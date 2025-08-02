https://ukraina.ru/20250802/k-yadernoy-voyne-gotovy-protesty-v-vinnitse-glavnoe-na-utro-2-avgusta-1066332460.html

К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа

К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа - 02.08.2025 Украина.ру

К ядерной войне готовы, протесты в Виннице. Главное на утро 2 августа

Президент США Дональд Трамп ответил на реплику зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Виннице прошли масштабные протесты против насильственной мобилизации

2025-08-02T09:36

2025-08-02T09:36

2025-08-02T12:28

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне с Россией."Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы", — отметил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.Он также прокомментировал отправку подводных лодок с ядерным оружием ближе к России."Мы должны были сделать это. Просто мы должны быть аккуратны. Была озвучена угроза. Мы не считаем, что это приемлемо. Так что я должен быть очень осторожен. Я делаю это ради безопасности наших людей. Угрозу озвучил бывший президент России, и мы будем защищать наших людей", — отметил Трамп.О том, что США направили подводные лодки с ядерным оружием ближе к России Трамп заявил и в интервью телеканалу Newsmax."Медведев говорил очень плохие вещи, затрагивая тему ядерного оружия. И? когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете ли, у меня загораются глаза. И я говорю, нам лучше быть осторожными, потому что это величайшая угроза. Ему не следовало этого говорить. У него острый язык. Он говорил кое-что и в прошлом. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – всего лишь слова, и ничего больше", — указал Трамп.На уточняющий вопрос журналиста, отправлены ли подводные лодки ближе к России, Трамп ответил утвердительно."Да, они (подлодки — Ред.) находятся ближе к России. Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки", — заявил президент США.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на угрозы Трампа в его адрес, а также в адрес Индии, вспомнил о системе "Периметр"."Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой. А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука"”, — написал Медведев в своём телеграм-канале."Мёртвой рукой" на Западе называют систему "Периметр" — комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией. Предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.Также в массовой культуре Запада "Периметр" называют "Приветом с того света": считается, что система нанесёт ответный удар в любом случае, даже в случае, если США или другое ядерное государство первыми нанесут успешный ядерный удар по России.Новое заявление Трампа уже прокомментировали в России."Не очень понимаю экспертные обсуждения о том, как две атомные подлодки изменят баланс сил на земном шаре. Трамп вообще-то либо сказал глупость, либо признался в беспомощности Америки, которую он собирается мейк грейт эгейн. Если у него подлодки априори не дежурят в мировом океане на потенциально опасных участках, то это некомпетентность и главы Пентагона, и самого президента. АПЛ не надо никуда посылать, они созданы для того, чтобы быть там, откуда смогут нанести удар. А не для того, чтобы стоять у причала", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он указал, что уверен: российские подводные лодки находятся на боевом дежурстве."Уверен, наша подводная составляющая стратегических ядерных сил так и делает. Особенно в наше неспокойное время. Тем более, что в современном мире возможности вооружения позволяют не подплывать вплотную к берегам вероятного противника", — указал Коц.Военкор также предположил, что заявление Трампа может быть сделано с умыслом."Может, это очередная многоходовочка Трампа, чтобы предотвратить уже седьмую войну за неполный год каденции? Ядерную! К этому и заявление о готовности к ядерной войне с Россией. Через неделю даст приказ отвести две лодки. Что будет такой же фикцией, как и первый приказ. Ну… Чем бы старик ни тешился, лишь бы не вешался", — подытожил Коц.Проект "Кримсон Дайджест" предположил, что на самом деле заявление Трампа будет иметь положительное последствия."На самом деле, "ядерные" действия Трампа и особенно публичное их подчёркивание — это очень позитивно. Наша главная проблема в украинском кейсе заключается в том, что весь Запад и особенно Вашингтон (где внешкой опять рулят неоконы из дипстейта типа Келлога и Рубио, а не MAGA-изоляционисты или прагматики типа Уиткоффа) до сих пор думает, что его выбор в украинском случае выглядит вот так: 1. Позорно слить Украину или 2. Давить Россию до упора санкциями, накачкой оружием хохлов, возможно даже морской блокадой российского нефтеэкспорта", — отметили авторы канала.Они подчеркнули, что это, по их мнению, неправильный взгляд на вещи, но именно этой парадигмой руководствуется Запад."Это ещё со времён Клинтона пошло, когда американцы поверили в лозунг "Россия НЕ ПОСМЕЕТ [применить ядерное оружие]". Господин Медведев (за что ему большое спасибо) и господин Трамп сейчас вместе двигают рамку дискурса в другое направление, т. е. происходит рефрейминг выбора, перед которым стоит Вашингтон. И выглядит он на самом деле так: 1. Рано или поздно получить ядерную войну с Россией или 2. Позорно слить Украину. В этой конфигурации договариваться будет намного легче, да и позор выглядит уже не таким позорным, и вообще всё проще. Так что пожелаем "двигателям дискурса" успехов", — указывалось в публикации.Авторы канала также предложили построить натуральный макет центра Варшавы и нанести по нему удар тактическим ядерным оружием, а запись транслировать в соцсетях, чтобы наглядно продемонстрировать опасность ядерной войны. По их словам, "это было бы для американской элиты намного более убедительно".Протесты в ВинницеВ ночь на 2 августа в Виннице вспыхнули протесты против насильственной мобилизации. Собравшиеся, невзирая на комендантский час, попытались освободить запертых на стадионе "Локомотив" мобилизованных. Протестующие скандировали "Ганьба" ("Позор" - Ред.), а также "П*****сы" ("Негодяи" - Ред.) в адрес полиции, которая защищала сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) и противодействовала протестующим.При этом, несмотря на то, что к часу ночи часть протестующих разошлась, протест продолжался до 4 часов. На месте оставались десятки человек. Протестующим выносили чай и кофе жители близлежащих домов.Утром 2 августа полиция выпустила официальное заявление. В нём утверждалось, что военкомы якобы обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение."В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", — отмечалось в заявлении полиции.В Нацполиции сообщили, что "полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания". Таким образом можно предположить, что протесты продолжаются.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: прогрызаем оборону противника, учитывая и преодолевая водные преграды".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, дмитрий медведев, александр коц, совбез, пентагон, тцк, винница, сша, россия, ядерная война, ядерная угроза