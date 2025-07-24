"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США - 24.07.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250724/zamorozka-v-obmen-na-otkaz-ot-vstupleniya-ukrainy-v-nato-fenenko-obyasnil-izmenenie-pozitsii-ssha-1065876801.html
"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США
"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США - 24.07.2025 Украина.ру
"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США
Смена позиции Дональда Трампа по украинскому урегулированию отражает фундаментальное непонимание американцами позиции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-24T14:38
2025-07-24T14:38
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Эксперт детализировал проблему такого подхода: "Запад спокойно накачивал бы Украину оружием для войны-реванша и без формального членства в НАТО. Возникло бы явное противоречие с конституционным референдумом сентября 2022 года, когда новые территории вошли в состав России"."Англичане и американцы в целом считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия. Они относятся к России как к субъекту, который необходимо, как они говорят, принудить к миру на их условиях", — раскрыл суть западного мышления политолог.Фененко объяснил логику действий американской стороны: "Трамп предложил ультиматум на невыгодных для нас условиях. Что касается англичан и американцев в целом — они считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия"."Не хотите подписывать мирный договор на наших условиях? Будем вооружать ВСУ и расширять удары. Вот, собственно, как они видят мир и как мыслят", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html
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Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Фененко, НАТО, Украина.ру, заморозка, Главные новости, ВСУ, Спецоперация, СВО, дзен новости СВО, ультиматум, условие, война, Новости Украины

"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США

14:38 24.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Смена позиции Дональда Трампа по украинскому урегулированию отражает фундаментальное непонимание американцами позиции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Трамп хотел предложить России сделку: замораживание конфликта по линии фронта в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО. Тогда это выглядело бы как неудача России", — объяснил Фененко.
Эксперт детализировал проблему такого подхода: "Запад спокойно накачивал бы Украину оружием для войны-реванша и без формального членства в НАТО. Возникло бы явное противоречие с конституционным референдумом сентября 2022 года, когда новые территории вошли в состав России".
"Англичане и американцы в целом считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия. Они относятся к России как к субъекту, который необходимо, как они говорят, принудить к миру на их условиях", — раскрыл суть западного мышления политолог.
Фененко объяснил логику действий американской стороны: "Трамп предложил ультиматум на невыгодных для нас условиях. Что касается англичан и американцев в целом — они считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия".
"Не хотите подписывать мирный договор на наших условиях? Будем вооружать ВСУ и расширять удары. Вот, собственно, как они видят мир и как мыслят", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
Зеленский - мания величия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
12:47
Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной УкраиныНа Украине, похоже, началась волна очередных "майданов" и "майданчиков". Вызвана решением власти о реформе независимой антикоррупционной системы. При этом война против антикоррупционеров вызвана, прежде всего, вскрывшимися фактами коррупции. Они оказались слишком близко к самымм высшим органам власти, фактически к самому Зеленскому.
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