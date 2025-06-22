Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки - 22.06.2025 Украина.ру
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Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки
Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки - 22.06.2025 Украина.ру
Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки
В целом ракетно-бомбовые удары США по Ирану были успешными, однако окончательная оценка их эффективности возможна позже. Об этом 22 июня в Вашингтоне заявил журналистам глава объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн.
2025-06-22T15:39
2025-06-22T15:39
новости
иран
сша
дональд трамп
пит хегсет
пентагон
военная эскалация
бомбардировка
ближний восток
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США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану в ночь на воскресенье 22 июня. Президент США Дональд Трамп признал их успешными и анонсировал воскресный брифинг Пентагона."Я знаю, что боевые повреждения представляют большой интерес. (Оценка - ред.) окончательных боевых повреждений потребует определенного времени", - сообщил Кейн в ходже брифинга.Его выступление цитирует РИА Новости. Информагенство приводит также заявление министра обороны США на том же брифинге в Пентагоне."По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Пит Хегсет.Он подтвердил, что при атаке на Иран использовались американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы MOP (GBU-57). Хегсет заявил, что в результате США "уничтожили ядерную программу Ирана"."Стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа", - заявил министр обороны США.По его словам, США не желают полноценной войны с Ираном.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
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новости, иран, сша, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, военная эскалация, бомбардировка, ближний восток
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Пентагон, военная эскалация, бомбардировка, Ближний Восток

Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценки

15:39 22.06.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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В целом ракетно-бомбовые удары США по Ирану были успешными, однако окончательная оценка их эффективности возможна позже. Об этом 22 июня в Вашингтоне заявил журналистам глава объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн.
США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану в ночь на воскресенье 22 июня. Президент США Дональд Трамп признал их успешными и анонсировал воскресный брифинг Пентагона.
"Я знаю, что боевые повреждения представляют большой интерес. (Оценка - ред.) окончательных боевых повреждений потребует определенного времени", - сообщил Кейн в ходже брифинга.
Его выступление цитирует РИА Новости. Информагенство приводит также заявление министра обороны США на том же брифинге в Пентагоне.
"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан - с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. И, как покажет председатель Объединенного комитета начальников штабов, это была невероятная и сокрушительная операция", - сказал Пит Хегсет.
Он подтвердил, что при атаке на Иран использовались американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы MOP (GBU-57). Хегсет заявил, что в результате США "уничтожили ядерную программу Ирана".
"Стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа", - заявил министр обороны США.
По его словам, США не желают полноценной войны с Ираном.
Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня
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