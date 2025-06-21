США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Кризис между США и Ираном продолжает развиваться, но Вашингтон пока не видит момента для нанесения сокрушительного удара. Американская администрация осознает, что у нее есть только один шанс — и он должен быть максимально эффективным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к эскалации, однако эксперты предполагают, что США выжидают, пока Иран не окажется в стратегически уязвимом положении.
По словам Серенко, Трамп и его команда — адекватные люди, понимающие, что удар должен быть настолько мощным, чтобы Иран "сам попросил удара милосердия".
"Иран оказался не столь слабой страной, как на это рассчитывали многие его соперники. И у США в этой истории нет права на ошибку. У них есть возможность нанести только один удар, после которого Иран уже не будет прежним", — пояснил политолог.
Он отметил, что пока Вашингтон будет оказывать психологическое давление на Тегеран, помогать Израилю в отражении ракетных атак и ждать момента, когда Иран будет максимально измотан.
"Как только у них будет возможность, они этот удар нанесут. А если у них не будет убедительных доказательств, что Иран готов упасть, удара не будет", — добавил собеседник издания.
Серенко также указал, что США параллельно работают и по дипломатическим каналам. Несмотря на официальные заявления, в Дубай уже прибыла иранская делегация для возможных переговоров.
"Публичная политика отличается от реальной. США держат открытыми разные сценарии. Все будет зависеть от того, насколько Иран будет измотан и готов к необратимым изменениям", — резюмировал эксперт.
Ранее агентство Bloomberg написало, что Вашингтон может ударить по Ирану, чиновники США наготове. Отмечается, что некоторые из собеседников издания указали, якобы удар может быть нанесен в выходные.
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Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.
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