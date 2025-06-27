"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО - 27.06.2025 Украина.ру
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"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО
"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО - 27.06.2025 Украина.ру
"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО
Спецоперация на Украине завершится только после полной капитуляции киевского режима и личного признания поражения Зеленским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-06-27T23:45
2025-06-27T23:45
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Баранец дал исчерпывающий ответ на вопрос о возможных сценариях завершения спецоперации, подчеркнув, что переговоры с текущим киевским режимом абсолютно бесперспективны."СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной", — категорично заявил эксперт.Он пояснил, что все мирные инициативы Запада не учитывают главного — необходимость полного военного поражения Украины."Мы же все время пытаемся найти какие-то компромиссы, суя друг другу в руки меморандумы. При этом в этих меморандумах есть пункты, на которые никогда не согласятся ни мы, ни противник", При этом процесс денацификации займет десятилетия, но первая и главная цель — демилитаризация — должна быть достигнута полным разгромом ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/pyzhilsya-zelenskiy-zrya-i-unizheniya-ego-byli-naprasny-ukrainskie-eksperty-nedootsenili-zhertvy-diktatora-1064312918.html
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"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО

23:45 27.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Спецоперация на Украине завершится только после полной капитуляции киевского режима и личного признания поражения Зеленским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Баранец дал исчерпывающий ответ на вопрос о возможных сценариях завершения спецоперации, подчеркнув, что переговоры с текущим киевским режимом абсолютно бесперспективны.
"СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: "Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной", — категорично заявил эксперт.
Он пояснил, что все мирные инициативы Запада не учитывают главного — необходимость полного военного поражения Украины.
"Мы же все время пытаемся найти какие-то компромиссы, суя друг другу в руки меморандумы. При этом в этих меморандумах есть пункты, на которые никогда не согласятся ни мы, ни противник",
При этом процесс денацификации займет десятилетия, но первая и главная цель — демилитаризация — должна быть достигнута полным разгромом ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Вчера, 04:10
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Заголовок открываемого материала
23:45"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО
23:30"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами
23:30Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ
23:00"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ
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22:30"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки
22:00"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
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