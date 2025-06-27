https://ukraina.ru/20250627/sdayus-ya-bolshe-ne-upravlyayu-ukrainoy-polkovnik-baranets-nazval-edinstvennoe-uslovie-okonchaniya-svo-1064386849.html

"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО

"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО - 27.06.2025 Украина.ру

"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО

Спецоперация на Украине завершится только после полной капитуляции киевского режима и личного признания поражения Зеленским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-27T23:45

2025-06-27T23:45

2025-06-27T23:45

новости

украина

россия

киев

виктор баранец

владимир зеленский

украина.ру

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061565282_180:0:1085:509_1920x0_80_0_0_d81ba4cb5121975c39d54382947036d7.png

Баранец дал исчерпывающий ответ на вопрос о возможных сценариях завершения спецоперации, подчеркнув, что переговоры с текущим киевским режимом абсолютно бесперспективны."СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной", — категорично заявил эксперт.Он пояснил, что все мирные инициативы Запада не учитывают главного — необходимость полного военного поражения Украины."Мы же все время пытаемся найти какие-то компромиссы, суя друг другу в руки меморандумы. При этом в этих меморандумах есть пункты, на которые никогда не согласятся ни мы, ни противник", При этом процесс денацификации займет десятилетия, но первая и главная цель — демилитаризация — должна быть достигнута полным разгромом ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/pyzhilsya-zelenskiy-zrya-i-unizheniya-ego-byli-naprasny-ukrainskie-eksperty-nedootsenili-zhertvy-diktatora-1064312918.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, виктор баранец, владимир зеленский, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, завершение сво, новости сво сейчас, мир, чем закончится война на украине, война, спецоперация