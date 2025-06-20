https://ukraina.ru/20250620/strategicheskaya-lovushka-dlya-izrailya-prognoz-voennogo-analitika-bogatyreva-1064103934.html
Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева - 20.06.2025 Украина.ру
Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
Израиль оказался перед выбором между постепенным угасанием и попыткой радикального расширения своих границ. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T20:59
2025-06-20T20:59
2025-06-20T20:59
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Богатырев описал демографическую угрозу: "Через десять лет в Израиле будет жить 30 миллионов человек, из которых 6 миллионов евреев и 24 миллиона арабов. Еврейская культура растворится в этой массе".Аналитик объяснил действия в Газе: "Это была крепость для арабского мира... без ее разрушения дальнейшая экспансия в сторону Ирана невозможна".Эксперт подчеркнул отсутствие альтернатив у Израиля: "Третий вариант - пока Запад еще при памяти... под каким-то соусом за уши затащить его в этот конфликт. И вот Израиль выбрал именно этот сценарий".Богатырев заключил: "Сейчас Израиль находится в ситуации "пан или пропал".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/skoro-tramp-nachnt-bombit-iran-kakoy-otvet-prigotovili-rossiya-i-kitay--sorokin-1064094342.html
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новости, израиль, сша, иран, дональд трамп, украина.ру, конфликт, евреи, арабы, запад, война
Новости, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, конфликт, евреи, арабы, Запад, война
Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
Израиль оказался перед выбором между постепенным угасанием и попыткой радикального расширения своих границ. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев