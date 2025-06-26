Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта

Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока

Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.