"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Американская администрация не выработала единой позиции по ближневосточному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Посмотрите на Трампа, он сейчас как уж на сковородке. США до сих пор не выработали единой точки зрения на конфликт", - заявил эксперт. Он добавил: "Американские военные не хотели бы вовлечения США в этот конфликт".
Грозин отметил: "Они кое-как с потерей лица воевали с хуситами, а сейчас у них на горизонте появляется это "счастье"".
"Ни русским, ни американцам, ни китайцам, ни вменяемым европейцам, которых осталось исчезающе мало, такого рода развитие событий не нужно", - резюмировал аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
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