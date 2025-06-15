Главы МИД РФ и Турции обсудили необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили 15 июня израильско-иранский вооружённый конфликт и констатировали необходимость немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - сказано в официальном сообщении.
Хакан Фидан высоко оценил неизменную готовность России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана. В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
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