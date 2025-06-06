Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины - 06.06.2025 Украина.ру
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Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины
Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины - 06.06.2025 Украина.ру
Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не пора ли уже искать какой-то "выход из войны" с превосходящим по силам противником. И думают над тем, куда завело страну "украинство" в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем.
2025-06-06T06:27
2025-06-06T06:29
эксклюзив
россия
украина
кремль
андрей золотарев
дмитрий медведев
андрей ермолаев
совбез
вооруженные силы украины
сизо
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Обсуждают результаты и перспективы переговоров. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны опять "договорились договариваться". По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "между двумя меморандумами (российским и украинским — Ред.) пока непреодолимая пропасть".Он добавил, что не видит пока ни у одной из сторон стремления навести через эту пропасть мосты."То, что предлагает РФ — пусть и не безоговорочная, пусть и не полная, но — капитуляция Украины (киевского режима — Ред.). А капитуляция, она, как правило, происходит, когда страна исчерпала военные возможности. Но с военными возможностями, экономическими, финансовыми — ну, они не исчерпаны ни у Украины, тем более, ни у России. Это означает, что пока война продолжается", - сказал эксперт.Он отметил сдержанную реакцию Кремля на операцию "Паутина" с нанесением ударов по аэродромам российской стратегической авиации. По мнению эксперта, причина такой сдержанности в том, что сейчас идут какие-то двустронние переговоры между РФ и США.Стоит отметить, что и в России многие недоумевают по поводу этой самой "сдержанности". Их успокоил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всем, кто переживает и ждёт возмездия.Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.При этом следует помнить:1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут;2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своём блоге, добавив, что " в этом смысл российского Меморандума", который уже опубликован.Что касается меморандума, то, по мнению Золотарёва, "в Кремле прекрасно понимают, что выполнить эти условия — это (для украинской верхушки — Ред.) подписать себе приговор, причём очень быстро". Политтехнолог считает, что на капитуляцию в нынешней ситуации Киев не готов, а у Москвы расчёт на то, что где-то у ВСУ закончатся резервы и фронт рухнет.Стоит ли так радоваться успеху операции "Паутина", задаётся вопросом украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что успех этой спецоперации может подтолкнуть Москву к пересмотров сроков войны, в Кремле могут прийти к выводу, что тянуть не стоит."Несмотря на заявления и декларации о длинной войне, на мой взгляд, Россия будет стараться достигнуть запланированных результатов не позднее осени 2025 года", - заявил эксперт.Он также отметил, что ряд требований меморандума России видятся невыполнимыми для Киева, другие же выглядят как вмешательство во внутренние дела. Ермолаев пояснил - многое из того, что есть в пунктах документа - "собственно, уже зафиксировано в украинской Конституции"."Речь идёт и о защищённых гражданских свободах, и об использовании языка того же, и потом отношения с конфессиями...", - признал политолог.По его словам, на Украине действительно "есть проблема наведения полноценного конституционного порядка, это тоже факт, но для этого не нужно подписывать, тем более, с врагом, никаких документов, нужно навести порядок в собственном доме".Но кто и каким образом может навести в стране конституционный порядок, когда у власти те, кто его разрушил, эксперт не сообщил. Но предостерёг — Киеву приходится иметь дело с превосходящим по силам противником, рассчитывать на долговременную помощь Запада было бы опрометчиво, поэтому стоит подумать если не о заморозке, то о каком-то другом способе "выхода из войны".Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что под руководством Зеленского страна явно идёт куда-то не туда."Задача любого артиста - быть линзой, которая увеличивает эмоцию, направленную на зрителя. Зеленский увеличивает рагулизм, шароварщину, ненависть и бесперспективность украинской национальной идеи, которая заключается в ненависти к России. Под его "линзой" страна превратилась в человеконенавистнический механизм, суть которого - не будущее, и не процветание, а уничтожение как можно большего количества граждан РФ за счет Украины. Причем, вопреки их воле.Самоубийственная модель, при которой весь смысл "украинства" заключается в ненависти к русским, а все силы государства направлены на воспитание и культивирование этой ненависти", - так описал ситуацию экс-нардеп.Такая модель "украинства" (действительно самоубийственная для Украины) уйдет в прошлое только при условии полного разгрома киевского режима.О том, почему невозможно на нынешнем этапе заключить мирное соглашение между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, кремль, андрей золотарев, дмитрий медведев, андрей ермолаев, совбез, вооруженные силы украины, сизо, эксперты
Эксклюзив, Россия, Украина, Кремль, Андрей Золотарев, Дмитрий Медведев, Андрей Ермолаев, Совбез, Вооруженные силы Украины, СИЗО, эксперты

Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины

06:27 06.06.2025 (обновлено: 06:29 06.06.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе задумались над тем, не пора ли уже искать какой-то "выход из войны" с превосходящим по силам противником. И думают над тем, куда завело страну "украинство" в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем.
Обсуждают результаты и перспективы переговоров. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны опять "договорились договариваться". По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "между двумя меморандумами (российским и украинским — Ред.) пока непреодолимая пропасть".
Он добавил, что не видит пока ни у одной из сторон стремления навести через эту пропасть мосты.
"То, что предлагает РФ — пусть и не безоговорочная, пусть и не полная, но — капитуляция Украины (киевского режима — Ред.). А капитуляция, она, как правило, происходит, когда страна исчерпала военные возможности. Но с военными возможностями, экономическими, финансовыми — ну, они не исчерпаны ни у Украины, тем более, ни у России. Это означает, что пока война продолжается", - сказал эксперт.
Он отметил сдержанную реакцию Кремля на операцию "Паутина" с нанесением ударов по аэродромам российской стратегической авиации. По мнению эксперта, причина такой сдержанности в том, что сейчас идут какие-то двустронние переговоры между РФ и США.
Стоит отметить, что и в России многие недоумевают по поводу этой самой "сдержанности". Их успокоил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всем, кто переживает и ждёт возмездия.

Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.

При этом следует помнить:

1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут;

2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своём блоге, добавив, что " в этом смысл российского Меморандума", который уже опубликован.
Что касается меморандума, то, по мнению Золотарёва, "в Кремле прекрасно понимают, что выполнить эти условия — это (для украинской верхушки — Ред.) подписать себе приговор, причём очень быстро". Политтехнолог считает, что на капитуляцию в нынешней ситуации Киев не готов, а у Москвы расчёт на то, что где-то у ВСУ закончатся резервы и фронт рухнет.
Стоит ли так радоваться успеху операции "Паутина", задаётся вопросом украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что успех этой спецоперации может подтолкнуть Москву к пересмотров сроков войны, в Кремле могут прийти к выводу, что тянуть не стоит.
"Несмотря на заявления и декларации о длинной войне, на мой взгляд, Россия будет стараться достигнуть запланированных результатов не позднее осени 2025 года", - заявил эксперт.
Он также отметил, что ряд требований меморандума России видятся невыполнимыми для Киева, другие же выглядят как вмешательство во внутренние дела. Ермолаев пояснил - многое из того, что есть в пунктах документа - "собственно, уже зафиксировано в украинской Конституции".
"Речь идёт и о защищённых гражданских свободах, и об использовании языка того же, и потом отношения с конфессиями...", - признал политолог.
По его словам, на Украине действительно "есть проблема наведения полноценного конституционного порядка, это тоже факт, но для этого не нужно подписывать, тем более, с врагом, никаких документов, нужно навести порядок в собственном доме".
Но кто и каким образом может навести в стране конституционный порядок, когда у власти те, кто его разрушил, эксперт не сообщил. Но предостерёг — Киеву приходится иметь дело с превосходящим по силам противником, рассчитывать на долговременную помощь Запада было бы опрометчиво, поэтому стоит подумать если не о заморозке, то о каком-то другом способе "выхода из войны".
Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что под руководством Зеленского страна явно идёт куда-то не туда.
"Задача любого артиста - быть линзой, которая увеличивает эмоцию, направленную на зрителя. Зеленский увеличивает рагулизм, шароварщину, ненависть и бесперспективность украинской национальной идеи, которая заключается в ненависти к России. Под его "линзой" страна превратилась в человеконенавистнический механизм, суть которого - не будущее, и не процветание, а уничтожение как можно большего количества граждан РФ за счет Украины. Причем, вопреки их воле.

Самоубийственная модель, при которой весь смысл "украинства" заключается в ненависти к русским, а все силы государства направлены на воспитание и культивирование этой ненависти", - так описал ситуацию экс-нардеп.
Такая модель "украинства" (действительно самоубийственная для Украины) уйдет в прошлое только при условии полного разгрома киевского режима.
О том, почему невозможно на нынешнем этапе заключить мирное соглашение между Россией и Украиной - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"
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