"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Смена позиции Дональда Трампа по украинскому урегулированию отражает фундаментальное непонимание американцами позиции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Трамп хотел предложить России сделку: замораживание конфликта по линии фронта в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО. Тогда это выглядело бы как неудача России", — объяснил Фененко.
"Англичане и американцы в целом считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия. Они относятся к России как к субъекту, который необходимо, как они говорят, принудить к миру на их условиях", — раскрыл суть западного мышления политолог.
"Не хотите подписывать мирный договор на наших условиях? Будем вооружать ВСУ и расширять удары. Вот, собственно, как они видят мир и как мыслят", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
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