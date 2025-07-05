https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html

Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля

Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля - 05.07.2025 Украина.ру

Сырский разглядел угрозу под Харьковом, укрытие для семьи Умерова в США. Итоги 5 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Харьковскую область. Министру обороны Украины Рустему Умерову припомнили недвижимость в США на фоне провала борьбы с БПЛА

2025-07-05T18:08

2025-07-05T18:08

2025-07-05T18:08

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О визите в Харьковскую область главком ВСУ Александр Сырский сообщил в своём телеграм-канале."Не оставляю вне внимания ни одного участка фронта, в частности, на тех направлениях, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работы в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединённых сил — командующим ОСГВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым", — написал Сырский.Он заявил, что на южнослобожанском направлении украинские военные в течение прошлой недели отбили в общей сложности 60 штурмов."Около десятка боёв идут каждый день и далее", — подчеркнул Сырский.Главком ВСУ также сообщил, что на месте в деталях изучил оперативную ситуацию."Обсудил с командованием Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины пути усиления стойкости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания для решения проблемных вопросов", — отметил Сырский.По его словам, украинские военные "должны быть наготове, применить действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения" российской армии.Днём 5 июля Минобороны России в суточной сводке сообщило о нанесённом Вооружённым силам Украины уроне в Харьковской области."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", — указывалось в сводке.Также в министерстве обороны РФ назвали потери украинских военных."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию в Харьковской области."Наш источник сообщает, что россияне используют стратегию по наступлению в разный момент в разных местах. Сейчас "неожиданно" начали атаку на харьковском направлении в направлении Великий Бурлук, реализуя свою старую задумку, о которой мы писали ещё 8 февраля", — писал днём 5 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал напомнил, что ещё 21 июня сообщал о том, что украинское руководство, в частности — Владимир Зеленский — перебросило резервы с харьковского направления на сумское."Тактика у россиян очень простая <...>, как видим она достаточно эффективная, т. к. даёт право задавать россиянам темп игры, а Банковой приходится всегда реагировать, исполняя роль "догоняющего"", — указывали авторы канала.Они назвали ситуацию на фронте плохой для ВСУ."На фронте плохая ситуация. Потерь много, а резервы тают. В какой-то момент это может привести к огромному обрушению обороны. Банковая замалчивает ситуацию", — подытоживалось в публикации.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что Офис президента Украины спустил указание не освещать обстановку на фронтах."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал всем СМИ и телеграм-каналам темник, в котором обязал минимум освещать ситуацию на фронте и провалы ВСУ. На Банковой решили, что главное сместить акцент на удары БПЛА, а не продвижение противника и удержать информационный вакуум в обществе, создав иллюзию стабильности ситуации", — писали авторы канала.Эту информацию подтвердил телеграм-канал "Легитимный"."Подтверждаем информацию "Резидента", что Банковая сушит информацию о проблемах на фронте, в армии, и потерю территории, так как боится, что данный негативный фон отпугнёт всех спонсоров войны, которые могут полностью отказаться от дальнейших инвестиции, а начать наоборот давить на мирный кейс или того хуже, на смену Зе элиты как главных виновников провала. Заменят их на новых, чтобы попытаться перезапустить военный кейс и дать воодушевление армии и массам под предлогом, что смена ЗеЕрмака поможет Киеву "победить"", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.Ранее украинские источники уже сообщали о крайне непростой для Украины обстановке на фронте в Харьковской области.Американское "укрытие" семьи УмероваСемья главы Минобороны Рустема Умерова живет в США у побережья Атлантического океана в доме с картинной галереей и бассейном, заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк, опубликовав фото дома семьи министра во Флориде."Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — негодовала Каленюк.Она отметила, что семье министра также принадлежит картинная галерея."Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живёт. В то время как в Украине сотни тысяч семей не имеют, где укрыться [от БПЛА]— у них нет дома во Флориде",— указала Каленюк.Активистка раскритиковала министерство обороны Украины за провал борьбы с дронной опасностью."Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" (БПЛА "Герань" — Ред.) над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", — добавила Каленюк.При этом то, что семья Умерова живёт в США ещё в 2023 году подтверждало украинское Минобороны. При этом указывалось, что родные министра выехали в США ещё в 2016 году якобы из-за угроз Умерову.В то же время, тогда в Минобороны Украины отрицали наличие у детей Умерова американского гражданства. При этом тогда официально не сообщали о том, что в США живут брат и отец Умерова.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников".

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https://ukraina.ru/20250705/meloni-i-ryutte-prosyat-za-ukrainu-glavnoe-na-utro-5-iyulya-1064718305.html

https://ukraina.ru/20250704/ochen-vazhnyy-razgovor-zelenskogo-i-trampa-obysk-u-reznikova-itogi-4-iyulya-1064701805.html

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эксклюзив, хроники, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, офис президента, украина, сша, харьковская область