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Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля

Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля - 15.06.2025 Украина.ру

Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля

Израильская военная операция против Ирана будет продолжена. Об этом 15 июня главе МИД ФРГ заявил глава израильской дипломатии Гидеон Саар.

2025-06-15T12:30

2025-06-15T12:30

2025-06-15T12:30

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Глава МИД Израиля в разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем явил, что "операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которые необходимо выполнить". Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля, отметив, что нынешний разговор был вторым с начала операции "Восходящий лев" (Operation Rising Lion).Саар сообщил немецкому коллеге, что Иран преднамеренно целится в мирных жителей, что полностью запрещено международным правом, а Израиль сосредоточен на военных целях и решении иранской ядерной программы."Министр иностранных дел Саар поблагодарил своего немецкого коллегу за поддержку Германией права Израиля на самооборону. Министр иностранных дел Вадефуль проинформировал министра Саара о своем визите на Ближний Восток", - добавили в МИД Израиля.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил израильско-иранский вооружённый конфликт с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Подробности в публикации Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака Ранее в новостях МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемАвтор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран

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новости, иран, израиль, германия, биньямин нетаньяху, владимир путин, мид, ес, фрг, международные отношения, международная политика, международное право, дипломатия, дипломатические отношения, ближний восток