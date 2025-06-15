Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - 15.06.2025 Украина.ру
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Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - 15.06.2025 Украина.ру
Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили 15 июня израильско-иранский вооружённый конфликт и констатировали необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-06-15T17:21
2025-06-15T17:21
новости
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израиль
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мид рф
турция
ближний восток
война
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Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сказано в официальном сообщении.Хакан Фидан высоко оценил неизменную готовность России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. МИД Израиля заверил в намерении продолжать боевые действия против исламской республики. Подробности в публикации Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту
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новости, иран, россия, израиль, сергей лавров, мид рф, турция, ближний восток, война
Новости, Иран, Россия, Израиль, Сергей Лавров, МИД РФ, Турция, Ближний Восток, война

Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

17:21 15.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили 15 июня израильско-иранский вооружённый конфликт и констатировали необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сказано в официальном сообщении.
Хакан Фидан высоко оценил неизменную готовность России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. МИД Израиля заверил в намерении продолжать боевые действия против исламской республики. Подробности в публикации Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля
Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту
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