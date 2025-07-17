https://ukraina.ru/20250717/novoe-ukrainskoe-pravitelstvo-vnezapnyy-otezd-kelloga-itogi-17-iyulya-1065460725.html

Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июля

Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июля - 17.07.2025 Украина.ру

Новое украинское правительство, внезапный отъезд Келлога. Итоги 17 июля

Верховная Рада утвердила предложенный Владимиром Зеленским состав правительства. Спецпредставитель президента США Кит Келлог досрочно покинул Украину

2025-07-17T18:50

2025-07-17T18:50

2025-07-17T22:54

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Украинский парламент в несколько голосований утвердил новый состав Кабинета министров. Представлял правительство сам Владимир Зеленский. Перед голосованиями у него и народного депутата Украины Алексея Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) возникла перепалка. Последний требовал демобилизации украинских солдат."Наши военные вернутся домой, когда мы победим врага <...> Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественные ротации, когда такие, как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь", — ответил депутату Зеленский.Обращаясь ко всем парламентариям, Зеленский указал, что внёс по предложению депутатской фракции, "у которой есть права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины", представление на назначение парламентом Юлии Свириденко на пост премьер-министра."Прошу поддержать это представление. Также прошу поддержать и соответствующие кандидатуры других членов правительства Украины, которые будут внесены по представлению премьер-министра Украины, и кандидатуры министра иностранных дел Украины и министра обороны Украины. Благодарю всех, кто с нами, Украиной! Благодарю всех, кто работает ради нашего государства и людей", — заявил Зеленский.После этого состоялись голосования.Сначала парламент одобрил кандидатуру Свириденко. За неё проголосовали 262 депутата, против — 22, воздержались — 22 и не голосовали 26 нардепов.Затем голосовали за 13 министров. За проголосовали 254 парламентария. А вот министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу переутвердили большим количеством голосов — за проголосовал 271 народный депутат. За назначение экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля затем проголосовало меньше членов парламента — 267 человек.Как заявил нардеп Ярослав Железняк, голосования по правительству показали формирование новой коалиции."Кстати, прошу просто зафиксировать, что у нас сегодня при назначении премьера официально появилась коалиция: "Слуга народа" + "Платформа за жизнь и мир" + "Восстановление" + "За будущее" + "Доверие". Говорят, что даже на фракции (заседании фракции партии "Слуга народа" — Ред.) было меньше 200 подписей в протоколе", — написал Железняк в своём телеграм-канале.Также парламентарий обвинил нового премьер-министра Украины во лжи."Я просто хочу зафиксировать, что новый премьер Юлия Свириденко начинает свою карьеру в этом кресле: с откровенной лжи и поддержки нарушения закона касательно БЭБ, с полного игнорирования и нарушения закона о таможне; с попытки сейчас ограничить работу НАБУ и САП (под видом правоохранителей). Искреннее было бы, если бы просто сказала: "Да пошли вы со своими реформами и прозрачными конкурсами"", — отметил Железняк.Он заявил, что Свириденко "успела послать бизнес, общественность, партнёров и депутатов даже раньше", чем в парламенте начали рассматривать проблемные вопросы.Авторы популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" заявили, что назначение нового премьер-министра в интересах главы Офиса президента Андрея Ермака."Ермак дожал трек с переформатированием правительства и Рада проголосовала за нового премьер-министра Юлию Свириденко. В кулуарах это назвали перестановкой кроватей в борделе, но Банковую такие моменты не волнуют. Нас ждет полная распродажа страны в счет долгов за войну, которую устроят в ближайшее время, но заявят о реформах на благо страны", — указывалось в публикации канала.Тем временем Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра и экс-министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам сотрудничества с США."Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном её кандидатуры на должность посла Украины в Соединённых Штатах", — заявил Зеленский.До этого ряд СМИ сообщали, что Стефанишину могут направить послом в ЕС. А на должность посла в США прочили бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Однако позднее стало известно, что кандидатуру Умерова не согласовали американцы.Что же до Стефанишиной, то в отношении неё недавно открыли уголовное дело. Кроме того, Стефанишина является обвиняемой по ещё одному коррупционному делу на Украине.Внезапный отъезд КеллогаСпецпредставитель президента США Кит Келлог до окончания своего недельного визита покинул Украину."Благодарю спецпредставителя президента США генерала Кита Келлога за визит на Украину. Мы много важных вещей обсудили и проработали, очень системно, конструктивно, и далее будет двигаться к укреплению обороноспособности, совместных проектов и усиления давления на Путина ради мира и справедливости. Благодарны за всё, что вы делаете для Украины. У наших лидеров совместное видение — мир через силу", — написал глава ОП Ермак в своём телеграм-канале.При этом некоторые обратили внимание на видео, которое прикрепил Ермак к своей записи."Келлог уехал. В прощальном ролике 15 раз встречается Ермак и только 1 раз Зеленский. Статистика явно не пользу президента. Не ожидали такой публичной пощёчины", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Российский политолог Марат Баширов отметил, что киевляне будут скучать по американцу."Спецпредставитель Трампа генерал Келлог уехал из Киева. Зачем приезжал не сказал. Киевляне жалеют, что он пробыл меньше недели. В эти дни Киев ночевал без ракетных атак", — отметил Баширов.При этом не сообщалось, почему Келлог так быстро покинул Украину. По информации ряда СМИ, генерал выехал из Киева вчера, 16 июля.Ранее планировалось, что Келлог будет находиться на Украине неделю. Такой скорый отъезд Келлога может свидетельствовать о провале его миссии на Украине. Сам же Зеленский сообщил о встрече с Келлогом лишь в день приезда последнего — понедельник, 14 июля.О новом правительстве Украины — в статье Владимира Скачко "Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле".

https://ukraina.ru/20250717/provokatsiya-s-ammiakom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-iyulya-1065433698.html

https://ukraina.ru/20250717/zelenskiy-podal-kandidaturu-glavnoe-na-utro-17-iyulya-1065419840.html

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, кит келлог, ольга стефанишина, слуга народа, кабинет министров, верховная рада, киев, сша, украина