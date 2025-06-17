"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта - 17.06.2025 Украина.ру
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"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта
"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта - 17.06.2025 Украина.ру
"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта
Американская администрация не выработала единой позиции по ближневосточному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-17T20:00
2025-06-17T20:00
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"Посмотрите на Трампа, он сейчас как уж на сковородке. США до сих пор не выработали единой точки зрения на конфликт", - заявил эксперт. Он добавил: "Американские военные не хотели бы вовлечения США в этот конфликт".Грозин отметил: "Они кое-как с потерей лица воевали с хуситами, а сейчас у них на горизонте появляется это "счастье"".Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, китай, андрей грозин, дональд трамп, украина.ру, иран, израиль, европа, хуситы, главные новости, война, конфликт
Новости, США, Россия, Китай, Андрей Грозин, Дональд Трамп, Украина.ру, Иран, Израиль, Европа, хуситы, Главные новости, война, конфликт

"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта

20:00 17.06.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP / Alex Brandon
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Американская администрация не выработала единой позиции по ближневосточному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Посмотрите на Трампа, он сейчас как уж на сковородке. США до сих пор не выработали единой точки зрения на конфликт", - заявил эксперт. Он добавил: "Американские военные не хотели бы вовлечения США в этот конфликт".
Грозин отметил: "Они кое-как с потерей лица воевали с хуситами, а сейчас у них на горизонте появляется это "счастье"".
"Ни русским, ни американцам, ни китайцам, ни вменяемым европейцам, которых осталось исчезающе мало, такого рода развитие событий не нужно", - резюмировал аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
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