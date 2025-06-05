https://ukraina.ru/20250605/istoricheskaya-razvilka-suzdaltsev-o-tom-kak-boi-v-donbasse-opredelyayut-iskhod-mirovykh-voyn-1063633966.html

Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн

Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн - 05.06.2025 Украина.ру

Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн

Американцы никогда не уйдут из украинского конфликта, несмотря на заявления о желании сосредоточиться на других направлениях. Именно в этом регионе — между Дунаем и Волгой — на протяжении тысячелетий решались судьбы мировых держав. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев

2025-06-05T04:30

2025-06-05T04:30

2025-06-05T04:30

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Эксперт напомнил, что в этих степях происходили ключевые битвы истории: от скифских времен до Курской дуги, определившей исход Второй мировой войны. Сегодня здесь снова идут бои, сравнимые по масштабу лишь с событиями 80-летней давности."Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", все "Леопарды". Здесь разоружился Запад, показав, что у него нет ничего для большой континентальной войны", — заявил Суздальцев.Политолог подчеркнул, что в этом регионе решается не только судьба России и Украины, но и будущее Китая как мировой державы. Именно поэтому, по его словам, президент США Дональд Трамп начал "забегать" и запрашивать перемирие.Суздальцев также раскритиковал тактику США, которые, по его мнению, играют в "доброго и злого полицейского", пытаясь демонстрировать то давление, то мнимую симпатию к России.Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/tramp-v-lovushke-bruter-raskryl-pochemu-ssha-ne-smogut-povtorit-afganskiy-stsenariy-na-ukraine-1063610234.html

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