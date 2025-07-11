https://ukraina.ru/20250711/ne-lyudi-a-skot-na-ukraine-sobralis-lishit-grazhdanstva-40-naseleniya-1065062147.html

Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!

Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения! - 11.07.2025 Украина.ру

Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!

С началом широкомасштабных военных действий в 2022 году на Украине прогнозируемо (ну а чего еще ждать от свидомитов?) резко активизировалась дискуссия о лишении гражданства её "неправильных" жителей. Собственно, в упоротой националистической среде говорили об этом и раньше. Уж точно с года, эдак 2004, а то и 2002-го.

2025-07-11T10:10

2025-07-11T10:10

2025-07-11T11:24

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эстония

латвия

михаил притула

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Представителям разного рода националистических организаций давно не давала покоя практика Эстонии и Латвии, после развала СССР введших у себя институт "неграждан" для проживающих там русских и прочих "некоренных" жителей. Реализация таких же русофобских дискриминирующих инициатив в незалежной снилась вышивате в самых сладких снах!Ну и вот, после начала войны интерес к этой теме в ультраправых и, что ожидаемо, провластных кругах Украины резко вырос. О том, что гражданства нужно лишать "уклонистов", регулярно заявляют популярные в медиа военные ВСУ. К этомe же периодически призывают некоторые особо морально и нравственно контуженные депутаты, вроде небезызвестной Марьяны Безуглой. Недавно в Раде также приняли во втором чтении законопроект о множественном гражданстве, который, среди прочего, предлагает лишать украинского гражданства лиц, осуждённых за преступления против национальной безопасности (то есть, попросту, политзаключённых), и тех, кто добровольно (не по принуждению, хотя проверить это сложно) получил российский паспорт.2 июля в СБУ сообщили, что на основании их материалов украинского гражданства был лишён предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий. В спецслужбе утверждают, что основанием для этого послужило наличие у священнослужителя с 2002 года российского гражданства. Хотя Блаженнейший давно, и по понятным причинам, от него отказался. Да и получил его по факту прописки, ведь на момент распада Союза он все еще был прописан в Сергиевом Посаде, как бывший келейник наместника, а потом священник и благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Однако в тексте официального сообщения СБУ нетрудно угадать истинные мотивы этого решения, a именно - намерение украинской власти пресечь деятельность УПЦ по причине её якобы имеющей место нелояльности к Украине и "сотрудничества с Россией".В тот же день публикацией с призывом ввести в Украине институт "неграждан" разродился волонтёр, шоумен и идейный украинский националист Сергей Притула. Цитата: "Статус, при котором человек живёт в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Осуждённые за государственную измену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинские нарративы, и даже коррупционеры - случаях следует реально рассматривать возможность лишения гражданства. Или если кто-то отсидел срок за государственную измену он может дальше спокойно быть гражданином государства, которое он предал?", - написал Притула, по сути обосновывая свою фашистскую идею.Проблема ведь в том, кто и как будет обосновывать являешься ли ты коллаборантом и сепаратистом. В украинских реалиях, всем, кстати, в том числе и на Западе, известнj, - любой несогласный с самоубийственной для страны политикой режима Зеленского, уже сепаратист как минимум и коллаборант как максимум, подлежащий суровому наказанию с помощью заключения в концлагеря СБУ. Это - не российский наратив, а украинская повседневность. Тот же депутат Рады (до сих пор!) Дубинский находится в СИЗО только за то, что критиковал режим Зеленского. И продолжает это делать из тюрьмы. Вот теперь его лишат, если идея Притулы реализуется, гражданства, а, следовательно, и депутатского мандата. Потому что по действующему закону лишить его депутатства даже находящегося в СИЗО, не могут. А так - пожалуйста. В концлагере Зеленского люди без гражданства станут такой же обыденностью, как водопровод и канализация в городе...На публикации Притулы, в отличие от предыдущих примеров, иллюстрирующих тенденцию, стоит остановиться подробнее. Притула тесно связан с офисом Зеленского, рассматривается там как будущий партнер по провластной коалиции в гипотетическом будущем парламенте. А, главное, в данном случае, он хоть и откровенный националист, но, одновременно, и фронтмен украинских либералов и западников, а также любимец городского офисного планктона и коммерсантов разных мастей. И вброс идеи через него это тестирование на восприятие в тусовке "демократов и борцов за права и свободы". Так вот, помимо лишения украинского гражданства лиц, осуждённых за политические преступления, которое прописано и в недавно принятом Радой законопроекте, Притула хочет отбирать паспорта и у "пятой колонны, распространяющей антиукраинские нарративы".В нынешних условиях под это определение можно "подогнать" кого угодно, кто хотя бы минимально критикует действующую власть и политическую систему. Например, "антиукраинскими нарративами" украинские госструктуры регулярно называют звучащие претензии к ТЦК. Любая критика языковой политики или политики "дерусификации" (снос памятников, переименование улиц и т. д.) тоже клеймится подобным образом. Наконец, под "антиукраинскими нарративами" можно понимать даже обычную критику власти или продолжения войны в бытовых разговорах.Иными словами, если бы на Украине ввели лишение гражданства (с принудительной высылкой из страны или без неё) за все подобные проявления, отбирать паспорта пришлось бы у значительной части населения. Например, недавний опрос КМИС (да-да, я все понимаю про ублюдочную социологию военного времени, но все же) показал, что 41% жителей Украины полагают, что страна движется "в сторону авторитаризма". С точки зрения упырей киевского режима, такое мнение - чистейший "антиукраинский нарратив". Вот и получается, что при подобном подходе под гипотетическое лишение гражданства подпали бы процентов 40 населения ...Но самое интересное здесь в другом. А именно в том, что украинская власть, несмотря на всю её склонность к жесточайшим наказаниям за любое инакомыслие, практику лишения гражданства за политическую нелояльность внедрять не спешит. И на то есть довольно веская причина. На потенциальных "лишенцев" в таком случае не распространялся бы запрет на выезд мужчин за рубеж. А это значит ... Да, вы всё правильно поняли. Если бы на Украине начали лишать гражданства за "распространение антиукраинских нарративов", их "распространителями" добровольно стал бы значительный процент украинских мужчин, желающих избавиться от гражданства, чтобы выехать за рубеж и избежать мобилизации (ведь она распространяется только на граждан). Когда-то, в далёком теперь 2023 году, безумная Марьяна Безуглая провела в своём Telegram-канале опрос. Суть его заключалась в определении того, готовы ли жители Украины отказаться от гражданства ради избегания мобилизации. 60% ответивших оказались на это готовы. И хотя эти результаты не могут считаться репрезентативными (хотя подписчики и читатели у Марьяны еще те нацики, что само по себе показательно), они всё же многое говорят об украинском обществе.В свете всего вышеизложенного можно предположить, что гражданство рассматривается украинской властью не только и не столько как привилегия для его обладателей, сколько как "акт собственности" этого самого государства на них. А от собственности просто так избавляться не принято. Украина имени Зеленского это натуральный концлагерь, а мужичье мобилизационного возраста – крепостные. Это помимо остальных холопов единственная задача которых отрабатывать барщину панам из "95 квартала" и тащить оброк в их же карманы. Ну, а что до лишения гражданства, то меру эту начнут применять и активно, но только в сочетании с реальными делами, а от этого, украинскому бедолаге-обывателю, мягко говоря, не легче.О других "странностях" украинской политики - в статье Василия Стоякина "Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, эстония, латвия, михаил притула, марьяна безуглая, владимир зеленский, рада, сбу, вооруженные силы украины, мнения