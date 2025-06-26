Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта
Американские удары по ядерным объектам заставляют Иран серьезно задуматься о создании собственного ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"Думает [о создании собственного ядерного оружия]. Но вопрос с ядерным оружием замешан в один коктейль с внутриполитическими проблемами Ирана", — констатирует эксперт.
Дробницкий подробно анализирует противоречия внутри Ирана: "Городское население действительно не любит режим аятолл. Как только появляется любая возможность протестовать против них, Тегеран и другие крупные города тут же высыпаются на улицы".
Особое внимание политолог уделяет религиозному аспекту: "Их нельзя обойти или отменить. Можно сколько угодно говорить: "Северная Корея в безопасности... А нас бомбят". Но если в Иране будут призывать пересмотреть какие-то фетвы, то аятоллы... утратят свой непогрешимый статус".
Эксперт отмечает, что решение о создании ядерного оружия может стать для иранского руководства способом консолидации общества перед внешней угрозой: "Когда страну бомбят, даже оппозиция временно откладывает свои требования – это классический эффект "сплочения вокруг флага".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
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