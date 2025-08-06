"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине - 06.08.2025 Украина.ру
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"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине
"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине - 06.08.2025 Украина.ру
"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине
Позиция Китая по украинскому вопросу обусловлена не столько поддержкой России, сколько стратегическими интересами самой КНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-08-06T12:26
2025-08-06T12:27
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По мнению Данилова, для Китая украинский конфликт давно перерос рамки регионального кризиса. "В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад". Позиция Пекина определяется в первую очередь его стратегическими интересами в глобальном противостоянии", — указал он."В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад", – пояснил эксперт.По словам аналитика, КНР рассматривает текущий кризис как часть более масштабного противостояния с США. Ослабление России автоматически усилило бы позиции Вашингтона, что прямо противоречит интересам Пекина."Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, украина, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, кнр (китай), сво, спецоперация, война, конфликт, кризис, главные новости, эксперты, аналитика, дипломатия
Новости, Россия, Китай, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, КНР (Китай), СВО, Спецоперация, война, конфликт, кризис, Главные новости, эксперты, Аналитика, дипломатия

"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по Украине

12:26 06.08.2025 (обновлено: 12:27 06.08.2025)
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Украина.ру
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Позиция Китая по украинскому вопросу обусловлена не столько поддержкой России, сколько стратегическими интересами самой КНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По мнению Данилова, для Китая украинский конфликт давно перерос рамки регионального кризиса. "В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад". Позиция Пекина определяется в первую очередь его стратегическими интересами в глобальном противостоянии", — указал он.
"В Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад", – пояснил эксперт.
По словам аналитика, КНР рассматривает текущий кризис как часть более масштабного противостояния с США. Ослабление России автоматически усилило бы позиции Вашингтона, что прямо противоречит интересам Пекина.
"Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
Про бесплодные попытки Трампа добиться мирного соглашения по Украине — в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
09:20
Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августаУиткофф прибыл в Москву. Российские военные уничтожают противника и технику. Депутат Рады раскритиковала программу привлечения молодежи в ВСУ
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