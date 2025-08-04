Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден" - 04.08.2025 Украина.ру
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Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден"
Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден" - 04.08.2025 Украина.ру
Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден"
Трамп больше не ведет независимую политику – его сдвинули с позиции неприятия либерального интернационализма. За последние месяцы президент США полностью изменил свою позицию по ключевым вопросам, включая НАТО, Украину и отношения с Россией. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-04T11:17
2025-08-04T11:17
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С марта по июль 2024 года Дональд Трамп совершил радикальный разворот во внешней политике США. От идеи "Европа должна разбираться сама" он перешел к требованию увеличить военные расходы до 5% ВВП и поддержал поставки оружия Украине. "Он остался в НАТО, хотя обещал выйти, потому что это 'разорительно для США'", – отмечает эксперт.Ситуация с тарифами на €750 млрд европейских товаров, которую многие считали победой Трампа, на самом деле оказалась уступкой. "Европа притянула его к себе, и теперь он выполняет её условия по Украине и России", – подчеркивает Дробницкий. Это подтверждает и изменение позиции президента США по отношению к Москве – от переговоров к жесткому давлению.По мнению политолога, в политике Трампа по НАТО и Украине прослеживается четкая тенденция: "В военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают". При этом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться, а президент США потерял свою независимость, резюмировал собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О других аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html
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Дробницкий о внешней политике Трампа: "Теперь он давит на Россию, как и Байден"

11:17 04.08.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Public domain
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Трамп больше не ведет независимую политику – его сдвинули с позиции неприятия либерального интернационализма. За последние месяцы президент США полностью изменил свою позицию по ключевым вопросам, включая НАТО, Украину и отношения с Россией. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
С марта по июль 2024 года Дональд Трамп совершил радикальный разворот во внешней политике США. От идеи "Европа должна разбираться сама" он перешел к требованию увеличить военные расходы до 5% ВВП и поддержал поставки оружия Украине. "Он остался в НАТО, хотя обещал выйти, потому что это 'разорительно для США'", – отмечает эксперт.
Ситуация с тарифами на €750 млрд европейских товаров, которую многие считали победой Трампа, на самом деле оказалась уступкой. "Европа притянула его к себе, и теперь он выполняет её условия по Украине и России", – подчеркивает Дробницкий.
Это подтверждает и изменение позиции президента США по отношению к Москве – от переговоров к жесткому давлению.
По мнению политолога, в политике Трампа по НАТО и Украине прослеживается четкая тенденция: "В военном смысле Соединенные Штаты ничего из того, что было заявлено в трамповской программе, не делают".
При этом геостратегия Евроатлантики сумела сохраниться, а президент США потерял свою независимость, резюмировал собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
О других аспектах торговой сделки между США и Евросоюзом в статье Ивана Лизана "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать!" Как волк Трамп приговорил ягненка фон дер Ляйен.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
07:00
Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальнойСамая главная проблема заключается в том, что и США, и Европа, нагнетая напряжённость на всех направлениях, толкают мир к войне. И они готовы к войне, потому что считают, что могут в очередной раз запустить прокси-войну против России и Китая.
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