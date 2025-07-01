Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в прекращении ирано-израильского конфликта, хотя и не афишировала свои усилия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Я думаю, что как раз Саудовская Аравия, будучи самым влиятельным арабским государством в этом регионе, сыграла ключевую роль в том, чтобы войну прекратить", — заявил эксперт.
Перенджиев отметил, что саудиты действовали без публичных заявлений: "Это Трамп сейчас может говорить все, что угодно. А Саудовской Аравии совсем необязательно на этом пиариться. И так понятно, что они большую работу проделали".
Эксперт напомнил, что США даже предложили арабским странам инвестировать в Иран в обмен на отказ от военной ядерной программы: "Это лишний раз подтверждает мою версию, что Саудовская Аравия ведет эффективную теневую дипломатию".
"Да, в целом израильские удары были жестокими, но дипломатия тоже работала. Не только публичная, но и тайная", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
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