https://ukraina.ru/20250801/svodka-po-ugrozam-bpla-na-230-1066263743.html

Сводка по угрозам БПЛА на 2:30

Сводка по угрозам БПЛА на 2:30 - 01.08.2025 Украина.ру

Сводка по угрозам БПЛА на 2:30

По сообщениям телеграм-канала Украина.ру и других источников, в ночь на 1 августа наблюдается повышенная активность реактивных БПЛА киевского режима, угрожающих российским регионам

2025-08-01T02:43

2025-08-01T02:43

2025-08-01T02:43

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Ранее было зафиксировано большое количество украинских реактивных БПЛА над побережьем Азовского моря, они, предположительно, направлялись в сторону Ростовской области и Краснодарского края.После полуночи угроза атаки БПЛА/"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлены: в Воронежской, Липецкой, Ростовской (Ростов, Таганрог), Запорожской (Бердянск), Орловской, Курской, Белгородской, Калужской (Сухиничи), Пензенской областях, в Краснодарском (Сочи, Анапа) и Ставропольском краях, в Крыму (Севастополь, Феодосия), в ДНР.В ряде регионов отмечена опасность ударов реактивными БПЛА.В сети активно распространяются кадры уничтожения БПЛА над Таганрогом.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, пво, бпла, всу, азовское море, таганрог, ростовская область, краснодарский край, воронежская область, липецк, запорожская область, орловская область, курская область, белгородская область, калужская область, пенза, ставропольский край, крым, севастополь, днр