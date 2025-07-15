https://ukraina.ru/20250715/ovtsa-privyazannaya-k-derevu-ili-vechnyy-uzurpator-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-ustranenie-zelenskogo-1065208421.html

"Овца, привязанная к дереву" или "вечный" узурпатор? Украинские эксперты обсуждают устранение Зеленского

"Овца, привязанная к дереву" или "вечный" узурпатор? Украинские эксперты обсуждают устранение Зеленского - 15.07.2025 Украина.ру

"Овца, привязанная к дереву" или "вечный" узурпатор? Украинские эксперты обсуждают устранение Зеленского

Украинские политики и эксперты обсуждают планы Владимира Зеленского по удержанию власти через фейковые выборы, а также возможные сценарии его отстранения в условиях затяжного военного конфликта

2025-07-15T04:59

2025-07-15T04:59

2025-07-15T04:59

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Зеленский готовится к псевдовыборам для закрепления своей диктатуры. Вместе со своей командой нелегитимный "президент" Украины ищет алгоритмы для проведения фейковых выборов, которые помогут ему удержаться у власти. Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко."У меня была возможность пообщаться со зрителями, и они высказали такую позицию: в последнее время действия власти показывают не то, что они там готовят нас к какой-то победе или, возможно, к дальнейшим боевым действиям. И такое впечатление, что они сами готовятся свалить. Причем независимо от этой войны", — заявил Лапин.По словам украинского военного, даже если Украина "выстоит и одержит победу", нынешние власти готовятся "свалить с золотым парашютом". Но если украинский фронт "проломится и придут русские", то, складывается такое впечатление, что они все равно "готовятся свалить", констатировал Лапин."Я думаю, что они будут цепляться за власть как можно дольше. И я не вижу пока даже намерения их провести выборы, которые не оставят их у власти. Слово "выборы" здесь, конечно, надо поставить в кавычки", — ответил Луценко.По мнению экс-генпрокурора, киевские власти думают над системой сохранения власти через "декларации псевдовыборов". И поэтому ищут любые алгоритмы, которые приведут их к заданному результату. То есть это будут "выборы без выбора", авторитарная диктаторская система управления, которая только "маскируется выборами", — резюмировал Луценко.По мнению экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука*, утративший свою легитимность Зеленский узурпировал власть, потому что срок его полномочий истёк 20 мая 2024 года, а выборы не проводятся под предлогом военного положения."Конституция Украины чётко указывает, что во время военного положения выборы парламента не проводятся, но в отношении президента такой нормы нет. Эта норма была внесена как защитник от узурпации власти, чтобы никто — никакой президент, независимо от фамилии — не мог использовать военное положение для продления власти. Ни один закон — ни о военном положении, ни какой-либо другой — не может противоречить Конституции Украины", — заявил политик в беседе с журналистом Всеволодом Филимоненко.Он напомнил, что в мае 2014 года Конституционный суд Украины постановил: президентские полномочия длятся ровно пять лет без продления. Статья 103 украинской конституции гласит, что президент избирается сроком на пять лет. Это означает, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, указал экс-депутат.Но в то же время, добавил Мосийчук, статья 108 говорит, что президент Украины осуществляет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного президента. "Это означает случай его избрания. Нигде нет ни слова, что он пожизненно исполняет обязанности, если не избирается следующий президент", — заявил политик.По его словам, действия Зеленского, спикера Рады Руслана Стефанчука и главы ЦВК Олега Диденко подпадают под статьи Уголовного кодекса об узурпации власти. "Де-юре мы имеем узурпатора, де-факто мы имеем из-за международного признания узурпатора, которого признают в мире. И рано или поздно этот вопрос встанет", — отметил Мосийчук.Эксперт также подверг критике продление военного положения, указав на его неконституционность. По его словам, конституция Украины предусматривает введение военного положения только на период подготовки к возможной войне, тогда как полномасштабный конфликт с внешним агрессором продолжается уже три года.Политик подчеркнул, что в такой ситуации должен действовать правовой режим состояния войны, который является следующим этапом после военного положения. Экс-депутат отметил, что согласно законодательным нормам и конституции Украины, срок действия военного положения не может превышать трёх месяцев.Мосийчук связал блокировку Конституционного суда с нежеланием власти получить решение о незаконности своих действий. Суд лишён кворума, потому что Зеленский боится его вердиктов по военному положению и своим полномочиям, уверен он. И поэтому невозможно получить решение Конституционного суда ни по земле и недрам, ни по военному положению, ни по полномочиям президента, заявил он."В 2019 году выборы провели, несмотря на войну на Донбассе. Сейчас их отменяют искусственно. Это нежелание проводить выборы, прикрытое войной и военным положением", — констатировал украинский политик.Про отстранение от власти Зеленского и способах прекращения войны на Украине, которая превратилась в "экзистенциальную для могущественных групп и их идеологий", размышляет и находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Помимо столкновения геополитических интересов, контроля над самой плодородной и стратегически выгодно расположенной территорией европейского континента, в этой войне столкнулись традиционно-православные и либерально-католические интересы", — отмечает украинский депутат.По словам Дубинского, военный конфликт на Украине — это "Гордиев узел, который нельзя развязать, а можно лишь разрубить", и для этого есть несколько способов.Первый способ, по мнению политика, — это "военное поражение одной из сторон", с получением территориального и политического контроля. При этом, в случае поражения Украины, должно произойти полное уничтожение элит и демонтаж ценностей, культивируемых с 2014-го года, уверен Дубинский.Еще одним способом прекращения военного конфликта опальный депутат назвал отстранение от власти Зеленского, для начала процесса политического урегулирования в виде системы компромиссов после проведения выборов. Также Дубинский допустил применение оружия массового поражения "для ультимативного прекращения конфликта"."Цель Зеленского и его лоббистов в ЕС и части окружения Трампа — добиться либо отстранения Путина, либо применения ТЯО. А спровоцировать эти события можно только через пролонгирование войны и использование внутренней нестабильности в РФ для эскалации", — подчеркнул украинский политик.При этом, уверен Дубинский, сторонникам такого сценария подходит и вариант, при котором Россия "перейдет ко всеобщей мобилизации", и гипотетический вариант удара по Украине ТЯО — это государство-приманка, как "овца, привязанная к дереву, чтобы выманить волка".По мнению депутата, в этом случае уничтожение Украины и гуманитарный кризис на Западе никого не беспокоит — им нужны условия "для жестких санкций, изоляции и создания внутренней нестабильности в РФ"."Поэтому цель любого здравомыслящего гражданина, сообщества или партии должна заключаться в отстранении Зеленского от власти для сохранения государственности Украины. Выборы — единственный законный способ для этого, поэтому все усилия тех, кому не плевать на Украину, должны быть направлены на их проведение", — подытожил Дубинский.Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* считает, что период "теплых" отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным завершился, и теперь стороны перешли к обсуждению конкретных предложений.По словам Арестовича, ключевой темой переговоров, которую министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднял во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио, стала якобы возможность отстранения от власти Владимира Зеленского и проведения новых выборов."Логика такова: именно народ должен перезаписать свое главное решение — воюем дальше или нет?", — пояснил экс-советник ОПУ. При этом он указал, что Зеленский, сохраняя власть, не допустит серьезного обсуждения этого вопроса и продолжит войну "до последнего украинца".По словам Арестовича, окружение Трампа якобы считает позицию Путина — "что не возьмем переговорами, то возьмем силой" — чрезмерной. Чтобы смягчить требования Москвы, США могут увеличить военную и финансовую помощь Украине, считает он.Эксперт указал на возникшее противоречие: с одной стороны, для отстранения Зеленского требуется прекращение западной помощи, с другой — чтобы снизить требования Путина, поддержку Украине нужно усилить."Эта интересная игра предложена сторонами к продолжению на три месяца — как раз на время летне-осеннего периода боевых действий", — заявил Арестович.По его информации, американские власти рассчитывают, что ограниченные успехи на фронте якобы заставят Путина снизить требования. В свою очередь, по мнению Арестовича, Кремль надеется, что Вашингтон осознает неэффективность военной помощи и необходимость политических изменений в Киеве."Как убрать с должности верховного главнокомандующего отмобилизованной страны [Владимира Зеленского], которого поддерживает изрядная часть населения [Украины], никто не знает", — констатировал экс-советник ОПУ.При этом позиция российского лидера, по словам Арестовича, остается неизменной: "Это ваша марионетка, вам и отвечать. Иначе — я продолжу".*Признан в РФ экстремистом и террористом.О том, что представляет из себя на Украине коррупция и как разворовывается иностранная помощь - в материале Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины".

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Наталья Мареева

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