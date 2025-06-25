Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого - 25.06.2025 Украина.ру
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Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого
Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого - 25.06.2025 Украина.ру
Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого
Решение Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана стало результатом мощного давления израильского лобби и внутренних политических игр в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-25T22:15
2025-06-25T22:15
новости
иран
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дмитрий дробницкий
дональд трамп
украина.ру
ракетный удар
ядерный
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По словам эксперта, изначально Трамп пытался избежать войны на стороне Израиля, но столкнулся с мощным сопротивлением неоконсерваторов и произраильских групп.Политолог отметил, что среди американских протестантов долгое время доминировала идея, что защита Израиля – богоугодное дело. Однако в последние годы влияние этой доктрины ослабло, особенно среди сторонников MAGA, которые ставят на первое место интересы США.Тем не менее, Нетаньяху удалось продавить свою повестку. "MAGA-республиканцы проиграли. Нетаньяху прекрасно понимал, что у него последний шанс втянуть США в войну и уничтожить Иран как геополитическую угрозу", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/rostislav-ischenko-voyna-vo-vetname-pokazhetsya-ssha-buketom-fialok-esli-blitskrig-protiv-irana-ne-1064090222.html
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новости, иран, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дмитрий дробницкий, дональд трамп, украина.ру, ракетный удар, ядерный, угроза, война, конфликт
Новости, Иран, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Украина.ру, ракетный удар, ядерный, угроза, война, конфликт

Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого

22:15 25.06.2025
 
© Сгенерировано ИИСирия
Сирия
© Сгенерировано ИИ
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Решение Дональда Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана стало результатом мощного давления израильского лобби и внутренних политических игр в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По словам эксперта, изначально Трамп пытался избежать войны на стороне Израиля, но столкнулся с мощным сопротивлением неоконсерваторов и произраильских групп.
"Израиль давно покупает конгрессменов вполне законно. Второе – это давно провернутая спецоперация на религиозном поле", – пояснил Дробницкий.
Политолог отметил, что среди американских протестантов долгое время доминировала идея, что защита Израиля – богоугодное дело. Однако в последние годы влияние этой доктрины ослабло, особенно среди сторонников MAGA, которые ставят на первое место интересы США.
Тем не менее, Нетаньяху удалось продавить свою повестку. "MAGA-республиканцы проиграли. Нетаньяху прекрасно понимал, что у него последний шанс втянуть США в войну и уничтожить Иран как геополитическую угрозу", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
23 июня, 07:00
Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастсяЕсли Трампа смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет. Но не факт, что его смогут в этом убедить. В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой.
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НовостиИранСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДмитрий ДробницкийДональд ТрампУкраина.руракетный ударядерныйугрозавойнаконфликт
 
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