионов долларов, Нидерланды — о полумиллиарде евро. Еврокомиссия превращает всё в "быстрое финансирование" без лишней бюрократии. То есть деньги переводятся мгновенно, а на месте, в Киеве, их уже ждут такие компании, как Fire Point. Именно эта фирма представлена производителем "Фламинго" и параллельно является одним из крупнейших подрядчиков по дроновым программам. В 2024 году она получила миллиарды гривен из бюджета.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Но дальше возникает неприятный нюанс: НАБУ начало проверку Fire Point. Детективы выяснили, что явно завышались цены комплектующих и изделий, а так же объёмы поставок. И в этой же истории всплывает знакомая фамилия — Тимур Миндич. Давний соратник Зеленского, партнёр по "Кварталу 95", "кошелек" нынешнего президента. Миндич, конечно, всё отрицает, но сам факт, что следователи проверяют эту версию, говорит о многом. Учитывая, что Миндич и раньше появлялся в коррупционных историях, сомнений мало: "Фламинго" — это не столько про оборону, сколько про схему.
Чтобы не сгореть, власти пошли на хитрость. НАБУ и САП поспешили выпустить заявление: "расследования по ракете "Фламинго" нет". Формально — правда. Фактически — подмена. Никто не спорит, что объектом проверки является сама фирма и её контракты, а не конкретный корпус ракеты. Но в заголовках уже звучит удобная формула: "Дела по "Фламинго" нет". Европейцам можно показать пресс-релиз, махнуть рукой на скандал и продолжать платить. А в Киеве тем временем схема работает: деньги проходят через PURL, оседают в оборонных контрактах, а прикрытием служит красивая легенда про "самую успешную ракету Украины".
Если убрать пиар-дым, картинка простая: никакой реальной "ракеты-страшилки" у Киева нет. "Фламинго" существует как набор обещаний, картинок и красивых формулировок. Дальность в три тысячи километров, тонна боевой части, "массовое производство" — всё это звучит только со слов Зеленского и менеджеров Fire Point. Независимой верификации нет. Эксперты отрасли говорят жёстче: ракета громоздкая, стартует высоко, прекрасно видна радарам, а на длинной дистанции становится мишенью для любого истребителя. То есть в военном смысле это игрушка.
Зато в финансовом смысле — это золото. Под "Фламинго" идут миллиарды: очередная схема "коалиции" и Зеленского, под которой все участники становятся богаче. Брюссель оправдывает транши "борьбой за Украину", но борьба идёт исключительно за перераспределение средств. Для офисных кураторов важно не оружие, а отчётность — сколько миллиардов прошло, какие фото приложили в отчёт, какие лозунги озвучены. И эти "отчеты" превращаются в счета офшорных фирм и новые виллы для клептоманов "95-го квартала". И именно поэтому вся эта история не о войне, а о том, как превратить войну в бизнес. Который для этой гоп-компании, очень желательно, что бы не сворачивался.
О том, как коррупция на Украине подменила государство - в статье Ростислава Ищенко "Общество переходного периода"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаБанковаяВладимир ЗеленскийНАБУThe EconomistНАТОМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47БПЛА ВСУ атакуют Скорую помощь и другие гражданские автомобили в российских регионах
13:36Брижит и его Макрон. Странные биографии элит Евросоюза
13:29Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, даже в качестве миротворцев
13:15Разведгруппы ВС РФ зашли в город Димитров ДНР (укр. — Мирноград) - Пушилин
13:13"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского
13:08"Представляете, когда границу откроют, как отсюда побегут все!" - украинский предпрениматель
13:00Новое кураторство Кириенко, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 августа
12:58Поражена портовая инфраструктура для ВСУ и прикрывающая его ЗРК NASAMS из Норвегии
12:40Российские штурмовики продвигаются южнее Красноармейска, в Чернигове работают "Герани"
12:27В Ровенской области ТЦК забрал священника с кладбища после отпевания ВСУшника
12:09ФРГ ужесточит санкции к безработным украинцам на пособиях
12:00Подрыв судна вблизи Одессы подтвердили в ВМСУ, в ЕС отказываются поддерживать Украину. Новости к 12.00
12:00"Вокруг Булгакова": дамский магазин Коровьева
11:47Путин и Эрдоган встретятся в Китае для обсуждения участия Турции в урегулировании конфликта на Украине
11:33Грузовое судно на рейде у Одессы получило сильный крен на корму
11:28Мины замечены у побережья Одессы
11:20Вокруг Павлограда зафиксированы крупные возгорания
11:11Пожар с детонацией боеприпасов в Гамбурге произошёл на складе бытовой техники
11:01Киев открыл границы для 18–22-летних, но забыл про боевиков — в армии растёт недовольство
10:48Последнее китайское предупреждение
Лента новостейМолния