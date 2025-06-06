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Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины

Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины - 06.06.2025 Украина.ру

Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не пора ли уже искать какой-то "выход из войны" с превосходящим по силам противником. И думают над тем, куда завело страну "украинство" в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем.

2025-06-06T06:27

2025-06-06T06:27

2025-06-06T06:29

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Обсуждают результаты и перспективы переговоров. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны опять "договорились договариваться". По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "между двумя меморандумами (российским и украинским — Ред.) пока непреодолимая пропасть".Он добавил, что не видит пока ни у одной из сторон стремления навести через эту пропасть мосты."То, что предлагает РФ — пусть и не безоговорочная, пусть и не полная, но — капитуляция Украины (киевского режима — Ред.). А капитуляция, она, как правило, происходит, когда страна исчерпала военные возможности. Но с военными возможностями, экономическими, финансовыми — ну, они не исчерпаны ни у Украины, тем более, ни у России. Это означает, что пока война продолжается", - сказал эксперт.Он отметил сдержанную реакцию Кремля на операцию "Паутина" с нанесением ударов по аэродромам российской стратегической авиации. По мнению эксперта, причина такой сдержанности в том, что сейчас идут какие-то двустронние переговоры между РФ и США.Стоит отметить, что и в России многие недоумевают по поводу этой самой "сдержанности". Их успокоил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всем, кто переживает и ждёт возмездия.Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.При этом следует помнить:1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут;2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своём блоге, добавив, что " в этом смысл российского Меморандума", который уже опубликован.Что касается меморандума, то, по мнению Золотарёва, "в Кремле прекрасно понимают, что выполнить эти условия — это (для украинской верхушки — Ред.) подписать себе приговор, причём очень быстро". Политтехнолог считает, что на капитуляцию в нынешней ситуации Киев не готов, а у Москвы расчёт на то, что где-то у ВСУ закончатся резервы и фронт рухнет.Стоит ли так радоваться успеху операции "Паутина", задаётся вопросом украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что успех этой спецоперации может подтолкнуть Москву к пересмотров сроков войны, в Кремле могут прийти к выводу, что тянуть не стоит."Несмотря на заявления и декларации о длинной войне, на мой взгляд, Россия будет стараться достигнуть запланированных результатов не позднее осени 2025 года", - заявил эксперт.Он также отметил, что ряд требований меморандума России видятся невыполнимыми для Киева, другие же выглядят как вмешательство во внутренние дела. Ермолаев пояснил - многое из того, что есть в пунктах документа - "собственно, уже зафиксировано в украинской Конституции"."Речь идёт и о защищённых гражданских свободах, и об использовании языка того же, и потом отношения с конфессиями...", - признал политолог.По его словам, на Украине действительно "есть проблема наведения полноценного конституционного порядка, это тоже факт, но для этого не нужно подписывать, тем более, с врагом, никаких документов, нужно навести порядок в собственном доме".Но кто и каким образом может навести в стране конституционный порядок, когда у власти те, кто его разрушил, эксперт не сообщил. Но предостерёг — Киеву приходится иметь дело с превосходящим по силам противником, рассчитывать на долговременную помощь Запада было бы опрометчиво, поэтому стоит подумать если не о заморозке, то о каком-то другом способе "выхода из войны".Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что под руководством Зеленского страна явно идёт куда-то не туда."Задача любого артиста - быть линзой, которая увеличивает эмоцию, направленную на зрителя. Зеленский увеличивает рагулизм, шароварщину, ненависть и бесперспективность украинской национальной идеи, которая заключается в ненависти к России. Под его "линзой" страна превратилась в человеконенавистнический механизм, суть которого - не будущее, и не процветание, а уничтожение как можно большего количества граждан РФ за счет Украины. Причем, вопреки их воле.Самоубийственная модель, при которой весь смысл "украинства" заключается в ненависти к русским, а все силы государства направлены на воспитание и культивирование этой ненависти", - так описал ситуацию экс-нардеп.Такая модель "украинства" (действительно самоубийственная для Украины) уйдет в прошлое только при условии полного разгрома киевского режима.О том, почему невозможно на нынешнем этапе заключить мирное соглашение между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, кремль, андрей золотарев, дмитрий медведев, андрей ермолаев, совбез, вооруженные силы украины, сизо, эксперты