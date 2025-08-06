https://ukraina.ru/20250806/kitay-ne-mozhet-pozvolit-rossii-proigrat-danilov-rasskazal-o-pozitsii-pekina-po-ukraine-1066540113.html

"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине

"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине - 06.08.2025 Украина.ру

"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине

Позиция Китая по украинскому вопросу обусловлена не столько поддержкой России, сколько стратегическими интересами самой КНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-08-06T12:26

2025-08-06T12:26

2025-08-06T12:27

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По мнению Данилова, для Китая украинский конфликт давно перерос рамки регионального кризиса. "В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад". Позиция Пекина определяется в первую очередь его стратегическими интересами в глобальном противостоянии", — указал он."В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад", – пояснил эксперт.По словам аналитика, КНР рассматривает текущий кризис как часть более масштабного противостояния с США. Ослабление России автоматически усилило бы позиции Вашингтона, что прямо противоречит интересам Пекина."Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html

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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, кнр (китай), сво, спецоперация, война, конфликт, кризис, главные новости, эксперты, аналитика, дипломатия