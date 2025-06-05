Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Американцы никогда не уйдут из украинского конфликта, несмотря на заявления о желании сосредоточиться на других направлениях. Именно в этом регионе — между Дунаем и Волгой — на протяжении тысячелетий решались судьбы мировых держав. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
Эксперт напомнил, что в этих степях происходили ключевые битвы истории: от скифских времен до Курской дуги, определившей исход Второй мировой войны. Сегодня здесь снова идут бои, сравнимые по масштабу лишь с событиями 80-летней давности.
"Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", все "Леопарды". Здесь разоружился Запад, показав, что у него нет ничего для большой континентальной войны", — заявил Суздальцев.
"Если бы они шли к Волге, с нами бы не разговаривали. Но сейчас они вынуждены это делать, потому что проигрывают", — отметил эксперт.
Суздальцев также раскритиковал тактику США, которые, по его мнению, играют в "доброго и злого полицейского", пытаясь демонстрировать то давление, то мнимую симпатию к России.
"Все это политическое кокетство. Американцы никуда отсюда не уйдут, потому что здесь решается главный геополитический вопрос столетия", — резюмировал политолог.
Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
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