https://ukraina.ru/20250619/ukhudshilos-kachestvo-chelovecheskogo-materiala-ukrainskie-eksperty-pro-situatsiyu-v-sumakh-1063995739.html

"Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах

"Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах - 19.06.2025 Украина.ру

"Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему киевские власти делают вид, что в Сумской области "все хорошо" и слишком поздно объявили эвакуацию мирных жителей. Также эксперты рассуждают о том, почему в украинской армии заканчиваются мотивированные солдаты и "ухудшилось качество человеческого материала"

2025-06-19T16:48

2025-06-19T16:48

2025-06-19T17:14

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Украинский политолог Кость Бондаренко, отвечая на вопросы подписчиков на канале GOLOS.EU заявил, что украинские власти в Сумской области действуют по принципу "все хорошо, прекрасная маркиза" и привел цитату руководителя ОП Андрея Ермака о том, что Россия якобы "проигрывает не только стратегически, но и тактически"."То есть, на самом деле, нет проблемы Сум, Россия [якобы] проигрывает, если верить Андрею Ермаку. Это сегодняшний его пост в его телеграм-канале. Зеленский заявляет: "Мы уже [якобы] выдавливаем русских из Сумской области. Уже выдавливаем, все идет хорошо!" Поэтому в данной ситуации попросту дана команда не делать каких-либо трагических заявлений, не делать проблему в информационном плане, не замечать проблему до саммита НАТО", — прокомментировал ситуацию политолог.По его словам, украинские власти будут пытаться делать вид, что ничего не происходит. "Информационно делают вид, что ничего не происходит. Но 187 километров уже потеряно", — подчеркнул Бондаренко.Эксперт связал это со стратегией "замалчивания до саммита НАТО" и указал на коррупционную схему: пока Сумы в 20 километрах от фронта закупают щиты для разгона демонстраций за 30 млн гривен, власти Ровно (в 600 км от линии фронта) тратят 1 млн гривен на противотанковые заграждения.С продвижением российской армии обстрелы Сум будут усиливаться, и в ходе боёв город может пострадать. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий с позывным "Купол".По его словам, российская армия и не ставит себе задачу взять Сумы, так как там нет ударной группировки. Там есть 20-30 тысяч для создания буферной зоны и для растягивания резервов украинской армии, добавил военный."Туда долетают fpv-дроны, долетает артиллерия, долетают ракеты. И я рекомендую всем эвакуироваться оттуда. Потому что та же история была в конце 2022-го года, та же история с Херсоном сейчас – по нему летают fpv-шки просто как пешком ходят", – подчеркнул "Купол".По его мнению, российская армия продолжит постепенное движение в регионе с целью расширения буферной зоны. "До Сум становится все меньше и меньше, и туда все больше и больше долетает. И когда там остается уже километров 15, то условно туда уже долетает все, кроме там миномета", – описал ситуацию украинский офицер.По данным главы Сумской ОГА Олега Григорова, за последнюю неделю из приграничных районов (преимущественно из Сумского и Шосткинского) было эвакуировано свыше 400 человек, включая 26 детей. Об этом пишет популярный украинский телеграм-канал "Резидент".По данным ресурса, всего из опасных зон выехали более 60% жителей, а в 60 населённых пунктах эвакуация завершена — там не осталось людей. При этом зона активной эвакуации включает 213 сёл и городов. Американский Институт изучения войны (ISW) указывает на активизацию наступления ВС РФ на севере региона, отмечая продвижение российских войск сразу с трёх направлений к северу и северо-востоку от Сум, отмечают авторы публикации. "Примечательно и то, что ранее Григоров отрицал необходимость эвакуации Сум, но текущая ситуация опровергает его заявления — то есть, "паникеры" оказались правы, заявляя, что власти могут объявить эвакуацию слишком поздно, когда выезжать будет крайне опасно. Впрочем, сумчане утверждают, что часть чиновников и силовиков покинули регион одними из первых, оставляя население без поддержки и без чёткого плана действий", — акцентирует внимание "Резидент".Ранее авторы ресурса обратили внимание на то, что в Сумах обостряется ситуация — "город может оказаться в опасной "серой зоне", откуда уехать уже будет не так просто". "Даже в начале военного конфликта в 2022 году город не штурмовали, российская армия просто обошла его. Но, после вторжения ВСУ в Курскую область все изменилось: сейчас главная цель ВС РФ — создание санитарной или буферной зоны на своих границах", — отмечают авторы "Резидента"."Количество эвакуируемых сел в Сумской области уже 273… Но мы конечно, вытесняем… вытесняем…", — иронично прокомментировал бравурные высказывания украинских властей находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат ВР Александр Дубинский.По мнению украинского политика, любые войны всегда заканчиваются за столом переговоров, и чтобы их вести сторонам необходимо сохранять уважение друг к другу. "Я считаю, что эта война - катастрофическая ошибка и взаимная бойня двух славянских народов, которая должна быть прекращена, а все взаимные претензии решены за столом переговоров", — отмечает Дубинский.На фронтах продвижение ВС РФ остается стабильным: это 15-25, иногда 30 квадратных километров в сутки, в зависимости от направления, об этом в эфире канала GOLOS.EU рассказала украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По ее мнению, для России ничего не меняется и продвижение продолжается в том же темпе."Все ребята с разных направлений говорят, что "укропы" стали менее мотивированными и менее яростно сопротивляются. И именно поэтому продвижение стало в два-три раза быстрее. <...> То есть стало гораздо меньше мотивированных [солдат ВСУ], которые прямо упираются рогом и умирают на месте. Ухудшилось качество человеческого материала", — подчеркнула адвокат.Она обратила внимание на то, что на Украине "народ начинает заканчиваться", особенно мотивированный. Но в целом, его еще более, чем достаточно и "воевать еще не перевоевать", резюмировала Монтян.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/veroyatnost-smeny-kabmina-i-novyy-genprokuror-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita-1063983417.html

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