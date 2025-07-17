https://ukraina.ru/20250717/v-sukhom-ostatke--realnoe-soderzhanie-razvorota-trampa-nad-atlantikoy-1065412505.html

Что в сухом остатке. О реальном, а не декларируемом содержании "разворота Трампа над Атлантикой"

Что в сухом остатке. О реальном, а не декларируемом содержании "разворота Трампа над Атлантикой" - 17.07.2025 Украина.ру

Что в сухом остатке. О реальном, а не декларируемом содержании "разворота Трампа над Атлантикой"

Выступление Дональда Трампа в понедельник и последовавшие за ним комментарии обозначили резкий поворот в политике США по отношению к украинскому конфликту.

2025-07-17T05:19

2025-07-17T05:19

2025-07-17T10:39

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

нато

ес

пентагон

f-16

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Основной акцент теперь делается на перераспределение финансовой и военной нагрузки с Вашингтона на европейских союзников, сокращение (и постепенное прекращение) объемов прямых поставок, а также попытку инициировать сделку между Москвой и Киевом в течение 50 дней. Давайте разбираться со всем по порядку. Первое и самое горячее - Трамп за последние сутки уже несколько раз заявлял, что США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты. Напомню, что глобалистские медиа активно муссировали эту тему, подчеркивая, что ключевым элементом возобновления помощи должны стать ракеты ATACMS и JASSM. Более того, часть их источников якобы сообщали, будто бы Трамп даже подталкивал Зеленского к ударам по Москве. Однако сам президент США публично опроверг эти слова, заявив, что Украина не должна наносить удары по российской столице. Возникает два возможных объяснения. Либо Трамп действительно намерен избежать эскалации и не хочет передавать дальнобойное вооружение, чтобы не спровоцировать Россию на жесткий ответ, вплоть до ядерного. Что максимально вероятно. Либо — ракеты все же будут переданы, но не напрямую, а под видом украинского производства. На что очень надеются украинские диванные милитаристы. Ранее, к слову, подобная схема обсуждалась в тележеньках и чатиках, да и в украинских инфопомойках в контексте немецких "Таурусов". Но для меня, и я уверен, что и для Пентагона вкупе с администрацией Дональда Фредовича, совершенно очевидно, что после фактического применения таких ракет против России их происхождение не останется тайной. То есть скрытность будет лишь временной иллюзией. При этом сами по себе дальнобойные ракеты вряд ли кардинально повлияют на ход боевых действий. Ведь, никакие украинские атаки по военным объектам РФ, пусть даже успешные, не сломали российскую стратегию, и не остановили продвижения российского военного катка, медленно но верно продвигающегося по Украине. Однако, и это самое важное, поставка таких ракет и разрешение на удары вглубь российской территории, может иметь колоссальные политические последствия. А именно - сорвать любые попытки переговоров между США и РФ и обострить ситуацию вплоть до конфронтации между ядерными державами. В этом контексте особенно симптоматичны, и ярко свидетельствуют о реальном содержании сладких грез украинских упоротых заявления украинского пропагандиста Портникова (по совместительству содомита), допустившего, что ядерный удар по Украине станет поводом для Трампа вступить в войну с РФ. По его мнению, даже Третья мировая война может оказаться способом "сохранить украинскую государственность". Для любого вменяемого человека (хотя при чем тут украинская вышивата?) очевидно, что подобная логика не просто крайне опасна, а просто извращенная: если конфликт перерастет в глобальную войну, Украина окажется не на периферии, а в самом эпицентре ядерной катастрофы. Но разве украинских неонаци это волнует? "Абы стало хуже москалям!" - провозглашают они. Причем вовсе не гарантировано, что США и НАТО станут участвовать в войне даже после удара по Украине. В общем, подводя итоги по этому пункту – в передачу таких ракет я не верю, тем более в разрешение на удары ими. Даже насквозь русофобская администрация Байдена на это не решилась. Идем дальше. Тема поставок комплексов Patriot.Судя по всему, даже в Киеве не понимают, что именно имел в виду Трамп, когда говорил об отправке 17 Patriot. Замначальника ГУР Скибицкий прямо заявил, что цифра в 17 вызывает сомнение, если речь идет о батареях, а не о пусковых установках. Кроме того, еще по горячим следам заявления Дональда Трампа, Пентагон так же отказался комментировать, отправив выяснять реальное содержание слов президента США в Белый дом. При этом Донни уточнил, что Patriot прибудут на Украину "в ближайшие дни". О сроках я скажу чуть позже. Важно другое. Он описал саму схему поставок, которая, как по мне, исключает какую либо оперативность оных. Де-факто, поставлять будут не США. Системы будут проданы Европе для замены установок, которые до того европейцы поставят Украине. К тому же Трамп дал понять, что не все комплексы будут задействованы на поле боя. То есть, не все попадут на Украину. Сколько в итоге получит Киев Трамп уточнять не стал. Мне кажется, он и не знал точно. Теперь по сути вопроса. Президент США не уточнил, в каком виде США предоставят 17 "Пэтриотов". Если 17 батарей, то это запредельное количество: для сравнения, у члена НАТО Германии их сейчас только шесть, а у Израиля - ближайшего союзника США - восемь, по данным открытых источников. Украина, по данным СМИ, до сих пор оперировала 6-7 батареями.Думаю, здесь все просто. Речь, как я к слову и прогнозировал еще до заявлений Дональда Трампа, может идти о нескольких батареях. Стандарт НАТО - до шести пусковых установок (ПУ), но для увеличения плотности огня в боевых условиях допускается развертывание до десяти ПУ. То есть это либо две батареи по 8-9 пусковых установок, либо три по 5-6. В итоге выходит число 17, которым оперировал Трамп. Ну и совершенно точно в подтверждение этого, уже после понедельничных заявлений Трампа, состоялись уточнения о том, что два комплекса (батареи) передаст Германия, а один, вероятно, Норвегия. Ну и о сроках. Германия заявила о том, что первый из двух комплексов поступит на Украину в течение нескольких месяцев. Когда второй не ясно. С норвежцами и их сроками – тоже. В общем, вот такое вот "немедленно" у Дональда Фредовича. Вдогонку - мое мнение – Трамп вполне осознано навел "тень на плетень". И столь неконкретные формулировки подчинены одной цели - "размыть" реальный объем помощи. Ну и вообще об американских военных поставках можно сказать, что суть новой схемы заключается в том, что теперь оружие Украине будет поставляться не напрямую, а через Европу и за её же счет. Да, прямые поставки из номенклатуры подписанной еще при Байдене пока продолжатся. Но и по ним будут серьезные ограничения, например по части зенитных ракет и ракет для F-16. Про атакующие ракеты я уже сказал ранее. Их, почти наверняка, не будет. Что до того, что будет потом, когда "пакеты сонного Джо" закончатся, Трамп дважды подчеркнул: США будут передавать оружие, технику и боеприпасы со складов, а только производить по заказу ЕС. Это гарантированно означает радикальное увеличение сроков поставки и резкое сокращение объемов. К тому же, европейские экономики, находящиеся в состоянии рецессии и сталкивающиеся с ростом внутренних протестов, вряд ли смогут обеспечить необходимый уровень финансирования. По оценке европейских и украинских аналитиков, для поддержания объёмов поставок хотя бы на уровне 2024 года Европе придется изыскать дополнительные 50-60 миллиардов евро в год. Что представляется совершенно нереальным. В результате ВСУ начнут получать меньше оружия, и с большими задержками. Тут еще важно отметить, что новая стратегия Белого дома в украинском кризисе бьет не только по Украине, но и по самому ЕС (и Британии конечно, куда без этих "песиков войны"), вызывая истощение и рост недовольства у европейских обществ. А это — идеальная почва для усиления антивоенных, евроскептических и националистических партий. Иными словами, США сознательно перекладывают бремя войны на Европу, одновременно снижая свое участие и риски. И вполне осознано подталкивая ЕС и Великобританию в пучину расширяющегося экзистенциального для них кризиса. В сухом остатке - украинскую армию ждет оружейный и снарядный голод, умирание ПВО и массовое дезертирство на фоне истощения и деморализации. При этом, Америка уходит в тень, а Европа должна будет расплачиваться за последствия, не имея возможности при глобалистах у власти выскользнуть из этой ловушки Трампа. Ну и, финализируя, стоит отдельно обсудить еще одну "зрадо-перемогу". А именно - обещание Трампом санкций для России и их отсроченный характер. Здесь тоже все приключилось ровно так как уже воспринимается обычным у нового старого хозяина Белого дома – как в известной песне - "Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и два назад!"Торговля, по словам "искусного мастера заключать сделки", — инструмент для остановки войн, а санкции — лишь средство давления, но не самоцель. При этом, "легким движением руки" Трамп отправил в мусорное ведро нашумевший законопроект экстремиста Гремма "О 500% пошлинах", и предложил говорить о 100% тарифах, которые может вводить и отменять по своему усмотрению. Якобы, это позволяет ему маневрировать, не связывая себя рамками Конгресса. Ну, и самое главное тут - принятие решения о введении этих тарифов Трамп отложил на пятьдесят дней. Учитывая, что Трамп давно живет в "параллельных вселенных", где время течет не так как у нас, и одни сутки на завершение войны могут означать сколько угодно времени, нынешние пятьдесят дней представляются эдакой вечностью. Примечательно, что фондовый рынок России все понял правильно тут же отреагировал на заявления Дональда Фредовича ростом. Инвесторы - не дураки, хоть и нервные, склонные реагировать на каждый "шорох". Они однозначно восприняли его риторику как сигнал к деэскалации. Самое интересное, что так же восприняли эти "пятьдесят дней" и многие из глобалистов, а так же на Украине. Из этих поганых кругов прозвучали по-настоящему алармистские заявления о "тайном договорняке". Якобы, Трамп просто дал себе и Владимиру Путину время и перенес принятие окончательного решения на конец августа — как раз на тот момент, когда ожидается, что закончатся поставки из ранее выделенных пакетов помощи при Байдене. При этом стенгазета "Колючка" глобалистов Axios со ссылкой на некие источники сообщила, что Путин предупредил Трампа о возможном крупном наступлении в течение ближайших 60 дней. И что таким вот образом Трамп дал Путину "окно возможностей", чтобы тот попытался реализовать военные цели, прежде чем США перейдут к новым санкциям или переговорам. Украинские истерички-политики вообще интерпретируют это как прямой карт-бланш для ударов по РФ. Например, безумная Марьяна Безуглая назвала эту отсрочку от Трампа - "50 днями на захват Украины". А что с этими санкциями на самом деле? На самом деле Трамп не хочет этой эскалации. И вот почему. Бог с ними с популистским "500% пошлинами". Даже 100% пошлины способны окончательно испортить отношения США с рядом стран, включая Индию, Турцию и даже часть европейских партнеров. А главное с Китаем. Это, в свою очередь, укрепит готовность этих стран поддерживать альтернативные альянсы, где доминирующую роль будет играть Россия или Китай. Ну, а Китай этот шаг Трампа может толкнуть на новый виток торговой войны с Соединёнными Штатами, из которой последние не способны выйти победителями. И в Вашингтоне это очень четко осознают. Ну и глобальной и приоритетной для нынешней американской администрации задачи – сдерживание Китая – никто не отменял. И позволить себе шаги которые гарантированно приведут к еще большему сближению Москвы и Пекина, с маячащими за их спиной Дели, Анкарой и другими, США точно не могут. Тем более ради неочевидной цели - "спасения Украины". Да, скептики могут возразить, что всё это укладывается в логику выхода США из войны по сценарию контролируемой "заморозки". Пока Украина получает немного, да ещё и за чужие деньги. Взамен Вашингтон хочет получить передышку, чтобы решить внутренние задачи и подготовиться к следующему этапу давления на Россию — будь то экономическое или дипломатическое. Ну, а вот потом, если "заморозка" не приключится, будут и санкции, и новое оружие для Киева, хоть и за деньги Европы. Отвечу. Давайте так – "заморозки" не будет. В Вашингтоне это уже прекрасно знают. Вся череда нынешних заявлений Трампа это работа с настроениями внутри США, и попытка отбиться от нападок глобалистских медиа, которым подпевают европейские и украинские говорящие головы. И на сегодня мы имеем ситуацию, в которой Трамп подготовил почву для остановки поставок Украине оружия по программе PDA (по ней оно поставлялось при Байдене) со складов бесплатно на десятки миллиардов долларов в год. А, также он заранее обезопасил себя от обвинений со стороны глобалистов в "сливе" Украины (хотя они все равно будут), так как формально согласился продолжать поставки оружия (но только за деньги и в куда меньших объёмах). Дальше больше. Я вполне допускаю, что и пошлины будут им введены, но сугубо в декоративных целях. А через некоторое время - отменены, ввиду вреда от них американской экономике. И, даже, вероятно, этот его шаг может быть согласован с Москвой и Пекином. Все "потопают ногами", "погремят посудой", "помечут громы и молнии", да и успокоятся. И приступят к тому, ради чего это все и разворачивается сейчас – поеданию большого и все еще жирного европейского пирога. Ну, а что до бедолашной незалежной – ее, как протухший огрызок, пожуют да и выплюнут в канализацию.Еще больше по теме поставок "Пэтриотов" Киеву - в статье Евгении Кондаковой "Украина рано начала праздновать. В обещании Трампа по вооружению ВСУ много нестыковок"

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сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, ес, пентагон, f-16, мнения