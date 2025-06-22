https://ukraina.ru/20250622/bespilotniki-nad-kazakhstanom-syrskiy-grozit-nastupleniem-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-iyunya-1064150684.html

Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня

Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру

Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня

В МИД РФ решительно осудили нарушение воздушного пространства Казахстана украинскими беспилотниками. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о готовящемся украинском наступлении. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-22T13:00

2025-06-22T13:00

2025-06-22T13:00

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Вечером 21 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появление украинских беспилотников в небе над Казахстаном."19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России", — заявила Захарова.Она подчеркнула, что РФ осуждает такие действия в отношении Казахстана."Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ. Случившееся лишний раз показывает беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Её главарям, столь падким на разглагольствования о территориальной целостности Украины, безразлична территориальная целостность других стран, которую они все чаще нарушают", — указала официальный представитель министерства иностранных дел России.Также она выступила с призывом к мировому сообществу."Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное – публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона", — отметила Захарова.По её словам, "совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет всё более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог".Захарова подытожила, что случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ.Угрозы СырскогоГлавнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский анонсировал новое наступление украинских военных."Что касается наших планов и намерений. Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конечном итоге приводит к тому, что мы всё равно отступаем, теряем людей и территории", — заявил Сырский.Он не назвал направление, на котором ВСУ попытаются перейти в наступление."Мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", — отметил главком ВСУ.Также он сообщил, что Вооружённые силы Украины создали и масштабируют штурмовые войска."Речь идёт об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции <...> и на данный момент воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех и его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине", — указал Сырский.Заявление Сырского прокомментировал российский военкор Евгений Поддубный."Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление украинских войск, утверждая, что этому будет способствовать переход ВСУ на систему армейских корпусов. При этом Сырский признал, что в армии не хватает резервов. Несмотря на это, украинский Генштаб продолжает тиражировать ложные отчёты о стабилизации ситуации на Сумском направлении, заявляя, что наступление российских войск полностью остановлено по линии Кондратьевка – Юнаковка", — написал Поддубный в своём телеграм-канале 22 июня.Он также усомнился в успешности тактики украинских военных."Говоря о новой тактике обороны ВСУ, которая теперь свелась к использованию "лисьих нор", украинский главком утверждает, что она крайне эффективна: сначала ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным, а теперь наиболее эффективной позицией является опорный пункт максимум на отделение. Все эти заявления совсем не вяжутся с реальностью на поле боя", — подчеркнул Поддубный.Военкор также обратил внимание на нехватку у Украины средств для наступления."Средств огневой поддержки пехоты у украинских войск поубавилось. Сказываются потери в Курской авантюре. В обороне противник опирается в основном на дроны. Эта тенденция распространяется на все участки фронта. С чем ВСУ могут двинуться в новый контрнаступ – вопрос открытый. Разве что западные партнёры оперативно подсуетятся и предоставят столь дефицитную броню", — писал он.Ранее, 20 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область."Смотрите, что они сделали. Взяли забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них, понимаете? 76 тысяч! В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать, по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях", — отметил Путин.В итоге это привело к тому, что Россия была вынуждена создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках, что привело к отвлечению туда ВСУ. И это при нехватке личного состава у украинской армии. По оценке Путина, укомплектованность украинских подразделений составляет 47%.Обстрелы и налётыУтром 22 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 22:30 по московскому времени 21 июня до 02:55 по московскому времени 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 9 – над территорией Брянской области и по 1 – над территориями Смоленской области и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:45 по московскому времени до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", — указывалось в заявлении Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 10 ударов.Все 10 ударов были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 15 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 17 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 4; Цукуры — 2; Новая Каховка — 3; Каиры — 4; Малая Лепетиха — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Пролетарка, Великие Копани и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 22 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Малиновка, сёлам Бессоновка, Никольское и Чайки совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В посёлке Дубовое повреждены 2 частных дома, в селе Никольское — линия электропередачи, в селе Бессоновка — здание промышленного предприятия", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Посохово атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых подавлены. По хутору Нижние Мельницы выпущен один артснаряд. В селе Посохово повреждён инфраструктурный объект связи, в селе Кукуевка — частный дом. Сегодня утром в селе Борки повреждены 2 частных дома."В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Грушевка совершены атаки 3 беспилотников. В селе Борисовка повреждены надворная постройка и одна машина, в селе Грушевка — автомобиль и летняя кухня", — писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Пороз и Сподарюшино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 59 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и нанесены удары 9 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Червона Дибровка и хутору Мухин выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 4 грузовых автомобиля, в селе Муром — техническое оборудование и помещение сельхозпредприятия. Сегодня ночью в селе Червона Дибровка от ударов FPV-дронов повреждены коммерческий объект и 3 грузовых автомобиля.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об оценке украинскими военными происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте".

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https://ukraina.ru/20250621/ukraina-zasluzhivaet-luchshey-uchasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-iyunya-1064120770.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, казахстан, владимир путин, мария захарова, александр сырский, вооруженные силы украины, одкб