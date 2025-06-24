Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном
Трамп
Американский президент оказался перед сложным выбором - начать полномасштабную войну с Ираном или сохранить статус-кво, что может привести к потере влияния в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться. Но изначально Штаты предполагали, что Израиль сам справится", - пояснил эксперт.
"48 часов, которые Трамп предоставлял Ирану, истекли, но войны США с Ираном пока нет. Да, США сосредоточили на Ближнем Востоке мощную авиационную группировку, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы вывести Иран из строя", — сказал Ищенко.
Он уточнил, что реальные потери американских сил можно будет оценить только в ходе боевых действий.
Особое внимание аналитик уделяет рискам эскалации: "А что они будут делать, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана, а потом кто-то применит ядерное оружие против Израиля или американским базам?" Он отмечает, что подобное развитие событий сделает Вьетнамскую войну "букетом фиалок" в сравнении с новым конфликтом.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру
15:06Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях
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