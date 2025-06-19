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Белый дом сообщил, когда Трамп примет решение о войне с Ираном

Белый дом сообщил, когда Трамп примет решение о войне с Ираном - 19.06.2025 Украина.ру

Белый дом сообщил, когда Трамп примет решение о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном применении вооружённой силы против Ирана в течение двух недель. Об этом 19 июня заявила прессе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

2025-06-19T21:37

2025-06-19T21:37

2025-06-19T21:37

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В ходе брифинга Левитт отметила, что "существует значительная вероятность переговоров с Ираном" и этом может повлиять на применение Вашингтоном вооружённой силы против исламской республики."Я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель", — заявил Дональд Трамп.Его заявления процитировала Левитт.Накануне президент США распорядился отправить в регион Ближнего Востока силы и средства ВМС и ВВС США. Он также заявил, что выдвинул Тегерану ультиматум и желает капитуляции исламской республики.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Больше новостей дня представлено в обзоре Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня

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