https://ukraina.ru/20250618/khronika-sammita-g7-tramp-zastavil-starmera-polzat-na-kolenyakh-oskorbil-makrona-i-zabyl-pro-1063978858.html

Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского

Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского - 18.06.2025 Украина.ру

Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского

17 июня саммит "Большой семерки" в Канаде продолжил свою работу, но формально его можно считать законченным – после того, как собрание покинул Дональд Трамп

2025-06-18T04:50

2025-06-18T04:50

2025-06-18T04:50

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Уже сейчас можно говорить о том, что президент США приехал, унизил европейцев, проигнорировал Зеленского и уехал, оставив членов G-7 вариться в котле собственных проблем. Европейцы не смогли навязать Трампу свою повестку, касающуюся санкционного давления на Россию, поддержки Украины и потолка нефтяных цен. Зато Трамп сумел обнулить разом и либеральные европейские элиты, да и сам формат "Большой семерки".Судите сами: Кира Стармера американский лидер заставил ползать у себя в ногах и подбирать бумаги. "Сегодня немного ветренно", свысока бросил Трамп британскому премьеру, который хотел добиться торжественного подписания торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном. Но вместо красивой картинки все увидели Стармера, нагнувшегося над ботинками президента США.По ходу Трамп ещё "опустил" французского президента Макрона, который "все понимает неправильно". Президент США грубо обвинил президента Франции в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита, предположив, что американский лидер намерен спешно мирить Израиль и Иран. Cам же Трамп сообщил, что речь идёт о чём-то более важном, чем перемирие на Ближнем Востоке и ткнул Макрона носом в свой пост в соцсети Truth Social:"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка! Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно".Все оказалось строго наоборот – Трамп никого мирить не собирается, а собирается вмешаться в конфликт на стороне Израиля…Досталось от Трампа и канцлеру Мерцу: американский лидер максимально сократил встречу с канцлером на полях саммита и ответил резким отказом на предложения немецкого лидера усилить санкции против России. Вместо давления и усиления Трамп объяснил и Мерцу, и, в его лице, "коалиции желающих", что санкции стоят больших денег, и речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. "Пусть они введут санкции первыми", – иезуитски подначил Трамп европейцев, зная о том, что бюджетная кишка у ЕС тонка.Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причём речь идёт не только о Евросоюзе, который лишился дешёвых энергоносителей. Проблемы возникли и у США – например, со взлётом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к проблемам у американских фермеров. А ведь есть ещё закупки российского титана и урана, есть угроза энергокризиса всего Запада – ввиду эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях Трамп отказался самоубиться об антироссийские санкции, в отличие от европейцев, которые действуют в стиле "назло кондуктору куплю билет и выйду из трамвая".Но, конечно же, куда хуже опозоренных Стармера, Макрона и Мерца чувствует себя Зеленский, о котором Трамп вообще позабыл (позабыл ли? или сознательно уехал до его прибытия?). Мало того, что долгожданная и выстраданная квазипрезидентом встреча с хозяином Белого Дома сорвалась, так ещё президент США оказался не в курсе "бесчеловечных бомбежек Киева". На провокационный вопрос журналистов он лишь пожал плечами, сказал, что ему ничего об этом неизвестно, и пообещал посмотреть "потом". А ведь киевские продюсеры "95 квартала" так старались…В результате, Зеленский одиноко бродил по полям саммита и встречался с политиками, которые даже обещаний поддержки ему дать не могли. В частности, глава киевского режима побеседовал с премьером Канады Марком Карни: стороны пожаловались друг другу на неприемлемое поведение хозяина Белого дома и поплакались, видимо, друг другу в жилетки.Кстати, из жилетного кармана Карни украинский "друг" сумел вытащить военную помощь на $ 2 млрд, а также $ 2,3 млрд в виде кредитов. Не десятки миллиардов долларов, которые Зеленский привык после каждого своего визита и встречи с Байденом увозить из Вашингтона, но на безрыбье, как известно, и рак – щука. В данном случае, вообще карась.Пересчитав канадские купюры, Зеленский принял участие в спецзаседании стран G-7 "Сильная и суверенная Украина". Среди любителей фантастики отметились Франция, Германия, Британия и Италия. На этом мероприятии квазипрезидент пообещал-таки достать Трампа на саммите Альянса в Гааге 24 июня, однако, не факт, что и там американский лидер не сбежит от настырного попрошайки.Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что досрочный отъезд Трампа со встречи G7 становится плохим знаком для саммита НАТО, который пройдет 24-26 июня. Просто потому, что Белый дом решил не посвящать в свои планы западных союзников, чьё влияние в геополитике и экономике сильно падает. О чём Трампу говорить с лузерами Европы? Разве что о капитуляции Украины… Трамп уже пощипал яcтребов на саммите "Большой семёрки", а в Гааге от них, надо думать пух и перья полетят.О том, в чем принципиальное отличие Трампа и Путина от руководителей Евросоюза и ведущих стран Европы - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"

https://ukraina.ru/20250617/khronika-sammita-g7-mechty-o-vosmerke-porvannyy-paket-day-zboroyu-1063933472.html

https://ukraina.ru/20250617/tramp--novyy-trumen-iran--novaya-khirosima-itogi-17-iyunya-1063973449.html

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Елена Кирюшкина

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