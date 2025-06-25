Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования - 25.06.2025 Украина.ру
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Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования - 25.06.2025 Украина.ру
Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
Дональд Трамп, несмотря на свои первоначальные планы, оказался втянут в конфликт с Ираном из-за колоссального влияния израильского лобби в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-06-25T22:45
2025-06-25T22:45
новости
иран
израиль
сша
дональд трамп
дмитрий дробницкий
биньямин нетаньяху
украина.ру
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Эксперт объяснил, что израильское лобби опирается не только на финансовые рычаги, но и на религиозные установки части американского общества. При этом, по его словам, Нетаньяху стремился к войне, так как Иран мешал экспансионистским планам Израиля. "Они хотели бы, чтобы Израиль был больше, чем это определено резолюциями ООН, а вокруг не было ни одного сильного государства", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, дмитрий дробницкий, биньямин нетаньяху, украина.ру, оон, лоббизм, война, конфликт, главные новости, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, ООН, лоббизм, война, конфликт, Главные новости, Ближний Восток

Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования

22:45 25.06.2025
 
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Дональд Трамп, несмотря на свои первоначальные планы, оказался втянут в конфликт с Ираном из-за колоссального влияния израильского лобби в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт объяснил, что израильское лобби опирается не только на финансовые рычаги, но и на религиозные установки части американского общества.
"Целые поколения консерваторов впитали от своих наставников, что помимо геополитических соображений, есть еще и религиозные", – отметил Дробницкий.
При этом, по его словам, Нетаньяху стремился к войне, так как Иран мешал экспансионистским планам Израиля.
"Они хотели бы, чтобы Израиль был больше, чем это определено резолюциями ООН, а вокруг не было ни одного сильного государства", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
О том, перерастет ли текущее ирано-израильское перемирие в новую войну – в материале Кирилла Курбатова "Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
19:30
Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов
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