Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля - 15.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250615/boevye-deystviya-protiv-irana-prodolzhatsya---mid-izrailya-1063900474.html
Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля
Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля - 15.06.2025 Украина.ру
Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля
Израильская военная операция против Ирана будет продолжена. Об этом 15 июня главе МИД ФРГ заявил глава израильской дипломатии Гидеон Саар.
2025-06-15T12:30
2025-06-15T12:30
новости
иран
израиль
германия
биньямин нетаньяху
владимир путин
мид
ес
фрг
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg
Глава МИД Израиля в разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем явил, что "операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которые необходимо выполнить". Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля, отметив, что нынешний разговор был вторым с начала операции "Восходящий лев" (Operation Rising Lion).Саар сообщил немецкому коллеге, что Иран преднамеренно целится в мирных жителей, что полностью запрещено международным правом, а Израиль сосредоточен на военных целях и решении иранской ядерной программы."Министр иностранных дел Саар поблагодарил своего немецкого коллегу за поддержку Германией права Израиля на самооборону. Министр иностранных дел Вадефуль проинформировал министра Саара о своем визите на Ближний Восток", - добавили в МИД Израиля.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил израильско-иранский вооружённый конфликт с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Подробности в публикации Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака Ранее в новостях МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемАвтор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
иран
израиль
германия
фрг
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_93450cbfe17b91ec3d6cc4ee50a545d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, германия, биньямин нетаньяху, владимир путин, мид, ес, фрг, международные отношения, международная политика, международное право, дипломатия, дипломатические отношения, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Германия, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, МИД, ЕС, ФРГ, международные отношения, Международная политика, международное право, дипломатия, дипломатические отношения, Ближний Восток

Боевые действия против Ирана продолжатся - МИД Израиля

12:30 15.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Израильская военная операция против Ирана будет продолжена. Об этом 15 июня главе МИД ФРГ заявил глава израильской дипломатии Гидеон Саар.
Глава МИД Израиля в разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем явил, что "операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которые необходимо выполнить". Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля, отметив, что нынешний разговор был вторым с начала операции "Восходящий лев" (Operation Rising Lion).
Саар сообщил немецкому коллеге, что Иран преднамеренно целится в мирных жителей, что полностью запрещено международным правом, а Израиль сосредоточен на военных целях и решении иранской ядерной программы.
"Министр иностранных дел Саар поблагодарил своего немецкого коллегу за поддержку Германией права Израиля на самооборону. Министр иностранных дел Вадефуль проинформировал министра Саара о своем визите на Ближний Восток", - добавили в МИД Израиля.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня.
Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Накануне вице-премьер и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил израильско-иранский вооружённый конфликт с главой МИД ФРГ Йоханом Вадефулем. Подробности в публикации Нефть подорожает до $300 при эскалации конфликта на Ближнем Востоке – МИД Ирака
Ранее в новостях МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с Израилем
Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Ближневосточный раскол в Америке. Кто проиграл в результате нападения на Иран
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильГерманияБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинМИДЕСФРГмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное праводипломатиядипломатические отношенияБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лента новостейМолния