Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном - 24.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250624/tramp-v-tupike-rostislav-ischenko-raskryl-dilemmu-ssha-pered-voynoy-s-iranom-1064231779.html
Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном
Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном - 24.06.2025 Украина.ру
Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном
Американский президент оказался перед сложным выбором - начать полномасштабную войну с Ираном или сохранить статус-кво, что может привести к потере влияния в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-24T22:15
2025-06-24T22:15
новости
иран
сша
израиль
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
оружие
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060380895_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_328763faaf5b8d967aca67b82d09882b.jpg
"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться. Но изначально Штаты предполагали, что Израиль сам справится", - пояснил эксперт. По его словам, американский лидер начал угрожать Ирану только после получения информации о неспособности Израиля самостоятельно решить проблему.Он уточнил, что реальные потери американских сил можно будет оценить только в ходе боевых действий.Особое внимание аналитик уделяет рискам эскалации: "А что они будут делать, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана, а потом кто-то применит ядерное оружие против Израиля или американским базам?" Он отмечает, что подобное развитие событий сделает Вьетнамскую войну "букетом фиалок" в сравнении с новым конфликтом."Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая неопределенность текущей ситуации.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250624/tramp-prigrozil-izrailyu-yadernoe-fiasko-ssha-ili-kak-ne-zametit-slona-1064229663.html
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060380895_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_42c2b0c2d96f2c8fa28f88df6de4c085.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, оружие, война, конфликт, ядерное оружие, ближний восток
Новости, Иран, США, Израиль, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, оружие, война, конфликт, Ядерное оружие, Ближний Восток

Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном

22:15 24.06.2025
 
Трамп
Трамп
Читать в
ДзенTelegram
Американский президент оказался перед сложным выбором - начать полномасштабную войну с Ираном или сохранить статус-кво, что может привести к потере влияния в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться. Но изначально Штаты предполагали, что Израиль сам справится", - пояснил эксперт.
По его словам, американский лидер начал угрожать Ирану только после получения информации о неспособности Израиля самостоятельно решить проблему.
"48 часов, которые Трамп предоставлял Ирану, истекли, но войны США с Ираном пока нет. Да, США сосредоточили на Ближнем Востоке мощную авиационную группировку, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы вывести Иран из строя", — сказал Ищенко.
Он уточнил, что реальные потери американских сил можно будет оценить только в ходе боевых действий.
Особое внимание аналитик уделяет рискам эскалации: "А что они будут делать, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана, а потом кто-то применит ядерное оружие против Израиля или американским базам?" Он отмечает, что подобное развитие событий сделает Вьетнамскую войну "букетом фиалок" в сравнении с новым конфликтом.
"Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет", - резюмировал собеседник издания, подчеркивая неопределенность текущей ситуации.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру
15:06
Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руоружиевойнаконфликтЯдерное оружиеБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
22:15Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном
22:00Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец
21:59В Воронежской области ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА - губернатор Гусев
21:57Немецкие бюргеры отреагировали на пенсии и среднюю зарплату учителя на Украине
21:53Местные жители сообщают, что от Рыльска в направлении Курска движется украинский аэростат с подвесом
21:52Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО
21:38За 3,5 часа сбиты 22 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны
21:35Высокая европейская культура: в Кракове 37-летний украинец ударил 11-летнего мальчика ногой по голове
21:31Воздушное пространство Ирана вновь открыто - данные Flightradar
21:26Бывший украинский дипломат перед выдворением из Венгрии по обвинению в шпионаже пожелал уехать в Россию
21:23Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте российской тактической авиации
20:59В Купянске ВСУшник снял последствия уничтожения расположения формирований киевского режима
20:55В украинских Сумах остаются ещё 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть
20:55"Нафтогаз" направил платежное требование к "Газпрому" на $1,37 млрд и предупредил, что будет при отказе
20:52В Иране на площади Революции начались празднования в честь победы над Израилем
20:49Продолжается наступление российской армии в ЛНР
20:48Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС
20:47Стендап генсека НАТО Рютте провалился. Хотели посмешнее, но получается трагедия для Украины
20:29Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов
Лента новостейМолния