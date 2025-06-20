"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном - 20.06.2025 Украина.ру
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"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном
"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном - 20.06.2025 Украина.ру
"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном
Американский президент Дональд Трамп больше не управляет ситуацией вокруг возможного конфликта с Ираном, оказавшись под давлением военно-промышленного комплекса и израильского руководства. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-06-20T22:34
2025-06-20T22:34
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
конфликт
война
джей ди вэнс
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По словам Сорокина, изначально Трамп склонялся к мирному решению иранского вопроса, но после ликвидации Израилем иранской переговорной группы вариантов у него не осталось. "Он вынужден делать хорошую мину при плохой игре, создавая видимость контроля над ситуацией", - пояснил военный аналитик.Ситуация осложняется глубоким расколом в американской элите, где против войны выступают многие ключевые фигуры администрации США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Питера Хегсета.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/oleg-nemenskiy-komanda-zelenskogo-zhestko-podavit-lyubye-protesty-rodstvennikov-pogibshikh-voennykh-1064102492.html
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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, конфликт, война, джей ди вэнс, пит хегсет
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, конфликт, война, Джей Ди Вэнс, Пит Хегсет

"Трамп больше не управляет ситуацией": Сорокин объяснил, как США втягиваются в войну с Ираном

22:34 20.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
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Американский президент Дональд Трамп больше не управляет ситуацией вокруг возможного конфликта с Ираном, оказавшись под давлением военно-промышленного комплекса и израильского руководства. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Решение о бомбардировках Ирана принимает не Трамп. Складывается впечатление, что американский президент попал под влияние военно-промышленного лобби, которое заинтересовано в помощи режиму Нетаньяху и в развязывании войны", - заявил эксперт.
По словам Сорокина, изначально Трамп склонялся к мирному решению иранского вопроса, но после ликвидации Израилем иранской переговорной группы вариантов у него не осталось.
"Он вынужден делать хорошую мину при плохой игре, создавая видимость контроля над ситуацией", - пояснил военный аналитик.
Ситуация осложняется глубоким расколом в американской элите, где против войны выступают многие ключевые фигуры администрации США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Питера Хегсета.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 19:50
Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военныхЗеленский ориентирован на сохранение нынешней системы власти еще на несколько лет вперед. Он заявил, что хорошо бы закончить конфликт до окончания президентского срока Трампа. Трудно представить, как на фоне неудачного военного противостояния с Россией он будет поддерживать стабильность системы, у которой плохой кредит доверия со стороны Запада.
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