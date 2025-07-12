https://ukraina.ru/20250712/chasto-bili-v-detstve-detskie-kompleksy-zelenskogo-itogi-12-iyulya-1065146785.html

"Часто били в детстве": детские комплексы Зеленского. Итоги 12 июля

"Часто били в детстве": детские комплексы Зеленского. Итоги 12 июля - 12.07.2025 Украина.ру

"Часто били в детстве": детские комплексы Зеленского. Итоги 12 июля

Британские СМИ показали фильм о Владимире Зеленском, в котором его окружение рассказало о мотивах главы киевского режима

2025-07-12T18:07

2025-07-12T18:07

2025-07-12T18:07

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Глава фракции партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал о том, какое детство было у Владимира Зеленского."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это — очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю. Он часто говорил: "Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело"", — заявил он в фильме о Зеленком от BBC.Также Арахамия прокомментировал происходившее в первые дни СВО."Пришла охрана и говорит: "У нас есть достоверная информация, что нас окружат примерно через 40 минут, так что у нас есть всего 15 минут, чтобы уехать, если мы решим уезжать. Зеленский собрал нас: там был премьер-министр, Ермак (глава Офиса президента — Ред.), Сибига (ныне глава МИД, тогда — замглавы ОП — Ред.), всего человек 5 или 6, и сказал: "Слушайте, у всех нас есть семьи, своя жизнь. Я никого не осуждаю. Если вы решите уехать, то уезжайте сейчас"", — отметил Арахамия.При этом, по его словам, Зеленский захотел остаться в Киеве."Он сказал: "Если нас здесь не будет, люди перестанут бороться". Он по-настоящему решал между жизнью и смертью", — указал Арахамия.В фильме также цитировалась жена Зеленского Елена, которая призналась, что не хотела, чтобы муж становился президентом Украины."Я никогда не говорила этого вслух: у меня была слабая надежда, что он всё-таки не победит", — поделилась Зеленская с британскими журналистами.Также комментарий для фильма дал и сам Зеленский. Он заявил, что не стремится оставаться во власти."Я не буду президентом 30 лет или сколько там — 35 лет. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение собственное — самоуважение. Для меня это очень важно. Это важно для моей семьи, для моих детей. Для меня это очень важно. Для меня важно помочь Украине сделать всё возможное и наилучшим образом", — отметил Зеленский.Он также заявил, что иногда ему приходится утаивать от украинцев информацию о настоящем положении дел."На этой работе нужно быть честным, но иногда не хочется, а иногда это очень тяжело. Бывают моменты, когда ты понимаешь — если ты будешь честным, это создаст столько проблем для людей или для тебя самого. Для этого нужно мужество", — отметил Зеленский.Фильм уже раскритиковали за пафос."В детстве его часто били и еще об***али, а теперь ему надо придумать новую легенду. И поэтому мы задействуем все диалоги из фильмов про гангстеров. "Найди главного, подойди, ударь ему в лицо". А после этого стань клоуном, который будет обслуживать мужиков с пивом в банях. Да-да-да, мы верим, мы верим, что Зеленский был бойцом. Мы верим всем сердцем в то, что это боец с самого детства. Слепите ему биографию, засуньте это в учебники по истории и учите маленьких лохов этому бреду", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв также усомнился в рассказе о детстве Зеленского."Слова Арахамии полностью совпадают с тем, что я раньше писал о специфике Кривого Рога как о достаточно криминальном городе, о бандах "бегунов", которые налетали огромной толпой на район, били всех подростков, которых встречали на пути. Маленькому еврейскому мальчику там тогда точно было непросто. Уж точно не могу его представить в качестве драчуна — героя, что выбирает самого главного среди своих противников и бьёт его в лицо", — отметил Царёв.Также рассказ Арахамии о том, что происходило идет вразрез с тем, что в феврале 2023 года рассказывал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который был в первые дни СВО с визитом в Москве."Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?". Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил тогда экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.Примечательно, что это видео также было использовано в фильме BBC. И на это обратили внимание и украинские СМИ."BBC продолжает формировать симулякр про храброго президента, который рискуя жизнью, остался в Киеве. Им важно, чтобы их аудитория реально верила в это. Тогда они будут и дальше поддерживать "политику партии". Мы же напомним, что это видео на Банковой Зеля записал только после того, как Премьер Израиля передал ему, что Путин гарантирует ему жизнь… Про вымышленные бои в правительственном квартале с диверсантами забыли рассказать…", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Также о том, что Зеленскому ничего не угрожало заявил в интервью журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было", — недоумевал Лукашенко.Он также заявил, что Зеленский первые дни СВО находился в бункере."Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев <...> Дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально", — рассказывал Лукашенко.Таким образом, все рассказы о "геройстве" Зеленского не отвечают действительности.О коррупции на Украине - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, трамп и зеленский, владимир путин, владимир зеленский, слуга народа, мид, киев, украина, израиль