https://ukraina.ru/20250801/svodka-po-ugrozam-bpla-na-230-1066263743.html
Сводка по угрозам БПЛА на 2:30
Сводка по угрозам БПЛА на 2:30 - 01.08.2025 Украина.ру
Сводка по угрозам БПЛА на 2:30
По сообщениям телеграм-канала Украина.ру и других источников, в ночь на 1 августа наблюдается повышенная активность реактивных БПЛА киевского режима, угрожающих российским регионам
2025-08-01T02:43
2025-08-01T02:43
2025-08-01T02:43
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азовское море
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Ранее было зафиксировано большое количество украинских реактивных БПЛА над побережьем Азовского моря, они, предположительно, направлялись в сторону Ростовской области и Краснодарского края.После полуночи угроза атаки БПЛА/"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлены: в Воронежской, Липецкой, Ростовской (Ростов, Таганрог), Запорожской (Бердянск), Орловской, Курской, Белгородской, Калужской (Сухиничи), Пензенской областях, в Краснодарском (Сочи, Анапа) и Ставропольском краях, в Крыму (Севастополь, Феодосия), в ДНР.В ряде регионов отмечена опасность ударов реактивными БПЛА.В сети активно распространяются кадры уничтожения БПЛА над Таганрогом.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/1066260466.html
россия
азовское море
таганрог
ростовская область
краснодарский край
воронежская область
липецк
запорожская область
орловская область
курская область
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украина.ру, новости, россия, пво, бпла, всу, азовское море, таганрог, ростовская область, краснодарский край, воронежская область, липецк, запорожская область, орловская область, курская область, белгородская область, калужская область, пенза, ставропольский край, крым, севастополь, днр
Украина.ру, Новости, Россия, ПВО, БПЛА, ВСУ, Азовское море, Таганрог, Ростовская область, краснодарский край, Воронежская область, Липецк, Запорожская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Калужская область, Пенза, Ставропольский край, Крым, Севастополь, ДНР
Сводка по угрозам БПЛА на 2:30
По сообщениям телеграм-канала Украина.ру и других источников, в ночь на 1 августа наблюдается повышенная активность реактивных БПЛА киевского режима, угрожающих российским регионам
Ранее было зафиксировано большое количество украинских реактивных БПЛА над побережьем Азовского моря, они, предположительно, направлялись в сторону Ростовской области и Краснодарского края.
После полуночи угроза атаки БПЛА/"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлены: в Воронежской, Липецкой, Ростовской (Ростов, Таганрог), Запорожской (Бердянск), Орловской, Курской, Белгородской, Калужской (Сухиничи), Пензенской областях, в Краснодарском (Сочи, Анапа) и Ставропольском краях, в Крыму (Севастополь, Феодосия), в ДНР.
В ряде регионов отмечена опасность ударов реактивными БПЛА.
В сети активно распространяются кадры уничтожения БПЛА над Таганрогом.
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