Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
Дональд Трамп, несмотря на свои первоначальные планы, оказался втянут в конфликт с Ираном из-за колоссального влияния израильского лобби в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт объяснил, что израильское лобби опирается не только на финансовые рычаги, но и на религиозные установки части американского общества.
"Целые поколения консерваторов впитали от своих наставников, что помимо геополитических соображений, есть еще и религиозные", – отметил Дробницкий.
При этом, по его словам, Нетаньяху стремился к войне, так как Иран мешал экспансионистским планам Израиля.
"Они хотели бы, чтобы Израиль был больше, чем это определено резолюциями ООН, а вокруг не было ни одного сильного государства", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
19:30Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов
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