https://ukraina.ru/20250622/my-ne-nakhodimsya-v-sostoyanii-voyny-s-iranom---vitse-prezident-ssha-1064156513.html

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США - 22.06.2025 Украина.ру

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США

США не находятся в состоянии войны с Ираном. Об этом 22 июня в интервью телеканалу NBC News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

2025-06-22T16:43

2025-06-22T16:43

2025-06-22T16:43

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ближний восток

джей ди вэнс

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пит хегсет

пентагон

военная эскалация

война

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Во время интервью у вице-президент спросили, находятся ли США в состоянии войны с Ираном после того, как президент Дональд Трамп заявил, что американские военные сбросили бомбы на три иранских ядерных объекта. По мнению телеведущей, этот шаг стал первым случаем, когда США напрямую атаковали Иран, что вызвало опасения втягивания США в более масштабную войну с Ираном.Вэнс также отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены. Он заявил, что США "существенно задержали" способность Ирана разработать ядерное оружие."Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на земле в Иране, но мы видели многое, и я уверен, что мы существенно задержали их разработку ядерного оружия, и это было целью этой атаки", — сказал Вэнс.Он особо отметил во время интервью, что США "уничтожили иранскую ядерную программу", добавив."Я думаю, что мы существенно отбросили эту программу назад", - добавил вице-президент США.В сообщении NBC News отмечено, что президент США более конкретен в своих утверждениях."Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены", — заявил Трамп в своем обращении к нации в субботу вечером. - Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир".Министр обороны Пит Хегсет заявил в воскресенье утром, что "ядерные амбиции Ирана были уничтожены".Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в свою очередь заявил, что Иран "оставляет за собой все варианты" для своего ответа.Вице-президент сказал, что США хотят мира с Ираном "в контексте того, что у них нет программы по созданию ядерного оружия". Он также усомнился в боеспособности армии Ирана.Отвечая на вопрос о том, проведут ли США красную линию, если Иран нарушит судоходство в Ормузском проливе, главном маршруте, Вэнс сказал, что этот шаг будет "самоубийственным" для Ирана."Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою собственную экономику и вызвать сбои в мире, я думаю, это будет их решением, — сказал он. - Но зачем им это делать? Я не думаю, что это имеет смысл".Новости на эту тему: Пентагон заявил об успешных ударах по Ирану без окончательной оценкиАвтор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану

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новости, иран, сша, ближний восток, джей ди вэнс, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, военная эскалация, война, израиль, бомбардировка