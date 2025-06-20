"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном
Американский президент Дональд Трамп больше не управляет ситуацией вокруг возможного конфликта с Ираном, оказавшись под давлением военно-промышленного комплекса и израильского руководства. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Решение о бомбардировках Ирана принимает не Трамп. Складывается впечатление, что американский президент попал под влияние военно-промышленного лобби, которое заинтересовано в помощи режиму Нетаньяху и в развязывании войны", - заявил эксперт.
По словам Сорокина, изначально Трамп склонялся к мирному решению иранского вопроса, но после ликвидации Израилем иранской переговорной группы вариантов у него не осталось.
"Он вынужден делать хорошую мину при плохой игре, создавая видимость контроля над ситуацией", - пояснил военный аналитик.
Ситуация осложняется глубоким расколом в американской элите, где против войны выступают многие ключевые фигуры администрации США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Питера Хегсета.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.
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