Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого

Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся Если Трампа смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет. Но не факт, что его смогут в этом убедить. В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой.