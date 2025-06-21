https://ukraina.ru/20250621/vstrecha-lukashenko-i-kelloga-osvobozhdenie-zaklyuchnnykh-itogi-21-iyunya-1064134748.html

Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня

Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру

Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который приехал в Минск. Позднее стало известно об освобождении ряда заключённых, среди которых был муж оппозиционного политика Светланы Тихановской Сергей

2025-06-21T18:33

2025-06-21T18:33

2025-06-21T18:33

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О визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минск стало известно днём 21 июня. Во Дворце Независимости он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки", — заявил Лукашенко.Он отметил, что рад встретиться с Келлогом."Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся", — подчеркнул Лукашенко.Келлог же поблагодарил президента Белоруссии за гостеприимство и встречу."Мы живём в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", — отметил Келлог.В ответ на это Лукашенко пообещал, что в Белоруссии Келлог будет в безопасности."Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", — пообещал Лукашенко.Как сообщила пресс-служба президента РБ, в повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.Белорусский политолог Вадим Гигин обратил внимание на нюансы встречи."Действительно, встреча резонансная. Как весьма показателен и состав тех, кто участвует в переговорах. Известно, что подобным встречам предшествует большая и напряжённая подготовительная работа, в которой участвуют не только дипломаты. И, конечно, наш президент умеет создать максимально благожелательную атмосферу для переговоров. Характерно, что Александр Григорьевич принимает американцев в своём рабочем кабинете, но без галстука", — отметил Гигин.Белорусский телеведущий и журналист Григорий Азарёнок указал на то, что США вынуждены были, несмотря на всю критику, в итоге обратиться к Лукашенко."Батька какой был, такой и есть. А Америка за 5 лет вокруг него повернулась. И снова пришла на поклон. Ничего в регионе без него решить всерьёз нельзя. Это и есть могущество лидера. Стой на своём, бейся за идеалы, и изменчивый мир под тебя прогнётся", — указал Азарёнок.Он также предостерёг тех, кто попытается рассуждать о "дистанцировании Белоруссии от России"."А все, кто рассуждает про "дистанцирование от России" - выпейте воды. Не дождетесь. Вчера при встрече с [главой Следственного комитета РФ Александром] Бастрыкиным об этом тоже было сказано", — подчеркнул Азарёнок.Ранее, 20 июня на встрече с Бастрыкиным Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет с Россией."Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать. Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет", — заявил Лукашенко.Уже после того, как стало известно о встрече президента Белоруссии со спецпредставителем американского главы государства, заместитель Келлога Джон Коул в соцсети X написал, что после визита спецпосланника президента США Белоруссия освободила 14 заключённых."Эти 14 человек сейчас на свободе", — отметил Коул.Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в той же соцсети X сообщила о том, что в число освобождённых вошёл её супруг Сергей Тихановский."Мой муж Сергей на свободе! Тяжело описать, какую радость я ощущаю сердцем. Спасибо вам, президент США, спецпосланник Кэллог, Джон Коул, помощник госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит, Госдеп и наши европейские союзники за все ваши усилия!" — написала она.Согласно другому сообщению Тихановской, освобождённые уже находятся в Вильнюсе.Ранее, 18 июня, агентство Reuters писало, что Келлог планировал в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародовалась.Как заявили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключалось, что визит мог быть отменён или изменён в последний момент.Встретившись 21 июня с Лукашенко Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетил Белоруссию за последние несколько лет.До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.О логике США — в статье Чарльза Вана "Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово".

https://ukraina.ru/20250621/ukraina-zasluzhivaet-luchshey-uchasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-iyunya-1064120770.html

https://ukraina.ru/20250621/nash-otvet-budet-katastroficheskim-dlya-natsistskogo-rezhima-glavnoe-na-utro-21-iyunya-1064114942.html

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эксклюзив, хроники, александр лукашенко, кит келлог, светлана тихановская, reuters, следственный комитет, белоруссия, сша, украина