https://ukraina.ru/20250705/bez-pvo-no-s-kuchey-tankov-chem-grozit-vsu-sokraschenie-postavok-oruzhiya-na-ukrainu--krapivnik-1064717515.html

Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник

Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник - 05.07.2025 Украина.ру

Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал прекращение поставок американского оружия на... Украина.ру, 05.07.2025

2025-07-05T09:35

2025-07-05T09:35

2025-07-05T09:35

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станислав крапивник

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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал прекращение поставок американского оружия на Украину, рассказал о текущих сложностях для ВСУ, спрогнозировал сроки окончания спецоперации, а также сообщил о том, как Европа готовится к войне с Россией: 00:28 – Поставки США и противостояние с Западом; 06:49 – Перестройка украинской армии; 09:03 – Ракеты для ЗРК и противодействие дронам ВСУ; 13:50 – К какому сроку нужно добить Украину? 16:50 – Удары по энергетике; 20:03 – Пиратство запада и подготовка Европы к войне с Россией; 24:36 – Приготовления России. #Крапивник #США #поставки #оружие #Украина #Трамп #Зеленский #Patriot #HIMARS #Израиль #Тайвань #Китай #Иран #полупроводники #Запад #НАТО #ПВО #ВСУ #дрон #дроны #БПЛА #FPV #F16 #энергетика #СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #Украина #Путин #блэкаут #газ #пират #капер #Европа #ЕС #ТЦК ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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