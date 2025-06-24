Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану
© Сгенерировано ИИИзраиль бомбит Ливан.
© Сгенерировано ИИ
Политический аналитик раскрыл причины нерешительности американской администрации в вопросе военного удара по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться", - заявил эксперт. Он пояснил, что изначально в Вашингтоне рассчитывали на самостоятельные действия Израиля.
Ищенко выделил ключевую дилемму: "Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет".
Большое внимание политолог уделил внутриполитическим факторам: "Команда Трампа в этом вопросе тоже не едина. Значительная ее часть против войны, а значительная ее часть - за". Он отметил, что большинство американцев также выступают против конфликта.
"В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
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