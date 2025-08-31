https://ukraina.ru/20250831/flamingo-selfi-raketa-dlya-kleptomanov-s-bankovoy-1067935743.html

"Фламинго": селфи-ракета для клептоманов Зеленского

История будоражащая неокрепшие умы вот уже почти две недели. Украина снова устроила шоу. На этот раз — "презентацию" ракеты "Фламинго". Под софитами телекамер Ассошиэйтед Пресс публике показали цех с изделием в веселеньких цветах, которое подали как "серийное изделие".

В Киеве прозвучал лозунг: "одна ракета в день, к октябрю — семь". Звучит амбициозно, почти голливудский сценарий. Но даже дружественные украинскому режиму издания вынуждены признать очевидное: проверить эти цифры невозможно. Независимой верификации нет. Ни международные инспекции, ни отчёты по боевым применениям таких объёмов не подтверждают. Есть только слова, громкие речи и картинки.The War Zone пишет осторожно: "вопросы вызывает реалистичность планов по увеличению производства". The Economist выражается ещё прямее: "кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой". То есть даже западные эксперты понимают: перед нами не оружие, а красивая обёртка. И в этой обёртке угадывается британско-эмиратский след. Сравните фото: украинское "Фламинго" и FP-5, показанный в феврале в Абу-Даби, похожи как две капли воды. Внешне — идентичность. Отличие только в наклейке и в пиар-истории. Fire Point (якобы разработчик) рассказывает сказку про "чертеж на салфетке в конце 2024-го" как историю рождения ракеты, когда якобы инженеры начертили ракету от руки, вдохновившись немецким V-1 и советским "Стрижом". Но как "каракуль на салфетке" за девять месяцев превращается в "серийное производство" — ответа нет.Зеленский добавляет штрих: "самая успешная ракета Украины". Но успех измеряется не словами, а результатами. Сколько их выпущено? Сколько реально применено? Где независимые подтверждения? Ноль. Есть пресс-тур для журналистов и желание продать очередное "вундерваффе" европейским налогоплательщикам. На войне такая "серийка" не работает. Работает только там, где важнее отчётность перед спонсорами. "Фламинго" — это оружие массового пиара, а не массового производства.Если в первом акте нам показывают яркие корпуса и рассказывают про "чудо-оружие", то во втором начинается самое интересное — деньги. Зеленский вовсе не о войне думает, а о том, как набить карманы под предлогом перевооружения. На шестом заседании "коалиции" президент Украины призвал партнеров финансировать "украинское производство дронов" и одновременно подключаться к новому механизму НАТО под названием PURL. Формулировки звучат возвышенно: "увеличить возможности защищать себя". На деле же это очередной инструмент перекачки европейских и канадских денег в американский ВПК и в кошельки киевского окружения.Механизм PURL работает просто. США предоставляют технику и боеприпасы, но платит за всё Европа. Германия уже объявила о сумме до 500 миллионов долларов, Нидерланды — о полумиллиарде евро. Еврокомиссия превращает всё в "быстрое финансирование" без лишней бюрократии. То есть деньги переводятся мгновенно, а на месте, в Киеве, их уже ждут такие компании, как Fire Point. Именно эта фирма представлена производителем "Фламинго" и параллельно является одним из крупнейших подрядчиков по дроновым программам. В 2024 году она получила миллиарды гривен из бюджета.Но дальше возникает неприятный нюанс: НАБУ начало проверку Fire Point. Детективы выяснили, что явно завышались цены комплектующих и изделий, а так же объёмы поставок. И в этой же истории всплывает знакомая фамилия — Тимур Миндич. Давний соратник Зеленского, партнёр по "Кварталу 95", "кошелек" нынешнего президента. Миндич, конечно, всё отрицает, но сам факт, что следователи проверяют эту версию, говорит о многом. Учитывая, что Миндич и раньше появлялся в коррупционных историях, сомнений мало: "Фламинго" — это не столько про оборону, сколько про схему.Чтобы не сгореть, власти пошли на хитрость. НАБУ и САП поспешили выпустить заявление: "расследования по ракете "Фламинго" нет". Формально — правда. Фактически — подмена. Никто не спорит, что объектом проверки является сама фирма и её контракты, а не конкретный корпус ракеты. Но в заголовках уже звучит удобная формула: "Дела по "Фламинго" нет". Европейцам можно показать пресс-релиз, махнуть рукой на скандал и продолжать платить. А в Киеве тем временем схема работает: деньги проходят через PURL, оседают в оборонных контрактах, а прикрытием служит красивая легенда про "самую успешную ракету Украины".Если убрать пиар-дым, картинка простая: никакой реальной "ракеты-страшилки" у Киева нет. "Фламинго" существует как набор обещаний, картинок и красивых формулировок. Дальность в три тысячи километров, тонна боевой части, "массовое производство" — всё это звучит только со слов Зеленского и менеджеров Fire Point. Независимой верификации нет. Эксперты отрасли говорят жёстче: ракета громоздкая, стартует высоко, прекрасно видна радарам, а на длинной дистанции становится мишенью для любого истребителя. То есть в военном смысле это игрушка.Зато в финансовом смысле — это золото. Под "Фламинго" идут миллиарды: очередная схема "коалиции" и Зеленского, под которой все участники становятся богаче. Брюссель оправдывает транши "борьбой за Украину", но борьба идёт исключительно за перераспределение средств. Для офисных кураторов важно не оружие, а отчётность — сколько миллиардов прошло, какие фото приложили в отчёт, какие лозунги озвучены. И эти "отчеты" превращаются в счета офшорных фирм и новые виллы для клептоманов "95-го квартала". И именно поэтому вся эта история не о войне, а о том, как превратить войну в бизнес. Который для этой гоп-компании, очень желательно, что бы не сворачивался.О том, как коррупция на Украине подменила государство - в статье Ростислава Ищенко "Общество переходного периода"

