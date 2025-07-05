https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля - 05.07.2025 Украина.ру
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область. Министру обороны Украины Рустему Умерову припомнили недвижимость в США на фоне провала борьбы с БПЛА
2025-07-05T18:08
2025-07-05T18:08
2025-07-05T18:08
эксклюзив
хроники
александр сырский
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
офис президента
украина
сша
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О визите в Харьковскую область главком ВСУ Александр Сырский сообщил в своём телеграм-канале."Не оставляю вне внимания ни одного участка фронта, в частности, на тех направлениях, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работы в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединённых сил — командующим ОСГВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым", — написал Сырский.Он заявил, что на южнослобожанском направлении украинские военные в течение прошлой недели отбили в общей сложности 60 штурмов."Около десятка боёв идут каждый день и далее", — подчеркнул Сырский.Главком ВСУ также сообщил, что на месте в деталях изучил оперативную ситуацию."Обсудил с командованием Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины пути усиления стойкости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов", — отметил Сырский.По его словам, украинские военные "должны быть наготове, применить действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения" российской армии.Днём 5 июля Минобороны России в суточной сводке сообщило о нанесённом Вооружённым силам Украины уроне в Харьковской области."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", — указывалось в сводке.Также в министерстве обороны РФ назвали потери украинских военных."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию в Харьковской области."Наш источник сообщает, что россияне используют стратегию по наступлению в разный момент в разных местах. Сейчас "неожиданно" начали атаку на харьковском направлении в направлении Великий Бурлук, реализуя свою старую задумку, о которой мы писали ещё 8 февраля", — писал днём 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал напомнил, что ещё 21 июня сообщал о том, что украинское руководство, в частности — Владимир Зеленский — перебросило резервы с харьковского направления на сумское."Тактика у россиян очень простая <...>, как видим она достаточно эффективная, т. к. даёт право задавать россиянам темп игры, а Банковой приходится всегда реагировать, исполняя роль "догоняющего"", — указывали авторы канала.Они назвали ситуацию на фронте плохой для ВСУ."На фронте плохая ситуация. Потерь много, а резервы тают. В какой-то момент это может привести к огромному обрушению обороны. Банковая замалчивает ситуацию", — подытоживалось в публикации.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что Офис президента Украины спустил указание не освещать обстановку на фронтах."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал всем СМИ и телеграм-каналам темник, в котором обязал минимум освещать ситуацию на фронте и провалы ВСУ. На Банковой решили, что главное сместить акцент на удары БПЛА, а не продвижение противника и удержать информационный вакуум в обществе, создав иллюзию стабильности ситуации", — писали авторы канала.Эту информацию подтвердил телеграм-канал "Легитимный"."Подтверждаем информацию "Резидента", что Банковая сушит информацию о проблемах на фронте, в армии, и потерю территории, так как боится, что данный негативный фон отпугнёт всех спонсоров войны, которые могут полностью отказаться от дальнейших инвестиции, а начать наоборот давить на мирный кейс или того хуже, на смену Зе элиты как главных виновников провала. Заменят их на новых, чтобы попытаться перезапустить военный кейс и дать воодушевление армии и массам под предлогом, что смена ЗеЕрмака поможет Киеву "победить"", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.Ранее украинские источники уже сообщали о крайне непростой для Украины обстановке на фронте в Харьковской области.Американское "укрытие" семьи УмероваСемья главы Минобороны Рустема Умерова живет в США у побережья Атлантического океана в доме с картинной галереей и бассейном, заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк, опубликовав фото дома семьи министра во Флориде."Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — негодовала Каленюк.Она отметила, что семье министра также принадлежит картинная галерея."Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живёт. В то время как в Украине сотни тысяч семей не имеют, где укрыться [от БПЛА]— у них нет дома во Флориде",— указала Каленюк.Активистка раскритиковала министерство обороны Украины за провал борьбы с дронной опасностью."Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" (БПЛА "Герань" — Ред.) над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", — добавила Каленюк.При этом то, что семья Умерова живёт в США ещё в 2023 году подтверждало украинское Минобороны. При этом указывалось, что родные министра выехали в США ещё в 2016 году якобы из-за угроз Умерову.В то же время, тогда в Минобороны Украины отрицали наличие у детей Умерова американского гражданства. При этом тогда официально не сообщали о том, что в США живут брат и отец Умерова.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников".
https://ukraina.ru/20250705/komandir-ubiytsa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyulya-1064725191.html
https://ukraina.ru/20250705/meloni-i-ryutte-prosyat-za-ukrainu-glavnoe-na-utro-5-iyulya-1064718305.html
https://ukraina.ru/20250704/ochen-vazhnyy-razgovor-zelenskogo-i-trampa-obysk-u-reznikova-itogi-4-iyulya-1064701805.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, офис президента, украина, сша, харьковская область
Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область. Министру обороны Украины Рустему Умерову припомнили недвижимость в США на фоне провала борьбы с БПЛА
О визите в Харьковскую область главком ВСУ Александр Сырский
сообщил в своём телеграм-канале.
"Не оставляю вне внимания ни одного участка фронта, в частности, на тех направлениях, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работы в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединённых сил — командующим ОСГВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым
", — написал
Сырский.
Он заявил, что на южнослобожанском направлении украинские военные в течение прошлой недели отбили в общей сложности 60 штурмов.
"Около десятка боёв идут каждый день и далее", — подчеркнул Сырский.
Главком ВСУ также сообщил, что на месте в деталях изучил оперативную ситуацию.
"Обсудил с командованием Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины пути усиления стойкости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов", — отметил Сырский.
По его словам, украинские военные "должны быть наготове, применить действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения" российской армии.
Днём 5 июля Минобороны России в суточной сводке
сообщило о нанесённом Вооружённым силам Украины уроне в Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", — указывалось в сводке.
Также в министерстве обороны РФ назвали потери украинских военных.
"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию в Харьковской области.
"Наш источник сообщает, что россияне используют стратегию по наступлению в разный момент в разных местах. Сейчас "неожиданно" начали атаку на харьковском направлении в направлении Великий Бурлук, реализуя свою старую задумку, о которой мы писали ещё 8 февраля
", — писал днём 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
Канал напомнил, что ещё 21 июня сообщал о том, что украинское руководство, в частности — Владимир Зеленский
— перебросило резервы с харьковского направления на сумское.
"Тактика у россиян очень простая <...>, как видим она достаточно эффективная, т. к. даёт право задавать россиянам темп игры, а Банковой приходится всегда реагировать, исполняя роль "догоняющего"", — указывали авторы канала.
Они назвали ситуацию на фронте плохой для ВСУ.
"На фронте плохая ситуация. Потерь много, а резервы тают. В какой-то момент это может привести к огромному обрушению обороны. Банковая замалчивает ситуацию", — подытоживалось в публикации.
Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент
" — сообщил о том, что Офис президента Украины спустил указание не освещать обстановку на фронтах.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал всем СМИ и телеграм-каналам темник, в котором обязал минимум освещать ситуацию на фронте и провалы ВСУ. На Банковой решили, что главное сместить акцент на удары БПЛА, а не продвижение противника и удержать информационный вакуум в обществе, создав иллюзию стабильности ситуации", — писали авторы канала.
Эту информацию подтвердил телеграм-канал "Легитимный
".
"Подтверждаем информацию "Резидента", что Банковая сушит информацию о проблемах на фронте, в армии, и потерю территории, так как боится, что данный негативный фон отпугнёт всех спонсоров войны, которые могут полностью отказаться от дальнейших инвестиции, а начать наоборот давить на мирный кейс или того хуже, на смену Зе элиты как главных виновников провала. Заменят их на новых, чтобы попытаться перезапустить военный кейс и дать воодушевление армии и массам под предлогом, что смена ЗеЕрмака поможет Киеву "победить"", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.
Ранее украинские источники уже сообщали о крайне непростой для Украины обстановке на фронте в Харьковской области.
Американское "укрытие" семьи Умерова
Семья главы Минобороны Рустема Умерова
живет в США у побережья Атлантического океана в доме с картинной галереей и бассейном, заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк
, опубликовав фото дома семьи министра во Флориде.
"Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — негодовала Каленюк.
Она отметила, что семье министра также принадлежит картинная галерея.
"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живёт. В то время как в Украине сотни тысяч семей не имеют, где укрыться [от БПЛА]— у них нет дома во Флориде",— указала Каленюк.
Активистка раскритиковала министерство обороны Украины за провал борьбы с дронной опасностью.
"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" (БПЛА "Герань" — Ред.) над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", — добавила Каленюк.
При этом то, что семья Умерова живёт в США ещё в 2023 году подтверждало украинское Минобороны. При этом указывалось, что родные министра выехали в США ещё в 2016 году якобы из-за угроз Умерову.
В то же время, тогда в Минобороны Украины отрицали наличие у детей Умерова американского гражданства. При этом тогда официально не сообщали о том, что в США живут брат и отец Умерова.