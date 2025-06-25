https://ukraina.ru/20250625/skandalnaya-pravda-kto-na-samom-dele-upravlyaet-trampom-ekspert-vskryvaet-sistemu-lobbirovaniya-1064289751.html

Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования

Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования - 25.06.2025 Украина.ру

Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования

Дональд Трамп, несмотря на свои первоначальные планы, оказался втянут в конфликт с Ираном из-за колоссального влияния израильского лобби в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-06-25T22:45

2025-06-25T22:45

2025-06-25T22:45

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биньямин нетаньяху

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Эксперт объяснил, что израильское лобби опирается не только на финансовые рычаги, но и на религиозные установки части американского общества. При этом, по его словам, Нетаньяху стремился к войне, так как Иран мешал экспансионистским планам Израиля. "Они хотели бы, чтобы Израиль был больше, чем это определено резолюциями ООН, а вокруг не было ни одного сильного государства", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html

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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, дмитрий дробницкий, биньямин нетаньяху, украина.ру, оон, лоббизм, война, конфликт, главные новости, ближний восток