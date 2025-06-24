Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану - 24.06.2025 Украина.ру
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Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану
Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану - 24.06.2025 Украина.ру
Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану
Политический аналитик раскрыл причины нерешительности американской администрации в вопросе военного удара по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-24T23:30
2025-06-24T23:30
новости
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
ближний восток
война
конфликт
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"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться", - заявил эксперт. Он пояснил, что изначально в Вашингтоне рассчитывали на самостоятельные действия Израиля.Большое внимание политолог уделил внутриполитическим факторам: "Команда Трампа в этом вопросе тоже не едина. Значительная ее часть против войны, а значительная ее часть - за". Он отметил, что большинство американцев также выступают против конфликта."В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/teper-pakety-na-kasse-platnye-kievu-poobeschali-amerikanskoe-oruzhie-v-obkhod-ssha-1064237772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, ближний восток, война, конфликт, вмешательство, американцы, израиль
Новости, США, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Ближний Восток, война, конфликт, вмешательство, американцы, Израиль

Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану

23:30 24.06.2025
 
© Сгенерировано ИИИзраиль бомбит Ливан.
Израиль бомбит Ливан.
© Сгенерировано ИИ
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Политический аналитик раскрыл причины нерешительности американской администрации в вопросе военного удара по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться", - заявил эксперт. Он пояснил, что изначально в Вашингтоне рассчитывали на самостоятельные действия Израиля.
Ищенко выделил ключевую дилемму: "Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет".
Большое внимание политолог уделил внутриполитическим факторам: "Команда Трампа в этом вопросе тоже не едина. Значительная ее часть против войны, а значительная ее часть - за". Он отметил, что большинство американцев также выступают против конфликта.
"В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
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