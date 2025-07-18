https://ukraina.ru/20250718/novyy-paket-sanktsiy-umerovu-nashli-dolzhnost-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyulya-1065494467.html

Новый пакет санкций, Умерову нашли должность, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июля

Новый пакет санкций, Умерову нашли должность, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июля - 18.07.2025 Украина.ру

Новый пакет санкций, Умерову нашли должность, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июля

Постпреды стран-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарём СНБО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-18T13:20

2025-07-18T13:20

2025-07-18T13:24

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снбо

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Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X."Мы <...> вносим в санкции ещё 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введён бан против "Северных потоков", — написала она.Также впервые наложены ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до $47,6 за баррель.По информации издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые якобы связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.Телеканал Euronews сообщил, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.Согласованные постпредами санкции должны утвердить на министерском уровне. Затем их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу.Ранее этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.Однако позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что дальнейшее препятствование принятию ограничений нецелесообразно и теперь начинается второй этап "поединка с Европейской комиссией" по вопросу российского газа.При этом, как сообщают СМИ, против санкций выступают Венгрия и Мальта.Должность для УмероваВладимир Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова секретарём СНБО."Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины", — гласит указ Зеленского.Другим своим указом Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который был назначен на эту должность в марте 2024 года вместо Алексея Данилова.Как заявил сам Зеленский, он уже обсудил с Умеровым работу СНБО и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.Среди задач, которые поставил Зеленский, продолжить работать с украинскими союзниками по договоренностям по оружию."Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнёров", — заявил Зеленский.Второй задачей является анализ состояния выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализация того, что задерживалось, а также значительное укрепление формата технологической Ставки. Третьей задачей Зеленский поставил активизацию переговорного трека. Зеленский подчеркнул, что "нужно больше динамики в этом процессе".Обстрелы и налётыУтром 18 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 17 июля до 07:00 по московскому времени 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Орловской области, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области, 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 1 БПЛА – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 09:50 до 10:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области", — заявило министерство обороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском напарвлении. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Пострадали 3 сотрудников МЧС России. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 16 июля в Горловке.Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, пожарная автоцистерна и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Новая Каховка — 3; Великая Лепетиха — 3; Днепряны — 5; Малая Лепетиха — 4; Алёшки — 2; Каиры — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки, Днепряны и Каиры.Позднее канал сообщил об обстреле Новой Каховки."В Новой Каховке загорелось здание столярной мастерской в результате обстрела ВСУ. Возгорание оперативно ликвидировала дежурная смена десятой пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", — написал канал.Утром 18 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Вчера в медицинское учреждение обратился ещё один пострадавший в результате атаки беспилотника в Белгороде 16 июля. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания необходимой помощи продолжает лечение в амбулаторных условиях", — указывалось в сводке.В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Варваровка, Нечаевка, Отрадное, Солохи и Чайки совершены атаки 9 беспилотников, 4 из которых сбиты."В селе Чайки в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен водитель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно. Машина повреждена", — писал Гладков.В селе Отрадное повреждены 2 корпуса сельхозпредприятия, в сёлах Нечаевка и Солохи — по одному частному дому, в селе Бессоновка — здание предприятия.В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован беспилотником — повреждён социальный объект."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка и Углово совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. В селе Кукуевка повреждены складское помещение и автомобиль, в селе Двулучное — частный дом, забор другого домовладения и автомобиль, в сёлах Долгое и Карабаново — по одному частному дому", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Грушевка, Тишанка, Ютановка и хутор Плотвянка подверглись атакам 6 беспилотников, один из которых сбит. В селе Грушевка повреждена линия электропередачи, в селе Тишанка и хуторе Плотвянка — линии газоснабжения.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 22 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. В селе Глотово повреждены линия электропередачи и заборы двух домовладений.В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 48 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников. В селе Графовка произошло возгорание частного дома."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Бабенков выпущен один боеприпас и нанесены удары 21 беспилотником, 15 из которых сбиты и подавлены", — сообщил Гладков.В городе Шебекино на территории двух предприятий повреждены административное здание, производственный цех, хозяйственные постройки и 2 транспортных средства, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Первое Цепляево — 4 единицы техники предприятия, в селе Зиборовка — производственное здание сельхозпредприятия, в хуторе Бабенков — инфраструктурный объект связи. Сегодня ночью после сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Новая Таволжанка уничтожен огнём частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О возможном контрударе ВСУ — в интервью Кирилла Курбатова с Борисом Рожиным "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".

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https://ukraina.ru/20250717/novoe-ukrainskoe-pravitelstvo-vnezapnyy-otezd-kelloga-itogi-17-iyulya-1065460725.html

https://ukraina.ru/20250717/provokatsiya-s-ammiakom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-iyulya-1065433698.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, новая каховка, владимир зеленский, рустем умеров, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, снбо, ес