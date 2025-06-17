https://ukraina.ru/20250617/tramp-kak-uzh-na-skovorodke-ekspert-o-raskole-v-ssha-otnositelno-irano-izrailskogo-konflikta-1063962018.html

"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта

"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта - 17.06.2025 Украина.ру

"Трамп как уж на сковородке": эксперт о расколе в США относительно ирано-израильского конфликта

Американская администрация не выработала единой позиции по ближневосточному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-06-17T20:00

2025-06-17T20:00

2025-06-17T20:00

новости

сша

россия

китай

андрей грозин

дональд трамп

украина.ру

иран

израиль

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_0:171:2313:1473_1920x0_80_0_0_2fcf79bc93f5f1c95710e8d668597459.jpg

"Посмотрите на Трампа, он сейчас как уж на сковородке. США до сих пор не выработали единой точки зрения на конфликт", - заявил эксперт. Он добавил: "Американские военные не хотели бы вовлечения США в этот конфликт".Грозин отметил: "Они кое-как с потерей лица воевали с хуситами, а сейчас у них на горизонте появляется это "счастье"".Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/khronika-sammita-g7-mechty-o-vosmerke-porvannyy-paket-day-zboroyu-1063933472.html

сша

россия

китай

иран

израиль

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, андрей грозин, дональд трамп, украина.ру, иран, израиль, европа, хуситы, главные новости, война, конфликт