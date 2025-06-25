Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого
© Сгенерировано ИИСирия
© Сгенерировано ИИ
Решение Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана стало результатом мощного давления израильского лобби и внутренних политических игр в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По словам эксперта, изначально Трамп пытался избежать войны на стороне Израиля, но столкнулся с мощным сопротивлением неоконсерваторов и произраильских групп.
"Израиль давно покупает конгрессменов вполне законно. Второе – это давно провернутая спецоперация на религиозном поле", – пояснил Дробницкий.
Политолог отметил, что среди американских протестантов долгое время доминировала идея, что защита Израиля – богоугодное дело. Однако в последние годы влияние этой доктрины ослабло, особенно среди сторонников MAGA, которые ставят на первое место интересы США.
Тем не менее, Нетаньяху удалось продавить свою повестку. "MAGA-республиканцы проиграли. Нетаньяху прекрасно понимал, что у него последний шанс втянуть США в войну и уничтожить Иран как геополитическую угрозу", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
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