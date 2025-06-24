https://ukraina.ru/20250624/tramp-v-tupike-rostislav-ischenko-raskryl-dilemmu-ssha-pered-voynoy-s-iranom-1064231779.html

Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном

Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном - 24.06.2025 Украина.ру

Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном

Американский президент оказался перед сложным выбором - начать полномасштабную войну с Ираном или сохранить статус-кво, что может привести к потере влияния в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-24T22:15

2025-06-24T22:15

2025-06-24T22:15

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"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться. Но изначально Штаты предполагали, что Израиль сам справится", - пояснил эксперт. По его словам, американский лидер начал угрожать Ирану только после получения информации о неспособности Израиля самостоятельно решить проблему.Он уточнил, что реальные потери американских сил можно будет оценить только в ходе боевых действий.Особое внимание аналитик уделяет рискам эскалации: "А что они будут делать, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана, а потом кто-то применит ядерное оружие против Израиля или американским базам?" Он отмечает, что подобное развитие событий сделает Вьетнамскую войну "букетом фиалок" в сравнении с новым конфликтом."Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая неопределенность текущей ситуации.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250624/tramp-prigrozil-izrailyu-yadernoe-fiasko-ssha-ili-kak-ne-zametit-slona-1064229663.html

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новости, иран, сша, израиль, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, оружие, война, конфликт, ядерное оружие, ближний восток