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50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума Трампа

50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума Трампа - 17.07.2025 Украина.ру

50 дней до точки невозврата и крах обороны. Украинские эксперты обсуждают последствия ультиматума Трампа

Украинские политики и эксперты в один голос заговорили о том, почему Киеву и Европе придётся платить за войну сполна и предрекают "50 дней ада" на фронте для ВСУ

2025-07-17T04:29

2025-07-17T04:29

2025-07-17T04:29

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Ранее Дональд Трамп сообщил о договорённости с НАТО о поставках оружия Украине за счёт Европы. Также президент США анонсировал отправку 17 систем ПВО Patriot.Президент США также заявил о введении вторичных санкций против России и её торговых партнёров, если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести 100% пошлины.Украинский политолог и директор Украинского Института Политики Руслан Бортник в комментарии на своём YouTube-канале раскрыл суть последних изменений в американской политике относительно поддержки Украины."Уже министр обороны Германии заявил, что поставки даже первой системы Patriot займут несколько месяцев, то есть — не сейчас. Напомню, что ультиматум Трампа — 50 дней. Высокая вероятность того, что сложные системы вооружения могут поступить в Украину даже после завершения ультиматума Трампа", — подчеркнул политолог.Эксперт прогнозирует резкую эскалацию боевых действий в ближайшие 50 дней. Скорее всего, по словам Бортника, в этот период в зоне СВО будет происходить максимальная эскалация, во время которой Россия попытается достичь максимальных результатов в зоне СВО, а Украину союзники будут поддерживать боеприпасами и обещаниями расширения поставок. "Пока между собой будут решать вопрос о номенклатуре, календаре и всём остальном", — добавил он.По мнению Бортника, администрация Трампа совершила радикальный разворот в подходе к военной помощи Киеву."Эпоха безвозмездных поставок оружия за счёт американских налогоплательщиков завершилась, — заявил эксперт. — Отныне Украина и Европа должны будут покупать вооружение за собственные средства".Бортник подчеркнул, что это решение перекладывает основное бремя финансирования на страны ЕС. "Европейцам предстоит удвоить военные бюджеты, при этом их собственные арсеналы стремительно истощаются", — пояснил он.По словам политолога, этот 50-дневный срок Трампа станет серьёзной проверкой для всех участников украинского конфликта."Эти 50 дней — это не просто срок, это тест на прочность для всех. Для Украины — сможет ли она удержаться без американских подачек. Для Европы — готова ли она по-настоящему вложиться в свою безопасность. Для России — удастся ли добиться перелома, пока Штаты "отошли в сторонку", — констатировал эксперт.Политолог считает, что Трамп делает вид, что "умывает руки", но на самом деле просто меняет схему. Раньше деньги шли напрямую Киеву, теперь они будут идти через европейские столицы — Берлин, Париж, Варшаву, американские заводы будут грузить оружие в самолёты, а европейские налогоплательщики — выписывать чеки, подчеркнул он."А Украина? Украина — между молотом и наковальней. С одной стороны — российское наступление, с другой — эти бесконечные торговли между Западом. Сегодня пообещают F-16, завтра передумают. Один говорит "держитесь", другой — "платите". И всё это на фоне того, что с каждым днём на фронте гибнут люди", — резюмировал Бортник.Когда Трамп заявляет о том, что будет требовать от России сесть за стол переговоров и заключить сделку о перемирии через 50 дней, это означает два вызова одновременно, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Для русских это вызов направлен на то, чтобы за эти 50 дней продемонстрировать всю мощь, которая у них есть. Ну вот давайте покажите, что вы можете. Покажите свою скрытую боеспособность. Что вы можете достичь за 50 дней", — заявил украинский депутат в эфире своего YouTube-канала.С другой стороны, это же вызов для Зеленского, указал Дубинский и привёл спортивную аналогию."То есть это как в футболе остаются последние 3 минуты матча или как в хоккее — последняя пятиминутка. И вот у тебя говорят: осталось 2 минуты, и ты со всех сил и со всех сухожилий рвёшься, чтобы дотянуть этот результат до финального свистка", — сказал опальный депутат.Фактически Трамп, когда заявил о том, что 50 дней есть у России, это же 50 дней даны Украине на то, чтобы удержать свои рубежи, подчеркнул Дубинский.При этом с точки зрения Киева ситуация выглядит очень плачевно, отмечает политик, добавляя, что у Украины очень быстро истощаются резервы. И сейчас главком ВСУ Александр Сырский вынужден бросать на перекрытие дыр на фронте свои лучшие незадействованные части, то есть он банально исчерпывает резервы."То есть возникает куча пожаров, которые гасятся лучшими частями — и с точки зрения самих [украинских] бойцов, их качеств, и с точки зрения техники. А теперь эта ситуация обострится. Почему? Потому что финальный свисток прозвучит через 50 дней, а значит, надо сейчас костьми ложиться, но устоять", — объясняет Дубинский.То есть, считает политик, Зеленский в своём стиле "криворожской дипломатии" будет "рогами упираться", чтобы не дать русским никуда прорваться, ведь было заявлено, что они собираются "за 50 дней взять Херсон и Запорожье". Таким образом Зеленский израсходует все резервы, которые есть сегодня у ВСУ, констатирует депутат."Израсходовав все резервы, он создаст ситуацию, которая для [президента РФ Владимира] Путина... Ну, лучше не придумаешь. Шаткость фронта, отсутствие резервов и возможность продавить оборону в любом месте приведёт через какое-то время (это может быть, кстати, наступить и раньше 50 дней) к тому, что у России образуется возможность для стратегических прорывов, глубоких проникновений на территории Украины за счёт того, что некем уже защищать", — подытожил Дубинский.Комментируя заявления президента США о поставках оружия Украине, украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отмечает, что Трамп — "тот ещё жук" и вряд ли смог бы стать президентом США дважды, будь он "таким шизом, какого из себя строит"."Вот банально, эта история с поставками Салорейху оружия, которые будет оплачивать Европа: по сути будет происходить всё то же самое, ВСУ будут получать всё то же, что получали при [экс-президенте США Джо] Байдене, а возможно, даже больше", — написала адвокат в своём телеграм-канале.То есть, по словам эксперта, США продолжают поддерживать выгодную им войну с Россией, но теперь ещё и будут на этом "некисло зарабатывать", то есть сочетать "приятное с полезным".Она предположила, что, возможно, и за другими планами Трампа, которые на первый взгляд кажутся "безумными", стоит такой же тонкий расчёт."Нет, ей-богу, уж лучше бы Камалка (Камала Харрис. — Ред.) президентом стала, от неё таких тонких комбинаций уж точно бы ждать не приходилось! Ведь в том, что Трамп нам такой же враг, как и демы (демократы. — Ред.), но только более коварный, надеюсь, больше-то хоть никто не сомневается?" — заключила Монтян.Что еще обсуждают украинские политики и эксперты — в материале Натальи Мареевой "Овца, привязанная к дереву" или "вечный" узурпатор? Украинские эксперты обсуждают устранение Зеленского" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250713/kabala-na-19-let-za-25-milliarda-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-detali-raketnoy-sdelki-s-britaniey-1065083462.html

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Наталья Мареева

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