К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа - 02.08.2025 Украина.ру
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К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа
К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа - 02.08.2025 Украина.ру
К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа
Президент США Дональд Трамп ответил на реплику зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Виннице прошли масштабные протесты против насильственной мобилизации
2025-08-02T09:36
2025-08-02T12:28
хроники
эксклюзив
дональд трамп
дмитрий медведев
александр коц
совбез
пентагон
тцк
винница
сша
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне с Россией."Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы", — отметил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.Он также прокомментировал отправку подводных лодок с ядерным оружием ближе к России."Мы должны были сделать это. Просто мы должны быть аккуратны. Была озвучена угроза. Мы не считаем, что это приемлемо. Так что я должен быть очень осторожен. Я делаю это ради безопасности наших людей. Угрозу озвучил бывший президент России, и мы будем защищать наших людей", — отметил Трамп.О том, что США направили подводные лодки с ядерным оружием ближе к России Трамп заявил и в интервью телеканалу Newsmax."Медведев говорил очень плохие вещи, затрагивая тему ядерного оружия. И? когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете ли, у меня загораются глаза. И я говорю, нам лучше быть осторожными, потому что это величайшая угроза. Ему не следовало этого говорить. У него острый язык. Он говорил кое-что и в прошлом. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – всего лишь слова, и ничего больше", — указал Трамп.На уточняющий вопрос журналиста, отправлены ли подводные лодки ближе к России, Трамп ответил утвердительно."Да, они (подлодки — Ред.) находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки", — заявил президент США.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на угрозы Трампа в его адрес, а также в адрес Индии, вспомнил о системе "Периметр"."Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука"”, — написал Медведев в своём телеграм-канале."Мёртвой рукой" на Западе называют систему "Периметр" — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией. Предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.Также в массовой культуре Запада "Периметр" называют "Приветом с того света": считается, что система нанесёт ответный удар в любом случае, даже в случае, если США или другое ядерное государство первыми нанесут успешный ядерный удар по России.Новое заявление Трампа уже прокомментировали в России."Не очень понимаю экспертные обсуждения о том, как две атомные подлодки изменят баланс сил на земном шаре. Трамп вообще-то либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, которую он собирается мейк грейт эгейн. Если у него подлодки априори не дежурят в мировом океане на потенциально опасных участках, то это некомпетентность и главы Пентагона, и самого президента. АПЛ не надо никуда посылать, они созданы для того, чтобы быть там, откуда смогут нанести удар. А не для того, чтобы стоять у причала", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он указал, что уверен: российские подводные лодки находятся на боевом дежурстве."Уверен, наша подводная составляющая стратегических ядерных сил так и делает. Особенно в наше неспокойное время. Тем более, что в современном мире возможности вооружения позволяют не подплывать вплотную к берегам вероятного противника", — указал Коц.Военкор также предположил, что заявление Трампа может быть сделано с умыслом."Может, это очередная многоходовочка Трампа, чтобы предотвратить уже седьмую войну за неполный год каденции? Ядерную! К этому и заявление о готовности к ядерной войне с Россией. Через неделю даст приказ отвести две лодки. Что будет такой же фикцией, как и первый приказ. Ну… Чем бы старик ни тешился, лишь бы не вешался", — подытожил Коц.Проект "Кримсон Дайджест" предположил, что на самом деле заявление Трампа будет иметь положительное последствия."На самом деле, "ядерные" действия Трампа и особенно публичное их подчёркивание — это очень позитивно. Наша главная проблема в украинском кейсе заключается в том, что весь Запад и особенно Вашингтон (где внешкой опять рулят неоконы из дипстейта типа Келлога и Рубио, а не MAGA-изоляционисты или прагматики типа Уиткоффа) до сих пор думает, что его выбор в украинском случае выглядит вот так: 1. Позорно слить Украину или 2. Давить Россию до упора санкциями, накачкой оружием хохлов, возможно даже морской блокадой российского нефтеэкспорта", — отметили авторы канала.Они подчеркнули, что это, по их мнению, неправильный взгляд на вещи, но именно этой парадигмой руководствуется Запад."Это ещё со времён Клинтона пошло, когда американцы поверили в лозунг "Россия НЕ ПОСМЕЕТ [применить ядерное оружие]". Господин Медведев (за что ему большое спасибо) и господин Трамп сейчас вместе двигают рамку дискурса в другое направление, т. е. происходит рефрейминг выбора, перед которым стоит Вашингтон. И выглядит он на самом деле так: 1. Рано или поздно получить ядерную войну с Россией или 2. Позорно слить Украину. В этой конфигурации договариваться будет намного легче, да и позор выглядит уже не таким позорным, и вообще всё проще. Так что пожелаем "двигателям дискурса" успехов", — указывалось в публикации.Авторы канала также предложили построить натуральный макет центра Варшавы и нанести по нему удар тактическим ядерным оружием, а запись транслировать в соцсетях, чтобы наглядно продемонстрировать опасность ядерной войны. По их словам, "это было бы для американской элиты намного более убедительно".Протесты в ВинницеВ ночь на 2 августа в Виннице вспыхнули протесты против насильственной мобилизации. Собравшиеся, невзирая на комендантский час, попытались освободить запертых на стадионе "Локомотив" мобилизованных. Протестующие скандировали "Ганьба" ("Позор" - Ред.), а также "П*****сы" ("Негодяи" - Ред.) в адрес полиции, которая защищала сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) и противодействовала протестующим.При этом, несмотря на то, что к часу ночи часть протестующих разошлась, протест продолжался до 4 часов. На месте оставались десятки человек. Протестующим выносили чай и кофе жители близлежащих домов.Утром 2 августа полиция выпустила официальное заявление. В нём утверждалось, что военкомы якобы обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение."В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", — отмечалось в заявлении полиции.В Нацполиции сообщили, что "полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания". Таким образом можно предположить, что протесты продолжаются.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".
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https://ukraina.ru/20250801/britantsy-popytalis-atakovat-v-khersonskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-1-avgusta-1066272780.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, дональд трамп, дмитрий медведев, александр коц, совбез, пентагон, тцк, винница, сша, россия, ядерная война, ядерная угроза
Хроники, Эксклюзив, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Александр Коц, Совбез, Пентагон, ТЦК, Винница, США, Россия, ядерная война, ядерная угроза

К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа

09:36 02.08.2025 (обновлено: 12:28 02.08.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Centerамериканская подводная лодка USS Kentucky
американская подводная лодка USS Kentucky - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© commons.wikimedia.org / Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп ответил на реплику зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Виннице прошли масштабные протесты против насильственной мобилизации
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне с Россией.
"Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы", — отметил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.
Он также прокомментировал отправку подводных лодок с ядерным оружием ближе к России.
"Мы должны были сделать это. Просто мы должны быть аккуратны. Была озвучена угроза. Мы не считаем, что это приемлемо. Так что я должен быть очень осторожен. Я делаю это ради безопасности наших людей. Угрозу озвучил бывший президент России, и мы будем защищать наших людей", — отметил Трамп.
О том, что США направили подводные лодки с ядерным оружием ближе к России Трамп заявил и в интервью телеканалу Newsmax.
"Медведев говорил очень плохие вещи, затрагивая тему ядерного оружия. И? когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете ли, у меня загораются глаза. И я говорю, нам лучше быть осторожными, потому что это величайшая угроза. Ему не следовало этого говорить. У него острый язык. Он говорил кое-что и в прошлом. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – всего лишь слова, и ничего больше", — указал Трамп.
На уточняющий вопрос журналиста, отправлены ли подводные лодки ближе к России, Трамп ответил утвердительно.
"Да, они (подлодки — Ред.) находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки", — заявил президент США.
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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на угрозы Трампа в его адрес, а также в адрес Индии, вспомнил о системе "Периметр".
"Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука"”, — написал Медведев в своём телеграм-канале.
"Мёртвой рукой" на Западе называют систему "Периметр" — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией. Предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.
Также в массовой культуре Запада "Периметр" называют "Приветом с того света": считается, что система нанесёт ответный удар в любом случае, даже в случае, если США или другое ядерное государство первыми нанесут успешный ядерный удар по России.
Новое заявление Трампа уже прокомментировали в России.
"Не очень понимаю экспертные обсуждения о том, как две атомные подлодки изменят баланс сил на земном шаре. Трамп вообще-то либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, которую он собирается мейк грейт эгейн. Если у него подлодки априори не дежурят в мировом океане на потенциально опасных участках, то это некомпетентность и главы Пентагона, и самого президента. АПЛ не надо никуда посылать, они созданы для того, чтобы быть там, откуда смогут нанести удар. А не для того, чтобы стоять у причала", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.
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Он указал, что уверен: российские подводные лодки находятся на боевом дежурстве.
"Уверен, наша подводная составляющая стратегических ядерных сил так и делает. Особенно в наше неспокойное время. Тем более, что в современном мире возможности вооружения позволяют не подплывать вплотную к берегам вероятного противника", — указал Коц.
Военкор также предположил, что заявление Трампа может быть сделано с умыслом.
"Может, это очередная многоходовочка Трампа, чтобы предотвратить уже седьмую войну за неполный год каденции? Ядерную! К этому и заявление о готовности к ядерной войне с Россией. Через неделю даст приказ отвести две лодки. Что будет такой же фикцией, как и первый приказ. Ну… Чем бы старик ни тешился, лишь бы не вешался", — подытожил Коц.
Проект "Кримсон Дайджест" предположил, что на самом деле заявление Трампа будет иметь положительное последствия.
"На самом деле, "ядерные" действия Трампа и особенно публичное их подчёркивание — это очень позитивно. Наша главная проблема в украинском кейсе заключается в том, что весь Запад и особенно Вашингтон (где внешкой опять рулят неоконы из дипстейта типа Келлога и Рубио, а не MAGA-изоляционисты или прагматики типа Уиткоффа) до сих пор думает, что его выбор в украинском случае выглядит вот так: 1. Позорно слить Украину или 2. Давить Россию до упора санкциями, накачкой оружием хохлов, возможно даже морской блокадой российского нефтеэкспорта", — отметили авторы канала.
Они подчеркнули, что это, по их мнению, неправильный взгляд на вещи, но именно этой парадигмой руководствуется Запад.

"Это ещё со времён Клинтона пошло, когда американцы поверили в лозунг "Россия НЕ ПОСМЕЕТ [применить ядерное оружие]". Господин Медведев (за что ему большое спасибо) и господин Трамп сейчас вместе двигают рамку дискурса в другое направление, т. е. происходит рефрейминг выбора, перед которым стоит Вашингтон. И выглядит он на самом деле так: 1. Рано или поздно получить ядерную войну с Россией или 2. Позорно слить Украину. В этой конфигурации договариваться будет намного легче, да и позор выглядит уже не таким позорным, и вообще всё проще. Так что пожелаем "двигателям дискурса" успехов", — указывалось в публикации.
Авторы канала также предложили построить натуральный макет центра Варшавы и нанести по нему удар тактическим ядерным оружием, а запись транслировать в соцсетях, чтобы наглядно продемонстрировать опасность ядерной войны. По их словам, "это было бы для американской элиты намного более убедительно".
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Протесты в Виннице
В ночь на 2 августа в Виннице вспыхнули протесты против насильственной мобилизации. Собравшиеся, невзирая на комендантский час, попытались освободить запертых на стадионе "Локомотив" мобилизованных. Протестующие скандировали "Ганьба" ("Позор" - Ред.), а также "П*****сы" ("Негодяи" - Ред.) в адрес полиции, которая защищала сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) и противодействовала протестующим.
При этом, несмотря на то, что к часу ночи часть протестующих разошлась, протест продолжался до 4 часов. На месте оставались десятки человек. Протестующим выносили чай и кофе жители близлежащих домов.
Утром 2 августа полиция выпустила официальное заявление. В нём утверждалось, что военкомы якобы обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение.
"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", — отмечалось в заявлении полиции.
В Нацполиции сообщили, что "полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания". Таким образом можно предположить, что протесты продолжаются.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".
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ХроникиЭксклюзивДональд ТрампДмитрий МедведевАлександр КоцСовбезПентагонТЦКВинницаСШАРоссияядерная войнаядерная угроза
 
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