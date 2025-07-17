https://ukraina.ru/20250717/maykl-bom-tramp-zhdet-chem-zakonchitsya-letnee-nastuplenie-rossii-chtoby-osuschestvit-svoy-plan-1065455996.html

Майкл Бом: Трамп ждет, чем закончится летнее наступление России, чтобы осуществить свой план

Майкл Бом: Трамп ждет, чем закончится летнее наступление России, чтобы осуществить свой план - 17.07.2025 Украина.ру

Майкл Бом: Трамп ждет, чем закончится летнее наступление России, чтобы осуществить свой план

Дональд Трамп не отказывается от планов поставлять ВСУ оружие, но при этом пока исключает варианты эскалации конфликта в виде возможности нанесения ударов по Москве и вглубь России с помощью дальнобойных ракет. Теоретически он может вернутся к этом вопросу, если сильнее рассердится или обидится на Владимира Путина.

2025-07-17T18:42

2025-07-17T18:42

2025-07-17T18:42

интервью

вооруженные силы украины

нато

кит келлог

майкл бом

дональд трамп

россия

украина

сша

вооружения

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.В Кремле серьезно восприняли заявления президента США от 14 июля о ситуации на Украине и планируют их проанализировать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Напомним, что Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины против России и ее нефтяных партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также объявил о новых поставках оружия ВСУ.— Майкл, почему 50 дней? Откуда взялась такая цифра?— Через 50 дней закончится летнее наступление России. И это даст Трампу возможность определить, удалось оно или нет. Если не удалось, тогда Трамп может перейти к своей задумке на основании того, как он считает, Россия будет в слабом положении и более склонна к согласию с его мирным планом.То есть он может воспользоваться этим, гнуть свою линию и угрожать России санкциями, надеясь склонить Москву к компромиссу. По крайней мере, это логика Трампа, но он недооценивает высокую вероятность того, что Россия, скорее всего, продолжит СВО так или иначе после истечения этих 50 дней — независимо от результатов летнего наступления.— Эксперты отмечают, что “50 дней Трампа” истекают ко дню встречи Путина с Си Цзиньпином — президент России будет в Китае с 31 августа по 3 сентября. Может быть, Трамп таким образом пытается пригрозить союзничеству России и Китая?— Я думаю, Трамп понимает, что сложно помешать Китаю и России подписать этот договор и вряд ли получится это саботировать санкциями. Трамп увидел весной, что введенные им санкции (то есть пошлины) против китайцев по сути не сработали, поэтому он дал "заднюю".Тут больше все зависит от самих Китая и России. За последние годы именно Пекин выдвигал требования по заключению долгосрочного договора о покупке российского газа по низкой цене, которые, судя по всему, не устраивали Москву. Плюс, остается нерешенным важный вопрос: кто будет финансировать строительство нового, дорогостоящего газопровода. Как бы то ни было, не думаю, что американское вмешательство в этот проект на что-то сильно повлияет.— Трамп заявил, что ВСУ не должны бить по Москве, и что США не будет продавать дальнобойные ракеты для НАТО, чтобы их передавали Украине. Этому можно верить?— На Трампа сильно давят его сторонники из крайне изоляционистского крыла движения MAGA, которые против такого вмешательства и американской поддержки Украины.Например, конгрессмен Марджори Тейлор Грин сильно критикует Трампа за то, что он затеял военную авантюру в Иране, и она тем более не хочет, чтобы США ввязывались в какой бы то ни было степени в военный конфликт на Украине. Она постоянно напоминает: Трамп обещал избирателям, что США не будут вмешиваться в чужие конфликты. И вдруг он поменял позицию на 180 градусов, и нарушает свое обещание. Получается, что он идет по дороге Байдена, которого ранее осуждал.Да, Трамп говорит, что это чисто деловая сделка, согласно которой США будут продавать оружие Европе, и она якобы не является вмешательством в украинский конфликт. Но это не очень убедительный аргумент, а скорее жалкая попытка завуалировать то, что окончательный получатель американских вооружений — Украина.Трамп опасается, что тем самым он сбивает клин среди своих сторонников. Трамп пытается учитывать это мнение, боясь раскола в своей партии. Поэтому он не отказывается от планов поставлять ВСУ оружие, но при этом исключает варианты эскалации конфликта в виде возможности нанесения ударов по Москве и вглубь России с помощью дальнобойных ракет.По крайне мере, пока Трамп это исключает. Теоретически он может вернутся к этом вопросу, если сильнее рассердится или обидится на президента Путина.— Зачем Келлог поехал на Украину?— Я думаю, это связано с новым предложением Трампа, которое касается координации попередаче ВСУ оружия, в том числе поставок на Украину ЗРК Patriot, что требует привлечения американских советников, инструкторов и так далее. Келлог как военный человек способен это все координировать.— А как вы относитесь к предположениям о том, что Келлог будет помогать Зеленскому в смене министра обороны Украины и в формировании нового кабмина?— Вопрос шире, чем только министр обороны. Речь идет о новом премьер-министре, и о новом после — это все попытки Зеленского угодить Трампу. И попытки удачные, я бы сказал, потому что эти лица более приемлемы для администрации Трампа.Я уверен, что, например, Свириденко будет одобрена. Она очень популярна в администрации Трампа, поэтому считается, что назначение ее на пост премьер-министра Украины будет способствовать улучшению отношений с США.— А что в таком случае будет с переговорным процессом?— Я думаю, что продолжение этого процесса малоперспективно и сейчас, и через 50 дней. Администрация Трампа требует одно, а Россия — совершенно другое. Ключевые позиции обеих сторон непримиримы.Мой прогноз — ультиматум Трампа будет игнорирован Кремлем и спустя 50 дней Россия продолжит СВО в попытке выполнять все заявленные ею задачи. В свою очередь Трамп скорее всего ответит дальнейшей поставкой оружия — по такой же самой схеме: продажей американского оружия европейским союзникам, которые передадут его Украине.Трамп рассчитывает на то, что вооружение Украины поможет переговорному процессу по формуле "принуждения к миру". Но скорее всего это будет только осложнять переговорный процесс.— В нашем последнем интервью вы сказали, что, как только ВС РФ дойдут до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей, у Трампа появится основание снять санкции с России. Вы по-прежнему остаетесь при этом мнении?— Теоретически прежний расчет Трампа, о котором я говорил в прошлом интервью, еще можно осуществить. То есть в течение следующих 50 дней российские войска гипотетически могут дойти до административных границ этих трех областей, после чего Кремль может согласиться на мирный план Трампа о заморозке конфликта на основании этих территориальных приобретений.Но присоединение этих трех областей в полном объеме является только одной из ключевых задач СВО, согласно многократным заявлениям самого Кремля. Самое главное — это базовая задача демилитаризации и денацификации Украины.Но есть еще письменное обязательство НАТО не приглашать в альянс новые страны среди всех бывших республик СССР (Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан). Есть вопрос свертывания военной инфраструктуры в тех странах НАТО, которые были приняты в блок после 1997 года. Есть еще несколько важных для Кремля вопросов.Пока все эти требования не выполнены, вряд ли Трамп согласится на самые главные условия России, касающиеся демилитаризации и денацификации Украины. Весьма вероятно, как я считаю, Россия просто-напросто продолжит СВО спустя 50 дней, независимо от вопроса о полном освобождении Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.Трампу давно уже пора прекратить ребячество на уровне “детского кружка ООН”. Он, якобы озабоченный числом жертв со стороны Украины и России, на деле усугубляет эскалацию конфликта. Зеленский сейчас обалдел от радости, но скоро поймет, каковы последствия пустопорожних посулов Трампа — за эйфорией последует "ломка".Об этом в интервью с американским политологом Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20250717/dmitriy-vydrin-poka-tramp-shagaet-k-tretey-mirovoy-voyne-mudryy-kitay-stanovitsya-tylom-rossii-1065366646.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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