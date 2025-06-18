Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского
© Getty Images / Chip SomodevillaУчастники саммита G7 в Канаде
© Getty Images / Chip Somodevilla
17 июня саммит "Большой семерки" в Канаде продолжил свою работу, но формально его можно считать законченным – после того, как собрание покинул Дональд Трамп
Уже сейчас можно говорить о том, что президент США приехал, унизил европейцев, проигнорировал Зеленского и уехал, оставив членов G-7 вариться в котле собственных проблем. Европейцы не смогли навязать Трампу свою повестку, касающуюся санкционного давления на Россию, поддержки Украины и потолка нефтяных цен. Зато Трамп сумел обнулить разом и либеральные европейские элиты, да и сам формат "Большой семерки".
Судите сами: Кира Стармера американский лидер заставил ползать у себя в ногах и подбирать бумаги. "Сегодня немного ветренно", свысока бросил Трамп британскому премьеру, который хотел добиться торжественного подписания торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном. Но вместо красивой картинки все увидели Стармера, нагнувшегося над ботинками президента США.
По ходу Трамп ещё "опустил" французского президента Макрона, который "все понимает неправильно". Президент США грубо обвинил президента Франции в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита, предположив, что американский лидер намерен спешно мирить Израиль и Иран. Cам же Трамп сообщил, что речь идёт о чём-то более важном, чем перемирие на Ближнем Востоке и ткнул Макрона носом в свой пост в соцсети Truth Social:
"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка! Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно".
Все оказалось строго наоборот – Трамп никого мирить не собирается, а собирается вмешаться в конфликт на стороне Израиля…
Вчера, 04:36Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зброю"В Канаде стартовал саммит "Большой семёрки". Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представители ЕС впервые встречаются на фоне двух военных конфликтов – украинского и ближневосточного. Легко прогнозировать углубление разногласий между "шестёркой" и США
Досталось от Трампа и канцлеру Мерцу: американский лидер максимально сократил встречу с канцлером на полях саммита и ответил резким отказом на предложения немецкого лидера усилить санкции против России. Вместо давления и усиления Трамп объяснил и Мерцу, и, в его лице, "коалиции желающих", что санкции стоят больших денег, и речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. "Пусть они введут санкции первыми", – иезуитски подначил Трамп европейцев, зная о том, что бюджетная кишка у ЕС тонка.
Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причём речь идёт не только о Евросоюзе, который лишился дешёвых энергоносителей. Проблемы возникли и у США – например, со взлётом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к проблемам у американских фермеров. А ведь есть ещё закупки российского титана и урана, есть угроза энергокризиса всего Запада – ввиду эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях Трамп отказался самоубиться об антироссийские санкции, в отличие от европейцев, которые действуют в стиле "назло кондуктору куплю билет и выйду из трамвая".
Но, конечно же, куда хуже опозоренных Стармера, Макрона и Мерца чувствует себя Зеленский, о котором Трамп вообще позабыл (позабыл ли? или сознательно уехал до его прибытия?). Мало того, что долгожданная и выстраданная квазипрезидентом встреча с хозяином Белого Дома сорвалась, так ещё президент США оказался не в курсе "бесчеловечных бомбежек Киева". На провокационный вопрос журналистов он лишь пожал плечами, сказал, что ему ничего об этом неизвестно, и пообещал посмотреть "потом". А ведь киевские продюсеры "95 квартала" так старались…
В результате, Зеленский одиноко бродил по полям саммита и встречался с политиками, которые даже обещаний поддержки ему дать не могли. В частности, глава киевского режима побеседовал с премьером Канады Марком Карни: стороны пожаловались друг другу на неприемлемое поведение хозяина Белого дома и поплакались, видимо, друг другу в жилетки.
Кстати, из жилетного кармана Карни украинский "друг" сумел вытащить военную помощь на $ 2 млрд, а также $ 2,3 млрд в виде кредитов. Не десятки миллиардов долларов, которые Зеленский привык после каждого своего визита и встречи с Байденом увозить из Вашингтона, но на безрыбье, как известно, и рак – щука. В данном случае, вообще карась.
Вчера, 18:14Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июняРоссийская армия успешно продвигается на участках СВО, нанося значительный урон ВСУ в живой силе и технике. Британия подвергла дискриминации судовладельцев, зарабатывавших на перевозке российских грузов. Израиль отказался от российского посредничества в урегулировании военного конфликта с Ираном.
Пересчитав канадские купюры, Зеленский принял участие в спецзаседании стран G-7 "Сильная и суверенная Украина". Среди любителей фантастики отметились Франция, Германия, Британия и Италия. На этом мероприятии квазипрезидент пообещал-таки достать Трампа на саммите Альянса в Гааге 24 июня, однако, не факт, что и там американский лидер не сбежит от настырного попрошайки.
Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что досрочный отъезд Трампа со встречи G7 становится плохим знаком для саммита НАТО, который пройдет 24-26 июня. Просто потому, что Белый дом решил не посвящать в свои планы западных союзников, чьё влияние в геополитике и экономике сильно падает. О чём Трампу говорить с лузерами Европы? Разве что о капитуляции Украины… Трамп уже пощипал яcтребов на саммите "Большой семёрки", а в Гааге от них, надо думать пух и перья полетят.
О том, в чем принципиальное отличие Трампа и Путина от руководителей Евросоюза и ведущих стран Европы - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
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