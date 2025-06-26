https://ukraina.ru/20250626/tochka-nevozvrata-proydena-pochemu-ssha-neizbezhno-vtyanutsya-v-voynu-s-iranom-prognoz-drobnitskogo-1064326285.html

Точка невозврата пройдена: почему США неизбежно втянутся в войну с Ираном —прогноз Дробницкого

Точка невозврата пройдена: почему США неизбежно втянутся в войну с Ираном —прогноз Дробницкого - 26.06.2025 Украина.ру

Точка невозврата пройдена: почему США неизбежно втянутся в войну с Ираном —прогноз Дробницкого

США рискуют быть втянутыми в затяжной конфликт с Ираном, несмотря на все попытки президента США Дональда Трампа избежать этого сценария. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-06-26T22:00

2025-06-26T22:00

2025-06-26T22:00

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дмитрий дробницкий

биньямин нетаньяху

украина.ру

война

военная эскалация

эскалация

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Однако, как поясняет Дробницкий, объективные факторы работают против американского президента.Политолог указал на военно-промышленные реалии: "Минимум четыре месяца надо накапливать боеприпасы, чтобы нанести Ирану неприемлемый ущерб. Это будет происходить у всех на глазах, и по таймингу будет совпадать со временем, когда Трампа попытаются окончательно спеленать".Ситуацию осложняет и позиция Израиля: "Проблема в том, что Израиль не даст сказать, что Трамп победил Иран". По мнению эксперта, это создает замкнутый круг, где Вашингтон вынужден будет продолжать эскалацию, даже если Трамп попытается выйти из конфликта.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-vydrin-ssha-nakazyvayut-iran-ne-za-izrail-a-za-ugrozu-neftedollaru-1064290880.html

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новости, иран, израиль, дональд трамп, дмитрий дробницкий, биньямин нетаньяху, украина.ру, война, военная эскалация, эскалация, ближний восток, сша