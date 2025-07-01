Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана - 01.07.2025 Украина.ру
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Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана
Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана - 01.07.2025 Украина.ру
Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана
Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в прекращении ирано-израильского конфликта, хотя и не афишировала свои усилия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-01T22:45
2025-07-01T22:45
новости
саудовская аравия
иран
россия
александр перенджиев
дональд трамп
украина.ру
нато
война
конфликт
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Перенджиев отметил, что саудиты действовали без публичных заявлений: "Это Трамп сейчас может говорить все, что угодно. А Саудовской Аравии совсем необязательно на этом пиариться. И так понятно, что они большую работу проделали".Эксперт напомнил, что США даже предложили арабским странам инвестировать в Иран в обмен на отказ от военной ядерной программы: "Это лишний раз подтверждает мою версию, что Саудовская Аравия ведет эффективную теневую дипломатию"."Да, в целом израильские удары были жестокими, но дипломатия тоже работала. Не только публичная, но и тайная", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-babich-fanatichnost-zapada-privela-k-voyne-na-ukraine-i-prevzoshla-radikalizm-irana-i-izrailya-1064335337.html
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новости, саудовская аравия, иран, россия, александр перенджиев, дональд трамп, украина.ру, нато, война, конфликт, дипломатия, ближний восток
Новости, Саудовская Аравия, Иран, Россия, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, война, конфликт, дипломатия, Ближний Восток

Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана

22:45 01.07.2025
 
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Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в прекращении ирано-израильского конфликта, хотя и не афишировала свои усилия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Я думаю, что как раз Саудовская Аравия, будучи самым влиятельным арабским государством в этом регионе, сыграла ключевую роль в том, чтобы войну прекратить", — заявил эксперт.
Перенджиев отметил, что саудиты действовали без публичных заявлений: "Это Трамп сейчас может говорить все, что угодно. А Саудовской Аравии совсем необязательно на этом пиариться. И так понятно, что они большую работу проделали".
Эксперт напомнил, что США даже предложили арабским странам инвестировать в Иран в обмен на отказ от военной ядерной программы: "Это лишний раз подтверждает мою версию, что Саудовская Аравия ведет эффективную теневую дипломатию".
"Да, в целом израильские удары были жестокими, но дипломатия тоже работала. Не только публичная, но и тайная", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
26 июня, 19:30
Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля Ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. Идеологический фанатизм Запада и привел к войне между Россией и Украиной.
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НовостиСаудовская АравияИранРоссияАлександр ПеренджиевДональд ТрампУкраина.руНАТОвойнаконфликтдипломатияБлижний Восток
 
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Заголовок открываемого материала
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