Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник - 05.07.2025 Украина.ру
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Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник
Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник - 05.07.2025 Украина.ру
Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал прекращение поставок американского оружия на... Украина.ру, 05.07.2025
2025-07-05T09:35
2025-07-05T09:35
видео
украина
сша
россия
станислав крапивник
вооруженные силы украины
нато
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал прекращение поставок американского оружия на Украину, рассказал о текущих сложностях для ВСУ, спрогнозировал сроки окончания спецоперации, а также сообщил о том, как Европа готовится к войне с Россией: 00:28 – Поставки США и противостояние с Западом; 06:49 – Перестройка украинской армии; 09:03 – Ракеты для ЗРК и противодействие дронам ВСУ; 13:50 – К какому сроку нужно добить Украину? 16:50 – Удары по энергетике; 20:03 – Пиратство запада и подготовка Европы к войне с Россией; 24:36 – Приготовления России. #Крапивник #США #поставки #оружие #Украина #Трамп #Зеленский #Patriot #HIMARS #Израиль #Тайвань #Китай #Иран #полупроводники #Запад #НАТО #ПВО #ВСУ #дрон #дроны #БПЛА #FPV #F16 #энергетика #СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #Украина #Путин #блэкаут #газ #пират #капер #Европа #ЕС #ТЦК ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, украина, сша, россия, станислав крапивник, вооруженные силы украины, нато
Видео, Украина, США, Россия, Станислав Крапивник, Вооруженные силы Украины, НАТО

Без ПВО, но с кучей танков? Чем грозит ВСУ сокращение поставок оружия на Украину — Крапивник

09:35 05.07.2025
 
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Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру прокомментировал прекращение поставок американского оружия на Украину, рассказал о текущих сложностях для ВСУ, спрогнозировал сроки окончания спецоперации, а также сообщил о том, как Европа готовится к войне с Россией:
00:28 – Поставки США и противостояние с Западом;
06:49 – Перестройка украинской армии;
09:03 – Ракеты для ЗРК и противодействие дронам ВСУ;
13:50 – К какому сроку нужно добить Украину?
16:50 – Удары по энергетике;
20:03 – Пиратство запада и подготовка Европы к войне с Россией;
24:36 – Приготовления России.
#Крапивник #США #поставки #оружие #Украина #Трамп #Зеленский #Patriot #HIMARS #Израиль #Тайвань #Китай #Иран #полупроводники #Запад #НАТО #ПВО #ВСУ #дрон #дроны #БПЛА #FPV #F16 #энергетика #СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #Украина #Путин #блэкаут #газ #пират #капер #Европа #ЕС #ТЦК
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- РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Ночью с 4 на 5 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолётного типа - МО РФВ течение прошедшей ночи в период с 23:00 4 июля до 7:00 мск 5 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолётного типа:
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