https://ukraina.ru/20250719/razuverilis-v-zelenskom-ili-khitryy-plan-anglosaksov-itogi-19-iyulya-1065565002.html

Разуверились в Зеленском или хитрый план англосаксов. Итоги 19 июля

Разуверились в Зеленском или хитрый план англосаксов. Итоги 19 июля - 19.07.2025 Украина.ру

Разуверились в Зеленском или хитрый план англосаксов. Итоги 19 июля

Западные СМИ заметили растущее разочарование украинцев во Владимире Зеленском

2025-07-19T17:45

2025-07-19T17:45

2025-07-19T17:48

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Британское издание The Spectator выпустило публикацию, в которой заявило о растущем недовольстве Владимиром Зеленским украинцами."У Украины кончаются новобранцы, её солдаты на передовой истощены, а военная поддержка США иссякает, ограничившись лишь противовоздушной обороной. Правительство в Киеве раздирают коррупционные скандалы и чистки, вера народа в руководство страны и светлое будущее тает, а нажим с требованием заключить мир практически любой ценой усугубляется", — писал автор статьи Оуэн Мэттьюз.Он опросил украинских действующих и бывших украинских высокопоставленных чиновников. Один из них — ранее работавший в Офисе президента — предрекает Украине печальное будущее."Если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, не останется никакой Украины, за которую можно было бы сражаться", — заявил он Мэттьюзу.По словам чиновника, Зеленский "затягивает конфликт, чтобы удержать в своих руках власть".Также британский журналист процитировал главу Центра поддержки аэроразведки Марию Берлинскую."Мы висим над пропастью. Украина — расходный материал в американской игре… Если потребуется, Трамп, Путин и Си истратят нас как мелочь", — заявила она.В публикации приводились и статистические данные. Так, ещё в октябре 2022 года 88% украинцев верили, что в течение десятилетия они станут "процветающей страной в составе ЕС"."Сейчас же 47% считают, что Украина обезлюдеет, а ее экономика придет к краху. Еще один опрос показал: 70% украинцев считают, что их лидеры наживаются на боевых действиях", — писал Мэттьюз.Он указал, что "нет ничего более пагубного для боевого духа, чем мысль, что лидеры страны воруют, пока народ сражается и умирает"."Коррупция убивает и приводит к проигранным войнам", — заявил в комментарии изданию бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.Сегодня Шевченко живёт в Австрии. В 2023 на Украине ему предъявили обвинения в коррупции.При этом британцы напомнили, что последние недели Украину сотрясает целая череда коррупционных скандалов. Два бывших вице-премьер-министра — экс-министр национального единства Алексей Чернышов и экс-министр реконструкции и развития Александр Кубраков — оказались под следствием по обвинению в хищениях и государственной измене."Зеленский также неоднократно пытался уволить главу военной разведки генерал-майора Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) — предположительно из-за его растущей популярности. Лишь давление посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из популярнейших генералов Украины, сообщил мне осведомленный высокопоставленный европейский дипломат", — писало издание.Автор публикации расценил происходящее как бескомпромиссную политическую борьбу."Администрация готова безрассудно устранять известных критиков как внутри страны, так и за рубежом, нисколько не считаясь с тем, как на это посмотрит окружающий мир", — отмечал Мэттьюз.Вспомнил и об аресте главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, которого назвал "одним из известнейших борцов с коррупцией"."Пользуясь конфликтом, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги к коррумпированному авторитаризму", — заявил Шабунин.Ранее Шабунин раскритиковал законопроект об оборонных закупках, который позволит министерству обороны освобождать от уголовной ответственности компании, выполняющие государственный заказ.Кроме того, власти заблокировали кандидатуру нового руководителя Бюро экономической безопасности."Зеленский [уничтожает Украину] изнутри, подтачивая волю к борьбе и моральный дух. Права человека попираются, политические противники подавляются, богатые и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, подпадают под экспроприацию, а оппозиционным СМИ затыкают рот", — заявил изданию бывший член Кабинета министров Украины и ярый сторонник Зеленского в прошломПо его словам, ирония заключается в том, что это всё финансирует Запад.В публикации утверждалось, что в условиях чрезвычайного военного положения более 5 000 украинцев попали под санкции, а их активы — под заморозку. При этом сейчас санкции широко используются для того, чтобы заставить замолчать противников киевского режима, а также для контроля над СМИ."Только за последний месяц санкции привели к закрытию YouTube-каналов трёх критиков Зеленского. Цензура защищает авторитарных лидеров, а бесконтрольная власть порождает диктатуру", — заявил Шевченко.Зеленскому также припомнили истечение срока полномочий на фоне преследования политических оппонентов."В мае 1940 года Черчилль пригласил лидера оппозиции Эттли стать своим заместителем и объединил парламент в единое правительство. Зеленский же поступил наоборот: хватается за власть всеми возможными способами", — заявил в комментарии изданию народный депутат Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).В публикации также указывается, что на Украине "нарастают негодование, дух сопротивления и гнев из-за жестокости, с которой власти отправляют новобранцев на фронт"."Украинские социальные сети пестрят роликами, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов — Ред.) загоняют мужчин в фургоны, подчас под дулом пистолета. Однако многие из забритых силой не желают воевать. За последние полгода прокуратура Украины возбудила 107 672 новых уголовных дела по факту дезертирства. С 2022 года их было возбуждено 230 804 — таким образом число дезертиров из ВСУ превышает количество штыков в современных армиях Великобритании, Франции и Германии вместе взятых", — писал Мэттьюз.Что же до оставшихся на фронте, то они истощены. Мобилизованные солдаты служат до окончания боевых действий, а в прошлом году правительство заблокировало законопроект о демобилизации после трёх лет службы из опасений, что уволившихся некем будет заменить. Также с начала СВО Украину без специального разрешения запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.Кроме того, с началом СВО страну покинули более 6,8 млн человек, а ещё 8 млн стали внутренне перемещенными лицами."Это примерно 40% трудоспособного населения. Безудержная инфляция всё сильнее разоряет страну. Сегодня 8,8 млн украинцев живут за чертой бедности — против шести миллионов до начала боевых действий", — указывалось в публикации.При этом Запад не оказывает Украине должной поддержки, в т.ч. и финансовой. Так, указал Мэттьюз, "по части конкретной помощи ЕС смог наскрести на восстановление украинской инфраструктуры лишь €2,3 млрд, а это капля в море по сравнению с оценкой Всемирного банка в €524 млрд."Вся политическая элита понимает, что Украине нужна новая система управления, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Люди больше не хотят жить в вечном страхе. Но вместо того, чтобы спросить, как помочь в передаче власти на Украине, ЕС лишь закрывает на это глаза", — заявил журналисту бывший член украинского Кабмина.Как отметил в комментарии Мэттьюзу один из высокопоставленных европейских дипломатов, присутствовавших на конференции по Украине в Риме, команда Зеленского "нажила немало врагов" среди украинской политической элиты."Они боятся, что их будущее — изгнание или тюрьма", — пояснил он.А это лишь усиливает искушение "набить карманы, пока можно"."Ни один из союзников Украины не сможет реально решить ни проблему хронического кадрового голода на фронте, ни усугубляющийся кризис легитимности, который грозит Зеленскому. Тревожнее всего то, что никакие внешние силы не смогут остановить раскручивающийся маховик арестов бывших сторонников режима, репрессий против оппозиции и закрытия независимых СМИ — а это как ничто другое подрывает веру украинцев в свою армию и лидерские качества Зеленского", — подытоживалось в публикации.На эту публикацию обратил внимание бывший член Верховной Рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, который также вспомнил о заявлении американского журналиста Сеймура Херша о том, что США готовы сместить Зеленского и поставить на его место экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Есть версия, что такая синхронность в негативных оценках Зеленского со стороны Великобритании и США — это реализация совместного плана англосаксов по сохранению контроля над Украиной. Англичане хотят заменить Зеленского на полностью подконтрольного им Залужного", — отметил Царёв.По его словам, "явным знаком того, что процесс слива Зеленского перешел в активную фазу, станет снятие Залужного с должности посла".О том, как назначали новый Кабинет министров Украины — в статье Михаила Павлива "Тихий переворот. Что произошло на Украине?".

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, владимир путин, кирилл шевченко, ес, кабинет министров, вооруженные силы украины, украина, сша, киев