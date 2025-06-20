https://ukraina.ru/20250620/tramp-bolshe-ne-upravlyaet-situatsiey-sorokin-obyasnil-kak-ssha-vtyagivayutsya-v-voynu-s-iranom-1064105167.html

"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном

"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном - 20.06.2025 Украина.ру

"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном

Американский президент Дональд Трамп больше не управляет ситуацией вокруг возможного конфликта с Ираном, оказавшись под давлением военно-промышленного комплекса и израильского руководства. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-06-20T22:34

2025-06-20T22:34

2025-06-20T22:34

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По словам Сорокина, изначально Трамп склонялся к мирному решению иранского вопроса, но после ликвидации Израилем иранской переговорной группы вариантов у него не осталось. "Он вынужден делать хорошую мину при плохой игре, создавая видимость контроля над ситуацией", - пояснил военный аналитик.Ситуация осложняется глубоким расколом в американской элите, где против войны выступают многие ключевые фигуры администрации США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Питера Хегсета.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/oleg-nemenskiy-komanda-zelenskogo-zhestko-podavit-lyubye-protesty-rodstvennikov-pogibshikh-voennykh-1064102492.html

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, конфликт, война, джей ди вэнс, пит хегсет