Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июня - 03.07.2025 Украина.ру
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Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июня
Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июня - 03.07.2025 Украина.ру
Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июня
США приостановили поставку некоторых типов ракет Украине, в Пентагоне прокомментировали решение
2025-07-03T09:57
2025-07-03T09:57
эксклюзив
хроники
дональд трамп
тэмми брюс
владимир зеленский
америка
сша
украина
пентагон
politico
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О приостановке поставок некоторых типов ракет и снарядов ранее сообщили американские СМИ. Согласно информации Politico и NBC News, основывавшейся на данных из нескольких источников, такое решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона, что вызвало на Украине обеспокоенность по поводу сокращения общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.По данным источников, решение о приостановке части помощи было принято в начале июня, однако вступило в действие только сейчас. Что примечательно: эта помощь была обещана ещё предыдущей администрацией.На запрос Politico о комментарии ни Белый дом, ни Пентагон не ответили.Как сообщало NBC News, министр обороны США Пит Хегсет приказал временно приостановить поставки Украине ряда видов вооружения и боеприпасов. Боеприпасы и другое оружие могут оставаться задержанными до завершения текущей оценки, проводимой оборонными органами США.Также были названы виды вооружения, которые приостановили к поставке. Среди них: десятки ракет Patriot для противоракетной обороны, тысячи 155-мм фугасных артиллерийских снарядов, более 100 управляемых ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки переносных зенитных ракет Stinger, ракет "воздух-воздух" и гранатометов AIM."Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после рассмотрения министерствами национальной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается непревзойденной – просто спросите Иран", — прокомментировала тогда это решение заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.Позднее, вечером 2 июля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что его ведомство предоставляет президенту США Дональду Трампу рекомендации по вопросу военной помощи Украине."Министерство [обороны США] тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения конфликта на Украине — Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", — отметил Парнелл.По его словам, проверка наличия оружия у американских Вооружённых сил проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США."Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине", — подчеркнул Парнелл.По его словам, такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких ещё стран это коснётся.Также историю с боеприпасами прокомментировали в Госдепе США."Мы не принимаем решений по поставкам оружия или управления им", — заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию.При этом она указала, что приоритет Трампа — "завершить войну между Россией и Украиной путем прочного урегулирования путем переговоров и немедленного прекращения огня в начале".Также она указала, что решение о приостановке поставок оружия было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место" после осмотра, проведенного Министерством обороны о наличии оружия.Кроме того, Брюс назвала неправдой сообщения о том, что "украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей". По её словам, возможно "какие-то украинцы узнали об этом из новостей", однако "коммуникационные линии" между США и Украиной остаются надежными.Спикер Госдепа подчеркнула, что разговор между украинскими и американскими чиновниками имел место до решения о приостановке помощи.При этом в министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединённых Штатов и запросили телефонный разговор с коллегами в США.Владимир Зеленский отметил, что выясняет детали происходящего."Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, об отношениях с Соединёнными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединёнными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей", — указал Зеленский 2 июля.Позднее издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что все поставки американских вооружений Украине фактически прекратились."Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — указывалось в публикации.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.The Economist также напомнило, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
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https://ukraina.ru/20250702/evropa-ischet-puti-k-dialogu-a-ssha-priostanavlivayut-postavki-oruzhiya-kievu-glavnoe-na-utro-2-iyulya--1064549331.html
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Егор Леев
Егор Леев
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452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, тэмми брюс, владимир зеленский, америка, сша, украина, пентагон, politico, the economist
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Тэмми Брюс, Владимир Зеленский, Америка, США, Украина, Пентагон, Politico, The Economist

Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июня

09:57 03.07.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP / Matt Rourke
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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США приостановили поставку некоторых типов ракет Украине, в Пентагоне прокомментировали решение
О приостановке поставок некоторых типов ракет и снарядов ранее сообщили американские СМИ. Согласно информации Politico и NBC News, основывавшейся на данных из нескольких источников, такое решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона, что вызвало на Украине обеспокоенность по поводу сокращения общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.
По данным источников, решение о приостановке части помощи было принято в начале июня, однако вступило в действие только сейчас. Что примечательно: эта помощь была обещана ещё предыдущей администрацией.
На запрос Politico о комментарии ни Белый дом, ни Пентагон не ответили.
Как сообщало NBC News, министр обороны США Пит Хегсет приказал временно приостановить поставки Украине ряда видов вооружения и боеприпасов. Боеприпасы и другое оружие могут оставаться задержанными до завершения текущей оценки, проводимой оборонными органами США.
Также были названы виды вооружения, которые приостановили к поставке. Среди них: десятки ракет Patriot для противоракетной обороны, тысячи 155-мм фугасных артиллерийских снарядов, более 100 управляемых ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки переносных зенитных ракет Stinger, ракет "воздух-воздух" и гранатометов AIM.
"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после рассмотрения министерствами национальной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается непревзойденной – просто спросите Иран", — прокомментировала тогда это решение заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
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Позднее, вечером 2 июля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что его ведомство предоставляет президенту США Дональду Трампу рекомендации по вопросу военной помощи Украине.
"Министерство [обороны США] тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения конфликта на Украине — Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", — отметил Парнелл.
По его словам, проверка наличия оружия у американских Вооружённых сил проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США.
"Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине", — подчеркнул Парнелл.
По его словам, такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.
В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких ещё стран это коснётся.
Также историю с боеприпасами прокомментировали в Госдепе США.
"Мы не принимаем решений по поставкам оружия или управления им", — заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию.
При этом она указала, что приоритет Трампа — "завершить войну между Россией и Украиной путем прочного урегулирования путем переговоров и немедленного прекращения огня в начале".
Также она указала, что решение о приостановке поставок оружия было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место" после осмотра, проведенного Министерством обороны о наличии оружия.
Кроме того, Брюс назвала неправдой сообщения о том, что "украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей". По её словам, возможно "какие-то украинцы узнали об этом из новостей", однако "коммуникационные линии" между США и Украиной остаются надежными.
Спикер Госдепа подчеркнула, что разговор между украинскими и американскими чиновниками имел место до решения о приостановке помощи.
При этом в министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединённых Штатов и запросили телефонный разговор с коллегами в США.
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Владимир Зеленский отметил, что выясняет детали происходящего.
"Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, об отношениях с Соединёнными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединёнными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей", — указал Зеленский 2 июля.
Позднее издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что все поставки американских вооружений Украине фактически прекратились.
"Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — указывалось в публикации.
По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.
The Economist также напомнило, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.
О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
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