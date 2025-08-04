https://ukraina.ru/20250804/drobnitskiy-o-vneshney-politike-trampa-teper-on-davit-na-rossiyu-kak-i-bayden-1066412107.html

Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден"

Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден" - 04.08.2025 Украина.ру

Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден"

Трамп больше не ведет независимую политику – его сдвинули с позиции неприятия либерального интернационализма. За последние месяцы президент США полностью изменил свою позицию по ключевым вопросам, включая НАТО, Украину и отношения с Россией. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-04T11:17

2025-08-04T11:17

2025-08-04T11:17

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

нато

украина.ру

ес

дмитрий дробницкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061846823_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f89856e6fe84d7ab713e4a247df7e17e.jpg

С марта по июль 2024 года Дональд Трамп совершил радикальный разворот во внешней политике США. От идеи "Европа должна разбираться сама" он перешел к требованию увеличить военные расходы до 5% ВВП и поддержал поставки оружия Украине. "Он остался в НАТО, хотя обещал выйти, потому что это 'разорительно для США'", – отмечает эксперт.Ситуация с тарифами на €750 млрд европейских товаров, которую многие считали победой Трампа, на самом деле оказалась уступкой. "Европа притянула его к себе, и теперь он выполняет её условия по Украине и России", – подчеркивает Дробницкий. Это подтверждает и изменение позиции президента США по отношению к Москве – от переговоров к жесткому давлению.По мнению политолога, в политике Трампа по НАТО и Украине прослеживается четкая тенденция: "В военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают". При этом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться, а президент США потерял свою независимость, резюмировал собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О других аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.

https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, нато, украина.ру, ес, дмитрий дробницкий, оружие, геополитика, главные новости, сво, дзен новости сво, война, новости украины