https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html

Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно

Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно - 03.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно

Азербайджан вторичен по отношению к Турции. В Турции есть люди с далеким горизонтом стратегического планирования, потому что там влиятельные семьи остались еще со времен Османской империи, которые остаются частью турецкой элиты. В Азербайджане, кроме семьи Алиевых, нет элиты, которая бы создавала какой-то проект будущего.

2025-07-03T19:45

2025-07-03T19:45

2025-07-03T20:01

интервью

россия

азербайджан

украина

ильхам алиев

дональд трамп

дмитрий голубовский

росукрэнерго

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037081433_48:17:827:455_1920x0_80_0_0_eea490ea86ba90494a969aac9efc6736.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.- Дмитрий Олегович, президент США Дональд Трамп снял санкции с некоторых российских активов. В число этих организаций вошли Центральный банк России, Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Совкомбанк, ВТБ. Что послужило причиной этого шага американской администрации?- Для этих банков могли быть сделаны исключения в контексте развития ядерной энергетики. То есть эти банки могут проводить платежи за топливо, за поставки соответствующих агрегатов, участвовать в определенных проектах. Если это так, то это лишь проявление здорового прагматизма.Прагматизм свойственен администрации Трампа. Иногда он даже слишком брутальный. Но просто это логично. Везде, где Америка будет видеть выгоду для себя в каких-то действиях, и везде, где Дональду Трампу будет казаться, что санкции заставляют Америку платить больше других, он будет их отменять.- Отношения России и Азербайджан вступили в кризисную фазу. Есть мнение, что азербайджанские власти были крайне раздражены тем, что наша армия в конец уничтожила Кременчугский НПЗ, куда Азербайджан поставлял более миллиона тонн нефти в год через перевалочный порт в Одессе. Как вы полагаете, есть ли здесь в этом конфликте экономическая нефтяная составляющая?- В этом контексте можно рассматривать более широкие периметры ущерба, который Азербайджан понес в последнее время. Во-первых, уничтожается его рынок на Украине.Во-вторых, весь проект создания газового хаба в Турции не реализуется. И конфликт с Азербайджаном нельзя рассматривать вне контекста отношений России с Турцией и британского влияния на Баку, потому что газопровод Баку-Тбилиси-Джейхан — это британский проект.Среди больших успехов баку в последние годы было то, что удалось отвоевать Карабах благодаря тому, что Россия заняла нейтральную позицию. Позиция же Еревана оказалась двуличной и предательской по отношению к своему народу. Все это причина того, почему Азербайджан ведет себя так смело.Нельзя забывать и то, что азербайджанская криминализированная диаспора зарабатывает деньги здесь в России. Они занимаются наркотрафиком. Думаю, частью своих доходов они делятся с кланом Алиевых. И если их здесь начнут давить, изымать собственность, это может быть ударом по казне Азербайджана.И эти люди могут значить больше, чем сам Алиев. Алиев будет защищать их интересы, потому что они могут заставить сделать это. Сам Алиев до этого создавал впечатление абсолютно прагматичного человека, который не будет делать какие-то резкие движения. А ведь для Азербайджана все это может обернуться приличным ущербом. Он сильно зависит от России в экономическом и логистическом отношении, несмотря на то, что часть логистических задач он решил в обход России.Но кто-то имеет рычаги влияния на Алиева.Поэтому Россия должна продолжать делать то, что начала, потому что любая диаспора, тем более криминальная, потенциально иностранный агент. Их надо искоренять в любом случае. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее закончатся крики, что мы кого-то ущемляем. Потому что исчезнет проблема.- Насколько сильно может пострадать трафик по логистическому коридору Север-Юг в результате этого конфликта?- Если задаться вопросом расширения этой логистики или повышения ее пропускной способности, то нет ничего глупее, чем замыкать это все на одну страну. Людей, которые думают, что это можно сделать, ничему не научил опыт Украины.Потому что ключевой, фундаментальной причиной российско-украинского конфликта всегда был газовый транзит. Это уже потом переросло в политические проблемы. С чего началось явное ухудшение отношений России и Украины? С Кравчука и Кучмы? Нет. Когда пришли к власти Ющенко и Тимошенко, которые попытались пересмотреть энергетические отношения с Россией. И в итоге проиграли и стали платить больше, когда были созданы странные схемы с РосУкрЭнерго.Тогда еще не было ни Северного, ни Южного потоков. Но уже стало понятно, что от Украины нельзя ждать ничего хорошего. Украина была монопольным транзитным коридором для поставки газа в Европу. А все закончилось тем, что этот коридор закрыт, мы с ним воюем.Если кто-то думает, что с Азербайджаном можно по-другому выстроить отношения, то он ошибается. Для надежного выхода в Иран есть Каспийское море. Развивайте порты Астрахани и на южном побережье Ирана. Про Закавказье забудьте, потому что стабильности там не будет. Я не верю, что мирные договоры между Арменией и Азербайджаном это навсегда.Говоря о ситуации в Закавказье, надо учитывать амбиции Турции, баланс сил на Ближнем Востоке и то, что там ослабло наше влияние в том числе после падения режима Башара Асада.Геополитическая реальность такова, что Россия отступила на границу Кавказского хребта, которая была естественной границей Российской империи. То, что является современной территорией Азербайджана, было приобретено в поздний имперский период в результате российско-турецких и российско-персидских войн, когда Российская империя была на пике могущества.Пока что там было сильное влияние Турции, потому что влияние Ирана ослабло после последней ирано-израильской войны. А как дальше будет развиваться ситуация, посмотрим. Но делать ставку на то, что этот регион будет стабильным, что Россия там что-то может контролировать, ошибка. Мы в Киеве не смогли за столько лет создать лояльное себе правительство, что уж говорить об Азербайджане, стране с иной культурой.В России нет украинской диаспоры. Украинцы все ассимилируются, потому что они те же русские, только говорящие на своем диалекте. Азербайджанцы создали здесь диаспору, которая является проводником конкретных интересов Азербайджана и Турции.Я не драматизирую ситуацию, этнокриминал надо было ликвидировать рано или поздно. Не надейтесь, что вам удастся выстроить отношения с этими людьми. Точно так же не удалось выстроить долгосрочные отношения с Киевом.Азербайджан вторичен по отношению к Турции. В Турции есть люди с далеким горизонтом стратегического планирования, потому что там влиятельные семьи остались еще со времен Османской империи, которые остаются частью турецкой элиты. В Азербайджане, кроме семьи Алиевых, нет элиты, которая бы создавала какой-то проект будущего. Это территория, за которую всегда будут бороться внешние силы. Турция, Иран, а через них другие заинтересованные стороны.- В случае Азербайджана мы имеем кавказский вариант Украины?- Конечно, мы имеем кавказский вариант Украины, но с поправкой на некоторые вещи. То есть, во-первых, эта "Украина" не может с нами воевать с точки зрения логистики, не надо переоценивать их возможности.Это не тот случай, когда Евросоюз является тылом Украины.Кроме того, я думаю, что не настолько хорошо защищено небо этой страны, чтобы мы не могли его в случае чего захватить. Подавить азербайджанские ПВО будет очень легко. После чего уничтожить инфраструктуру, которая эту республику кормит. Азербайджан крайне уязвим к военно-политическому конфликту.И сточки зрения военной плоскости, и с точки зрения того, насколько сильно он зависит от торговли с Россией. Поэтому я не думаю, что они являются Украиной в том смысле, что они способны доставить нам крупные военно-политические или диверсионно-террористические неприятности.А когда будет покончено с азербайджанским криминалом и уйдет этот раздражитель, то можно будет говорить о новой реальности. А если пытаться этой ситуации потакать, как потакала Россия Украине, спонсируя политических фигур, пытаясь влиять на решение Киева изнутри, то здесь это не будет работать. Украина все-таки была парламентской демократией, а в Азербайджане вы имеете дело с диктатурой, причем диктатурой одной семьи, на которую влияют другие группировки.Вы перекупите эту семью вместе со страной? Я думаю, что это будет очень дорого. Вы можете только ущемить ее экономические интересы настолько, что она решит, что себе дороже с вами ссориться.Поэтому коридор Север-Юг надо развивать через Каспий. Надо развивать и альтернативные маршруты через Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Их диаспоры не настолько сильны в России. А договориться с ними можно, потому что Россия для них очень важна. Средняя Азия только через Россию имеет связь с внешним миром.Подробнее о последствиях ирано-израильского конфликта Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО

https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

https://ukraina.ru/20250701/pochemu-azerbaydzhan-vybiraet-konflikt-s-rossiey-i-zatolkayut-li-armeniyu-pod-vliyanie-turtsii--ischenko-1064533484.html

https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

россия

азербайджан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, азербайджан, украина, ильхам алиев, дональд трамп, дмитрий голубовский, росукрэнерго, ес