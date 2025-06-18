Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского - 18.06.2025 Украина.ру
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Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского
Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского - 18.06.2025 Украина.ру
Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского
17 июня саммит "Большой семерки" в Канаде продолжил свою работу, но формально его можно считать законченным – после того, как собрание покинул Дональд Трамп
2025-06-18T04:50
2025-06-18T04:50
эксклюзив
сша
канада
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
ес
нато
g7
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Уже сейчас можно говорить о том, что президент США приехал, унизил европейцев, проигнорировал Зеленского и уехал, оставив членов G-7 вариться в котле собственных проблем. Европейцы не смогли навязать Трампу свою повестку, касающуюся санкционного давления на Россию, поддержки Украины и потолка нефтяных цен. Зато Трамп сумел обнулить разом и либеральные европейские элиты, да и сам формат "Большой семерки".Судите сами: Кира Стармера американский лидер заставил ползать у себя в ногах и подбирать бумаги. "Сегодня немного ветренно", свысока бросил Трамп британскому премьеру, который хотел добиться торжественного подписания торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном. Но вместо красивой картинки все увидели Стармера, нагнувшегося над ботинками президента США.По ходу Трамп ещё "опустил" французского президента Макрона, который "все понимает неправильно". Президент США грубо обвинил президента Франции в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита, предположив, что американский лидер намерен спешно мирить Израиль и Иран. Cам же Трамп сообщил, что речь идёт о чём-то более важном, чем перемирие на Ближнем Востоке и ткнул Макрона носом в свой пост в соцсети Truth Social:"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка! Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно".Все оказалось строго наоборот – Трамп никого мирить не собирается, а собирается вмешаться в конфликт на стороне Израиля…Досталось от Трампа и канцлеру Мерцу: американский лидер максимально сократил встречу с канцлером на полях саммита и ответил резким отказом на предложения немецкого лидера усилить санкции против России. Вместо давления и усиления Трамп объяснил и Мерцу, и, в его лице, "коалиции желающих", что санкции стоят больших денег, и речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. "Пусть они введут санкции первыми", – иезуитски подначил Трамп европейцев, зная о том, что бюджетная кишка у ЕС тонка.Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причём речь идёт не только о Евросоюзе, который лишился дешёвых энергоносителей. Проблемы возникли и у США – например, со взлётом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к проблемам у американских фермеров. А ведь есть ещё закупки российского титана и урана, есть угроза энергокризиса всего Запада – ввиду эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях Трамп отказался самоубиться об антироссийские санкции, в отличие от европейцев, которые действуют в стиле "назло кондуктору куплю билет и выйду из трамвая".Но, конечно же, куда хуже опозоренных Стармера, Макрона и Мерца чувствует себя Зеленский, о котором Трамп вообще позабыл (позабыл ли? или сознательно уехал до его прибытия?). Мало того, что долгожданная и выстраданная квазипрезидентом встреча с хозяином Белого Дома сорвалась, так ещё президент США оказался не в курсе "бесчеловечных бомбежек Киева". На провокационный вопрос журналистов он лишь пожал плечами, сказал, что ему ничего об этом неизвестно, и пообещал посмотреть "потом". А ведь киевские продюсеры "95 квартала" так старались…В результате, Зеленский одиноко бродил по полям саммита и встречался с политиками, которые даже обещаний поддержки ему дать не могли. В частности, глава киевского режима побеседовал с премьером Канады Марком Карни: стороны пожаловались друг другу на неприемлемое поведение хозяина Белого дома и поплакались, видимо, друг другу в жилетки.Кстати, из жилетного кармана Карни украинский "друг" сумел вытащить военную помощь на $ 2 млрд, а также $ 2,3 млрд в виде кредитов. Не десятки миллиардов долларов, которые Зеленский привык после каждого своего визита и встречи с Байденом увозить из Вашингтона, но на безрыбье, как известно, и рак – щука. В данном случае, вообще карась.Пересчитав канадские купюры, Зеленский принял участие в спецзаседании стран G-7 "Сильная и суверенная Украина". Среди любителей фантастики отметились Франция, Германия, Британия и Италия. На этом мероприятии квазипрезидент пообещал-таки достать Трампа на саммите Альянса в Гааге 24 июня, однако, не факт, что и там американский лидер не сбежит от настырного попрошайки.Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что досрочный отъезд Трампа со встречи G7 становится плохим знаком для саммита НАТО, который пройдет 24-26 июня. Просто потому, что Белый дом решил не посвящать в свои планы западных союзников, чьё влияние в геополитике и экономике сильно падает. О чём Трампу говорить с лузерами Европы? Разве что о капитуляции Украины… Трамп уже пощипал яcтребов на саммите "Большой семёрки", а в Гааге от них, надо думать пух и перья полетят.О том, в чем принципиальное отличие Трампа и Путина от руководителей Евросоюза и ведущих стран Европы - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
https://ukraina.ru/20250617/khronika-sammita-g7-mechty-o-vosmerke-porvannyy-paket-day-zboroyu-1063933472.html
https://ukraina.ru/20250617/tramp--novyy-trumen-iran--novaya-khirosima-itogi-17-iyunya-1063973449.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, канада, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, нато, g7, саммит, дипломатия, переговоры
Эксклюзив, США, Канада, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, G7, саммит, дипломатия, переговоры

Хроника саммита G7. Трамп заставил Стармера ползать на коленях, оскорбил Макрона и "забыл" про Зеленского

04:50 18.06.2025
 
© Getty Images / Chip SomodevillaУчастники саммита G7 в Канаде
Участники саммита G7 в Канаде - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
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Елена Кирюшкина
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17 июня саммит "Большой семерки" в Канаде продолжил свою работу, но формально его можно считать законченным – после того, как собрание покинул Дональд Трамп
Уже сейчас можно говорить о том, что президент США приехал, унизил европейцев, проигнорировал Зеленского и уехал, оставив членов G-7 вариться в котле собственных проблем. Европейцы не смогли навязать Трампу свою повестку, касающуюся санкционного давления на Россию, поддержки Украины и потолка нефтяных цен. Зато Трамп сумел обнулить разом и либеральные европейские элиты, да и сам формат "Большой семерки".
Судите сами: Кира Стармера американский лидер заставил ползать у себя в ногах и подбирать бумаги. "Сегодня немного ветренно", свысока бросил Трамп британскому премьеру, который хотел добиться торжественного подписания торговой сделки между Вашингтоном и Лондоном. Но вместо красивой картинки все увидели Стармера, нагнувшегося над ботинками президента США.
По ходу Трамп ещё "опустил" французского президента Макрона, который "все понимает неправильно". Президент США грубо обвинил президента Франции в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита, предположив, что американский лидер намерен спешно мирить Израиль и Иран. Cам же Трамп сообщил, что речь идёт о чём-то более важном, чем перемирие на Ближнем Востоке и ткнул Макрона носом в свой пост в соцсети Truth Social:
"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка! Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно".
Все оказалось строго наоборот – Трамп никого мирить не собирается, а собирается вмешаться в конфликт на стороне Израиля…
Участники саммита G7 в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 04:36
Хроника саммита G7: мечты о "восьмерке", порванный пакет, "дай зброю"В Канаде стартовал саммит "Большой семёрки". Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представители ЕС впервые встречаются на фоне двух военных конфликтов – украинского и ближневосточного. Легко прогнозировать углубление разногласий между "шестёркой" и США
Досталось от Трампа и канцлеру Мерцу: американский лидер максимально сократил встречу с канцлером на полях саммита и ответил резким отказом на предложения немецкого лидера усилить санкции против России. Вместо давления и усиления Трамп объяснил и Мерцу, и, в его лице, "коалиции желающих", что санкции стоят больших денег, и речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. "Пусть они введут санкции первыми", – иезуитски подначил Трамп европейцев, зная о том, что бюджетная кишка у ЕС тонка.
Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причём речь идёт не только о Евросоюзе, который лишился дешёвых энергоносителей. Проблемы возникли и у США – например, со взлётом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к проблемам у американских фермеров. А ведь есть ещё закупки российского титана и урана, есть угроза энергокризиса всего Запада – ввиду эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях Трамп отказался самоубиться об антироссийские санкции, в отличие от европейцев, которые действуют в стиле "назло кондуктору куплю билет и выйду из трамвая".
Но, конечно же, куда хуже опозоренных Стармера, Макрона и Мерца чувствует себя Зеленский, о котором Трамп вообще позабыл (позабыл ли? или сознательно уехал до его прибытия?). Мало того, что долгожданная и выстраданная квазипрезидентом встреча с хозяином Белого Дома сорвалась, так ещё президент США оказался не в курсе "бесчеловечных бомбежек Киева". На провокационный вопрос журналистов он лишь пожал плечами, сказал, что ему ничего об этом неизвестно, и пообещал посмотреть "потом". А ведь киевские продюсеры "95 квартала" так старались…
В результате, Зеленский одиноко бродил по полям саммита и встречался с политиками, которые даже обещаний поддержки ему дать не могли. В частности, глава киевского режима побеседовал с премьером Канады Марком Карни: стороны пожаловались друг другу на неприемлемое поведение хозяина Белого дома и поплакались, видимо, друг другу в жилетки.
Кстати, из жилетного кармана Карни украинский "друг" сумел вытащить военную помощь на $ 2 млрд, а также $ 2,3 млрд в виде кредитов. Не десятки миллиардов долларов, которые Зеленский привык после каждого своего визита и встречи с Байденом увозить из Вашингтона, но на безрыбье, как известно, и рак – щука. В данном случае, вообще карась.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 18:14
Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июняРоссийская армия успешно продвигается на участках СВО, нанося значительный урон ВСУ в живой силе и технике. Британия подвергла дискриминации судовладельцев, зарабатывавших на перевозке российских грузов. Израиль отказался от российского посредничества в урегулировании военного конфликта с Ираном.
Пересчитав канадские купюры, Зеленский принял участие в спецзаседании стран G-7 "Сильная и суверенная Украина". Среди любителей фантастики отметились Франция, Германия, Британия и Италия. На этом мероприятии квазипрезидент пообещал-таки достать Трампа на саммите Альянса в Гааге 24 июня, однако, не факт, что и там американский лидер не сбежит от настырного попрошайки.
Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что досрочный отъезд Трампа со встречи G7 становится плохим знаком для саммита НАТО, который пройдет 24-26 июня. Просто потому, что Белый дом решил не посвящать в свои планы западных союзников, чьё влияние в геополитике и экономике сильно падает. О чём Трампу говорить с лузерами Европы? Разве что о капитуляции Украины… Трамп уже пощипал яcтребов на саммите "Большой семёрки", а в Гааге от них, надо думать пух и перья полетят.
О том, в чем принципиальное отличие Трампа и Путина от руководителей Евросоюза и ведущих стран Европы - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
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ЭксклюзивСШАКанадаРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕСНАТОG7саммитдипломатияпереговоры
 
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