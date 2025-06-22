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Начальник Генштаба и командующие армии Израиля рассказали об ударах по Ирану и заложниках

Начальник Генштаба и командующие армии Израиля рассказали об ударах по Ирану и заложниках - 22.06.2025 Украина.ру

Начальник Генштаба и командующие армии Израиля рассказали об ударах по Ирану и заложниках

Армия Израиля продолжит свои военные операции против Ирана и палестинских боевиков до тех пор, пока не будут достигнуты цели. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

2025-06-22T16:25

2025-06-22T16:25

2025-06-22T16:25

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Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир, находился в командном центре израильской армии вчера вечером 21 июня вместе с начальником оперативного управления, начальником разведывательного управления, командующим израильскими ВВС, начальником управления планирования и дополнительными командирами во время ударов по Ирану.В то же время израильская армия продолжает спасать заложников в секторе Газа, сказано в официальном сообщении.Начальник Генштаба израильской армии выразил признательность силам, действующим по спасению заложников в секторе Газа параллельно с операцией против Ирана. Он заверил, что ЦАХАЛ приложит все возможные усилия для возвращения заложников из палестинского плена.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. В ночь на 13 июня ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану.Подробности в публикации Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценкиАвтор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану

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новости, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин, генштаб, ввс, бомбардировка, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток, военная эскалация, война, армия сша, ввс сша