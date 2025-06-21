Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру
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Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня
Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру
Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который приехал в Минск. Позднее стало известно об освобождении ряда заключённых, среди которых был муж оппозиционного политика Светланы Тихановской Сергей
2025-06-21T18:33
2025-06-21T18:33
эксклюзив
хроники
александр лукашенко
кит келлог
светлана тихановская
reuters
следственный комитет
белоруссия
сша
украина
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О визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минск стало известно днём 21 июня. Во Дворце Независимости он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки", — заявил Лукашенко.Он отметил, что рад встретиться с Келлогом."Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся", — подчеркнул Лукашенко.Келлог же поблагодарил президента Белоруссии за гостеприимство и встречу."Мы живём в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", — отметил Келлог.В ответ на это Лукашенко пообещал, что в Белоруссии Келлог будет в безопасности."Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", — пообещал Лукашенко.Как сообщила пресс-служба президента РБ, в повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.Белорусский политолог Вадим Гигин обратил внимание на нюансы встречи."Действительно, встреча резонансная. Как весьма показателен и состав тех, кто участвует в переговорах. Известно, что подобным встречам предшествует большая и напряжённая подготовительная работа, в которой участвуют не только дипломаты. И, конечно, наш президент умеет создать максимально благожелательную атмосферу для переговоров. Характерно, что Александр Григорьевич принимает американцев в своём рабочем кабинете, но без галстука", — отметил Гигин.Белорусский телеведущий и журналист Григорий Азарёнок указал на то, что США вынуждены были, несмотря на всю критику, в итоге обратиться к Лукашенко."Батька какой был, такой и есть. А Америка за 5 лет вокруг него повернулась. И снова пришла на поклон. Ничего в регионе без него решить всерьёз нельзя. Это и есть могущество лидера. Стой на своём, бейся за идеалы, и изменчивый мир под тебя прогнётся", — указал Азарёнок.Он также предостерёг тех, кто попытается рассуждать о "дистанцировании Белоруссии от России"."А все, кто рассуждает про "дистанцирование от России" - выпейте воды. Не дождетесь. Вчера при встрече с [главой Следственного комитета РФ Александром] Бастрыкиным об этом тоже было сказано", — подчеркнул Азарёнок.Ранее, 20 июня на встрече с Бастрыкиным Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет с Россией."Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать. Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет", — заявил Лукашенко.Уже после того, как стало известно о встрече президента Белоруссии со спецпредставителем американского главы государства, заместитель Келлога Джон Коул в соцсети X написал, что после визита спецпосланника президента США Белоруссия освободила 14 заключённых."Эти 14 человек сейчас на свободе", — отметил Коул.Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в той же соцсети X сообщила о том, что в число освобождённых вошёл её супруг Сергей Тихановский."Мой муж Сергей на свободе! Тяжело описать, какую радость я ощущаю сердцем. Спасибо вам, президент США, спецпосланник Кэллог, Джон Коул, помощник госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит, Госдеп и наши европейские союзники за все ваши усилия!" — написала она.Согласно другому сообщению Тихановской, освобождённые уже находятся в Вильнюсе.Ранее, 18 июня, агентство Reuters писало, что Келлог планировал в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародовалась.Как заявили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключалось, что визит мог быть отменён или изменён в последний момент.Встретившись 21 июня с Лукашенко Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетил Белоруссию за последние несколько лет.До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.О логике США — в статье Чарльза Вана "Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово".
https://ukraina.ru/20250621/ukraina-zasluzhivaet-luchshey-uchasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-iyunya-1064120770.html
https://ukraina.ru/20250621/nash-otvet-budet-katastroficheskim-dlya-natsistskogo-rezhima-glavnoe-na-utro-21-iyunya-1064114942.html
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Егор Леев
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, александр лукашенко, кит келлог, светлана тихановская, reuters, следственный комитет, белоруссия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Александр Лукашенко, Кит Келлог, Светлана Тихановская, Reuters, Следственный комитет, Белоруссия, США, Украина

Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня

18:33 21.06.2025
 
© Фото : пресс-служба президента Республики БеларусьКеллог и Лукашенко
Келлог и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Беларусь
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, который приехал в Минск. Позднее стало известно об освобождении ряда заключённых, среди которых был муж оппозиционного политика Светланы Тихановской Сергей
О визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минск стало известно днём 21 июня. Во Дворце Независимости он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки", — заявил Лукашенко.
Он отметил, что рад встретиться с Келлогом.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся", — подчеркнул Лукашенко.
Келлог же поблагодарил президента Белоруссии за гостеприимство и встречу.
"Мы живём в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", — отметил Келлог.
В ответ на это Лукашенко пообещал, что в Белоруссии Келлог будет в безопасности.
"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", — пообещал Лукашенко.
Как сообщила пресс-служба президента РБ, в повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
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Белорусский политолог Вадим Гигин обратил внимание на нюансы встречи.
"Действительно, встреча резонансная. Как весьма показателен и состав тех, кто участвует в переговорах. Известно, что подобным встречам предшествует большая и напряжённая подготовительная работа, в которой участвуют не только дипломаты. И, конечно, наш президент умеет создать максимально благожелательную атмосферу для переговоров. Характерно, что Александр Григорьевич принимает американцев в своём рабочем кабинете, но без галстука", — отметил Гигин.
Белорусский телеведущий и журналист Григорий Азарёнок указал на то, что США вынуждены были, несмотря на всю критику, в итоге обратиться к Лукашенко.
"Батька какой был, такой и есть. А Америка за 5 лет вокруг него повернулась. И снова пришла на поклон. Ничего в регионе без него решить всерьёз нельзя. Это и есть могущество лидера. Стой на своём, бейся за идеалы, и изменчивый мир под тебя прогнётся", — указал Азарёнок.
Он также предостерёг тех, кто попытается рассуждать о "дистанцировании Белоруссии от России".
"А все, кто рассуждает про "дистанцирование от России" - выпейте воды. Не дождетесь. Вчера при встрече с [главой Следственного комитета РФ Александром] Бастрыкиным об этом тоже было сказано", — подчеркнул Азарёнок.
Ранее, 20 июня на встрече с Бастрыкиным Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет с Россией.
"Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать. Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет", — заявил Лукашенко.
Уже после того, как стало известно о встрече президента Белоруссии со спецпредставителем американского главы государства, заместитель Келлога Джон Коул в соцсети X написал, что после визита спецпосланника президента США Белоруссия освободила 14 заключённых.
"Эти 14 человек сейчас на свободе", — отметил Коул.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в той же соцсети X сообщила о том, что в число освобождённых вошёл её супруг Сергей Тихановский.
"Мой муж Сергей на свободе! Тяжело описать, какую радость я ощущаю сердцем. Спасибо вам, президент США, спецпосланник Кэллог, Джон Коул, помощник госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит, Госдеп и наши европейские союзники за все ваши усилия!" — написала она.
Согласно другому сообщению Тихановской, освобождённые уже находятся в Вильнюсе.
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09:58
"Наш ответ будет катастрофическим для нацистского режима". Главное на утро 21 июняПрезидент России Владимир Путин ответил на вопросы, связанные с Украиной
Ранее, 18 июня, агентство Reuters писало, что Келлог планировал в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.
Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародовалась.
Как заявили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.
Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.
Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключалось, что визит мог быть отменён или изменён в последний момент.
Встретившись 21 июня с Лукашенко Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетил Белоруссию за последние несколько лет.
До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.
О логике США — в статье Чарльза Вана "Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово".
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ЭксклюзивХроникиАлександр ЛукашенкоКит КеллогСветлана ТихановскаяReutersСледственный комитетБелоруссияСШАУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
18:33Встреча Лукашенко и Келлога, освобождение заключённых. Итоги 21 июня
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