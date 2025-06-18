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Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану
Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану - 18.06.2025 Украина.ру
Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану
Президент США Дональд Трамп 18 июня заявил, что требование к Ирану о безоговорочной капитуляции Ирана означает, что исламская республика должна сдаться и прекратить сопротивление, и это последний ультиматум Вашингтона. Об этом сообщило РИА Новости.
2025-06-18T18:01
2025-06-18T18:01
2025-06-18T18:01
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"Это всего два очень простых слова - безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет", - сказал Трамп, выступая перед журналистами около белого дома.Он заявил, что в противном случае США нанесут удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.Он также рассказал, что "вчера" у него состоялся разговор с российским президентом Владимиром Путиным."Я говорил с ним вчера, и я сказал, вы знаете, он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в ирано-израильском конфликте - ред.). Я сказал, сделайте мне одолжение. Урегулируйте сначала свое. Давайте сначала урегулируем Россию. Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала урегулируем Россию. Вы можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
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новости, иран, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, израиль, война, ближний восток, международные отношения, международная политика, международное право, капитуляция
Новости, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Израиль, война, Ближний Восток, международные отношения, Международная политика, международное право, капитуляция
Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану
Президент США Дональд Трамп 18 июня заявил, что требование к Ирану о безоговорочной капитуляции Ирана означает, что исламская республика должна сдаться и прекратить сопротивление, и это последний ультиматум Вашингтона. Об этом сообщило РИА Новости.
"Это всего два очень простых слова - безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет", - сказал Трамп, выступая перед журналистами около белого дома.
Он заявил, что в противном случае США нанесут удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.
Он также рассказал, что "вчера" у него состоялся разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я говорил с ним вчера, и я сказал, вы знаете, он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в ирано-израильском конфликте - ред.). Я сказал, сделайте мне одолжение. Урегулируйте сначала свое. Давайте сначала урегулируем Россию. Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала урегулируем Россию. Вы можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке