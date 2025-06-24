https://ukraina.ru/20250624/tramp-gromko-razmakhivaet-dubinkoy-ischenko-obyasnil-pochemu-ssha-do-sikh-por-ne-nanesli-udar-po-iranu-1064239497.html

Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану

Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану - 24.06.2025 Украина.ру

Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану

Политический аналитик раскрыл причины нерешительности американской администрации в вопросе военного удара по Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-24T23:30

2025-06-24T23:30

2025-06-24T23:30

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"Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться", - заявил эксперт. Он пояснил, что изначально в Вашингтоне рассчитывали на самостоятельные действия Израиля.Большое внимание политолог уделил внутриполитическим факторам: "Команда Трампа в этом вопросе тоже не едина. Значительная ее часть против войны, а значительная ее часть - за". Он отметил, что большинство американцев также выступают против конфликта."В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/teper-pakety-na-kasse-platnye-kievu-poobeschali-amerikanskoe-oruzhie-v-obkhod-ssha-1064237772.html

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