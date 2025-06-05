https://ukraina.ru/20250605/vozmezdie-neminuemo-pochemu-razgovor-putina-i-trampa-ne-privedet-k-miru-i-chto-gotovit-ukraina-1063659477.html

Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина

Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина - 05.06.2025 Украина.ру

Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина

После того, как президент России Владимир Путин назвал украинское руководство террористами, с которыми нет возможности ни о чем договариваться, стала очевидна и главная проблема этого самого руководства – его животный страх

2025-06-05T17:45

2025-06-05T17:45

2025-06-05T17:45

украина

всу

всу наступают

владимир зеленский

владимир путин

александр сырский

валерий залужный

бпла

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063659801_424:792:1385:1333_1920x0_80_0_0_7f4944bcfee329bbde3e650a609eecd4.jpg

И, следовательно, невозможность даже спокойно наведаться, извините, в туалет. Особенно типа "сортир". И не важно, с какой, собственно, целью.Путин, как известно, еще в 1999 году, будучи главой российского правительства, в Астане сказал: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".Как тут не испугаться на пути в отхожее место?! Теперь же Путин – вообще президент: и возможностей у него поболе, и разозлили смерековые укры его всерьез, совершив теракты на железной дорогое в Брянской и Курской, а сегодня еще и в Воронежской областях.Но самое главное в том, что все эти кровавые теракты совершенно не помогли выполнить главную задачу Киева и стоящих за его спиной Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина – сорвать украинско-российские переговоры в Стамбуле и вину за это переложить на Москву. И переговоры состоялись, и все поняли всё, а президент США Дональд Трамп, ради нового антироссийского настроя которого и старались украинские террористы, науськиваемые западными наставниками, всё понял. И во время разговора с Путиным понял российского президента, не став его отговаривать от нанесения ответного удара возмездия. "Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру", – написал Трамп у себя в соцсетях.И российский удар возмездия будет. И не один. Вот потому-то украинских неонацистам и их фюрерам и страшно. И в туалетах, и на подходе к ним…Однако и укро-неонацисты и их кураторы не собираются отказываться от своих планов оставить на своей стороны США с Трампом и втянуть их обратно в активную поддержку украинской авантюры в специальной военной операции (СВО). Они готовятся доказывать свою дееспособность во главе Украины и опять собираются бросить ее в бойню с новой силой.И для этого просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, во-первых, провел срочные и нормально никак не мотивированные перестановки в военных верхах. Он подписал заявление об отставке командующего сухопутных сил Украины генерала Михаила Драпатого и назначили его… командующим Объединенных сил. То есть как бы отправил на повышение. Добавив, что на новом месте тот "сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%".Кроме того, Зеленский снял с постов командующих Сил беспилотных систем Игоря Скибюка и Десантно-штурмовых войск Вадима Сухаревского и переместил их на должности замначальника Генштаба ВСУ и замкомандующего оперативным командованием "Восток".Новыми же командующим беспилотных сил и десантно-штурмовых войск стали соответственно Роберт Бровди (с позывным "Мадьяр") и Олег Апостол. Сухопутные войска пока остаются без командира.Эти фамилии мало что говорят человеку несведущему. Но в Украине их перетасовка имеет значение. Этот шаг Зеленского не так прост, как может показаться, потому что он – многослоен и решает сразу несколько задач:– перетасовывает генеральские связи и тем самым, не исключено, предотвращает возможный госпереворот силами генералов, отрывая от старых устоявшихся коллективов и частей, нарушая устоявшиеся связи и достигнутые ранее договоренности и даря им новые кадровые возможности;– перетасовывает старые и порождает новые кадровые и межличностные отношения и противоречия между генералами. Так, например, все уверены, что Драпатый на новом месте будет альтернативой главкому ВСУ Александру Сырскому. И в то же время отдаляет от Драпатого генералов Скибюка и Сухаревского, которые в свою очередь конфликтовали с Сырским. И звезда Сырского может закатиться, как он сам до этого буквально в ручном режиме закатил звезду своего предшественника – главкома Валерия Залужного, в котором многие видели сменщика Зеленского, но так и не высмотрели. Сейчас Залужный мается в Лондоне послом, делает глупые заявления, напоминая о себе, но ножен он Украине, как зайцу стоп-сигнал или корове седло. О его перспективах теперь говорят: "Ну посол он и посол…" По такой же стезе пойдет после возможной отставки и Сырский, из которого тоже надувают главу возможной военной хунты. Путь в сменщики Зеленского для Залужного и Сырского может закончиться на свалке истории. Там же, где они и встретятся с Зеленским. Позже или раньше – это вопрос времени и российских успехов в СВО;– выдвигая молодых генералов и военачальников с задатками циничных и жадных шакалов, которые еще должны успеть получить новые звезды на погоны и обогащение от войны на новых должностях, Зеленский успешно меняет их будущие успехи на лояльность себе. Новые генералы какое-то время будут зависеть только от Зеленского и будут служить ему, как цепные псы, которые еще должны нажраться новым мясом. И, конечно же, они сами предотвратят любые "антизеленские" мятежи в армии;– приход новых метел в части и соединения заставит эти части подтянуть и порядок, и боеготовность. И это сделает все ВСУ более готовыми к новым провокациям и к более решительному и организованному сопротивлению на фронтах СВО. Не зря же в Киеве и его закулисье говорят о возможном новом украинском контрнаступлении этим летом;– перетасовка генералов разрывает и складывающиеся связи между ними и политическими силами, в том числе, и оппозиционными Зеленскому, готовыми его сменить. Не зря же нардеп Марьяна Безуглая по кличке "Безумная" уже начала атаку на нового командующего беспилотными силами Роберта Бровди. И называет его то "бандюком коррумпированным", то "долларовым миллионером" (что равнозначно), как бы предупреждая, что он не может бузить и отходить от генеральной линии и воровать безудержно, а обязан по-прежнему делиться с Офисом президентом (ОПУ) "доходами" и верно ему служить. А знаете, почему? Потому что Марьяна уверена: Бровди – человек Сырского и может ему подыграть в ущерб Зеленскому. При этом Безуглая уже напророчила чистки в беспилотных силах и среди десантников.Однако как бы там ни было, а в этом временном повышении боеготовности ВСУ – главная опасность для России - в СВО с ними придется бороться еще более ожесточенно и с новыми потерями. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров уже сообщил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточится на вопросах мобилизации, а все эти "важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте".Во-вторых, переговоры о мире, возможное снижение интенсивности боев все же дает ВСУ передышку для перегруппировок и накопления сил и вооружения. Особенно если Запад расстарается. А Запад старается.Министр обороны Германии Борис Писториус все-таки анонсировал выделение Киеву дальнобойных ракет в рамках проекта сотрудничества с Германией в области вооружений. В частности, переноса производства на украинскую территорию. "На месте на Украине все производство будет происходить быстрее, а мощности имеются. Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", – сказал Писториус.И, наконец, в-третьих, России следует ожидать новую волну духовно-нравственно и военно-идеологического оправдания терроризма против мирных жителей (как это было в трех областях) в исполнении украинцев, которые-де имеют право на такую форму защиты в этой войне.Начала эту постыдную кампанию, ясное дело, Великобритания, которая больше всего обгадилась со своими советами украинским убийцам-террористам. Профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, в эфире Sky News уже прямо заявил, что террористы Киева "имеют право действовать на российской территории", а погибших мирных граждан России назвал "допустимыми жертвами""Да, не обошлось без жертв. Это был теракт в России. Один мост был в Брянске, а другой в Курске. И украинцы должны были его взорвать. Вы знаете, они могут привести веские доводы, что это была законная цель. Но да, были убиты мирные жители, и это допустимо. Это допустимо по международному праву, в зависимости от того, насколько тщательно была спланирована операция", – сказал этот напыщенный профессор журналисту. Тот с ним согласился. А что? Они оба защищают "цветущий сад" от "джунглей", значит, все допустимо…И к такой волне России и россиянам следует приготовиться: оправдание терроризма – это, похоже, еще одна форма расчеловечивания России и русских, агрессивная форма русофобии, которая и получит всевозможную поддержку под видом "борьбы с агрессией России". Потому что мировые СМИ, а, следовательно и мощнейшее воздействие на мировое общественное мнение – в руках Запада.P.S. Однако и украинским патриотам-террористам остается мощнейший путь борьбы, подсказанный, кстати, Путиным – как в знаменитом анекдоте о том, как вернулся один такой крайне мужественный патриот из Москвы и хвастается, как он там, в столице, беспощадно и беззаветно поборолся с "ненавистными москалями": "А я прямо на Красной площади им нагадил!" – "И что, полиция не помешала?", – спрашивают у него. "А я в штаны…"На эту же тему читайте статью Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250605/putin-nazval-kievskiy-rezhim-terroristicheskoy-organizatsiey-chto-dalshe-1063655590.html

https://ukraina.ru/20250604/1063647265.html

украина

сша

великобритания

брюссель

париж

лондон

берлин

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, всу, всу наступают, владимир зеленский, владимир путин, александр сырский, валерий залужный, бпла, дональд трамп, сша, великобритания, мнения, брюссель, париж, лондон, берлин, борис писториус, киев