https://ukraina.ru/20250724/zamorozka-v-obmen-na-otkaz-ot-vstupleniya-ukrainy-v-nato-fenenko-obyasnil-izmenenie-pozitsii-ssha-1065876801.html

"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США

"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США - 24.07.2025 Украина.ру

"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США

Смена позиции Дональда Трампа по украинскому урегулированию отражает фундаментальное непонимание американцами позиции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-24T14:38

2025-07-24T14:38

2025-07-24T14:38

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Эксперт детализировал проблему такого подхода: "Запад спокойно накачивал бы Украину оружием для войны-реванша и без формального членства в НАТО. Возникло бы явное противоречие с конституционным референдумом сентября 2022 года, когда новые территории вошли в состав России"."Англичане и американцы в целом считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия. Они относятся к России как к субъекту, который необходимо, как они говорят, принудить к миру на их условиях", — раскрыл суть западного мышления политолог.Фененко объяснил логику действий американской стороны: "Трамп предложил ультиматум на невыгодных для нас условиях. Что касается англичан и американцев в целом — они считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия"."Не хотите подписывать мирный договор на наших условиях? Будем вооружать ВСУ и расширять удары. Вот, собственно, как они видят мир и как мыслят", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html

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