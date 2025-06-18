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Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану

Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану - 18.06.2025 Украина.ру

Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану

Президент США Дональд Трамп 18 июня заявил, что требование к Ирану о безоговорочной капитуляции Ирана означает, что исламская республика должна сдаться и прекратить сопротивление, и это последний ультиматум Вашингтона. Об этом сообщило РИА Новости.

2025-06-18T18:01

2025-06-18T18:01

2025-06-18T18:01

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"Это всего два очень простых слова - безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет", - сказал Трамп, выступая перед журналистами около белого дома.Он заявил, что в противном случае США нанесут удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.Он также рассказал, что "вчера" у него состоялся разговор с российским президентом Владимиром Путиным."Я говорил с ним вчера, и я сказал, вы знаете, он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в ирано-израильском конфликте - ред.). Я сказал, сделайте мне одолжение. Урегулируйте сначала свое. Давайте сначала урегулируем Россию. Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала урегулируем Россию. Вы можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании

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