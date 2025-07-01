https://ukraina.ru/20250701/taynaya-diplomatiya-sauditov-perendzhiev-rasskazal-kak-er-riyad-ostanovil-voynu-izrailya-i-irana-1064516684.html

Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана

Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана - 01.07.2025 Украина.ру

Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана

Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в прекращении ирано-израильского конфликта, хотя и не афишировала свои усилия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-01T22:45

2025-07-01T22:45

2025-07-01T22:45

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Перенджиев отметил, что саудиты действовали без публичных заявлений: "Это Трамп сейчас может говорить все, что угодно. А Саудовской Аравии совсем необязательно на этом пиариться. И так понятно, что они большую работу проделали".Эксперт напомнил, что США даже предложили арабским странам инвестировать в Иран в обмен на отказ от военной ядерной программы: "Это лишний раз подтверждает мою версию, что Саудовская Аравия ведет эффективную теневую дипломатию"."Да, в целом израильские удары были жестокими, но дипломатия тоже работала. Не только публичная, но и тайная", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-babich-fanatichnost-zapada-privela-k-voyne-na-ukraine-i-prevzoshla-radikalizm-irana-i-izrailya-1064335337.html

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новости, саудовская аравия, иран, россия, александр перенджиев, дональд трамп, украина.ру, нато, война, конфликт, дипломатия, ближний восток