https://ukraina.ru/20250622/pentagon-zayavil-ob-uspeshnykh-udarakh-po-iranu-bez-okonchatelnoy-otsenki-1064155539.html

Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки

Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки - 22.06.2025 Украина.ру

Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки

В целом ракетно-бомбовые удары США по Ирану были успешными, однако окончательная оценка их эффективности возможна позже. Об этом 22 июня в Вашингтоне заявил журналистам глава объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн.

2025-06-22T15:39

2025-06-22T15:39

2025-06-22T15:39

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военная эскалация

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ближний восток

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США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану в ночь на воскресенье 22 июня. Президент США Дональд Трамп признал их успешными и анонсировал воскресный брифинг Пентагона."Я знаю, что боевые повреждения представляют большой интерес. (Оценка - ред.) окончательных боевых повреждений потребует определенного времени", - сообщил Кейн в ходже брифинга.Его выступление цитирует РИА Новости. Информагенство приводит также заявление министра обороны США на том же брифинге в Пентагоне."По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Пит Хегсет.Он подтвердил, что при атаке на Иран использовались американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы MOP (GBU-57). Хегсет заявил, что в результате США "уничтожили ядерную программу Ирана"."Стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа", - заявил министр обороны США.По его словам, США не желают полноценной войны с Ираном.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня

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новости, иран, сша, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, военная эскалация, бомбардировка, ближний восток