https://ukraina.ru/20250621/ssha-igrayut-s-iranom-v-koshki-myshki-serenko-o-skrytoy-strategii-trampa-1064054871.html

США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа

США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа - 21.06.2025 Украина.ру

США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа

Кризис между США и Ираном продолжает развиваться, но Вашингтон пока не видит момента для нанесения сокрушительного удара. Американская администрация осознает, что у нее есть только один шанс — и он должен быть максимально эффективным

2025-06-21T05:30

2025-06-21T05:30

2025-06-21T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к эскалации, однако эксперты предполагают, что США выжидают, пока Иран не окажется в стратегически уязвимом положении.По словам Серенко, Трамп и его команда — адекватные люди, понимающие, что удар должен быть настолько мощным, чтобы Иран "сам попросил удара милосердия".Он отметил, что пока Вашингтон будет оказывать психологическое давление на Тегеран, помогать Израилю в отражении ракетных атак и ждать момента, когда Иран будет максимально измотан."Как только у них будет возможность, они этот удар нанесут. А если у них не будет убедительных доказательств, что Иран готов упасть, удара не будет", — добавил собеседник издания.Серенко также указал, что США параллельно работают и по дипломатическим каналам. Несмотря на официальные заявления, в Дубай уже прибыла иранская делегация для возможных переговоров.Ранее агентство Bloomberg написало, что Вашингтон может ударить по Ирану, чиновники США наготове. Отмечается, что некоторые из собеседников издания указали, якобы удар может быть нанесен в выходные.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250619/posle-pobedy--k-bombe-ekspert-o-tom-pochemu-deeskalatsiya-podtolknet-iran-k-yadernomu-oruzhiyu-1064012230.html

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новости, иран, израиль, сша, вашингтон, дональд трамп