Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта - 26.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250626/yadernyy-apokalipsis-vse-blizhe-pochemu-iran-reshil-sozdat-bombu-posle-udarov-ssha--versiya-eksperta-1064327766.html
Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта
Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта - 26.06.2025 Украина.ру
Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта
Американские удары по ядерным объектам заставляют Иран серьезно задуматься о создании собственного ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-26T23:15
2025-06-26T23:15
новости
иран
сша
тегеран
дмитрий дробницкий
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
северная корея
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg
Дробницкий подробно анализирует противоречия внутри Ирана: "Городское население действительно не любит режим аятолл. Как только появляется любая возможность протестовать против них, Тегеран и другие крупные города тут же высыпаются на улицы".Особое внимание политолог уделяет религиозному аспекту: "Их нельзя обойти или отменить. Можно сколько угодно говорить: "Северная Корея в безопасности... А нас бомбят". Но если в Иране будут призывать пересмотреть какие-то фетвы, то аятоллы... утратят свой непогрешимый статус".Эксперт отмечает, что решение о создании ядерного оружия может стать для иранского руководства способом консолидации общества перед внешней угрозой: "Когда страну бомбят, даже оппозиция временно откладывает свои требования – это классический эффект "сплочения вокруг флага".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html
иран
сша
тегеран
северная корея
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_174:198:1040:847_1920x0_80_0_0_bb28209b6548fbd289da2f246f8a8fc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , дмитрий дробницкий, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, северная корея, война, конфликт, ядерное оружие, ближний восток, ядерный
Новости, Иран, США, Тегеран , Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Северная Корея, война, конфликт, Ядерное оружие, Ближний Восток, ядерный

Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта

23:15 26.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
ДзенTelegram
Американские удары по ядерным объектам заставляют Иран серьезно задуматься о создании собственного ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
"Думает [о создании собственного ядерного оружия]. Но вопрос с ядерным оружием замешан в один коктейль с внутриполитическими проблемами Ирана", — констатирует эксперт.
Дробницкий подробно анализирует противоречия внутри Ирана: "Городское население действительно не любит режим аятолл. Как только появляется любая возможность протестовать против них, Тегеран и другие крупные города тут же высыпаются на улицы".
Особое внимание политолог уделяет религиозному аспекту: "Их нельзя обойти или отменить. Можно сколько угодно говорить: "Северная Корея в безопасности... А нас бомбят". Но если в Иране будут призывать пересмотреть какие-то фетвы, то аятоллы... утратят свой непогрешимый статус".
Эксперт отмечает, что решение о создании ядерного оружия может стать для иранского руководства способом консолидации общества перед внешней угрозой: "Когда страну бомбят, даже оппозиция временно откладывает свои требования – это классический эффект "сплочения вокруг флага".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 06:30
Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранДмитрий ДробницкийДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУкраина.руСеверная КореявойнаконфликтЯдерное оружиеБлижний Востокядерный
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:30Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины
23:15Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта
23:00Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом
22:45Нужен "Искандер-1000" для полного перекрытия": эксперт про сложности уничтожения Бескидского тоннеля
22:30 ВСУ в Сумской области застряли в "дроновой войне" без шансов на победу — Зимовский
22:21Появились фото из Троицкого, атакованного украинскими дронами
22:19Бывший замглавы Днепропетровска незаконно стал долларовым миллионером и вывел активы в ЕС
22:00Точка невозврата пройдена: почему США неизбежно втянутся в войну с Ираном —прогноз Дробницкого
21:58На российскую спортсменку обрушились угрозы от украинцев
21:56Венгрия выступила против приёма Украины в ЕС
21:53Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщает оперштаб региона
21:50Венгры против вступления Украины в Евросоюз. Что этому предшествовало
21:49Зачем Трамп сравнил удары США по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки — Носович
21:34Отцы поражения
21:32Главные новости к этому часу
21:29Раненный в Курской области корреспондент китайского телеканала Phoenix рассказал о помощи
21:26В ДНР вынесен приговор четверым боевикам "Азова"*
21:24Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
21:17Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара
20:58Украина: так выглядят "правильные" прихожане "правильной" церкви
Лента новостейМолния