Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн - 05.06.2025 Украина.ру
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Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн
Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн - 05.06.2025 Украина.ру
Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн
Американцы никогда не уйдут из украинского конфликта, несмотря на заявления о желании сосредоточиться на других направлениях. Именно в этом регионе — между Дунаем и Волгой — на протяжении тысячелетий решались судьбы мировых держав. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
2025-06-05T04:30
2025-06-05T04:30
новости
сша
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запад
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Эксперт напомнил, что в этих степях происходили ключевые битвы истории: от скифских времен до Курской дуги, определившей исход Второй мировой войны. Сегодня здесь снова идут бои, сравнимые по масштабу лишь с событиями 80-летней давности."Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", все "Леопарды". Здесь разоружился Запад, показав, что у него нет ничего для большой континентальной войны", — заявил Суздальцев.Политолог подчеркнул, что в этом регионе решается не только судьба России и Украины, но и будущее Китая как мировой державы. Именно поэтому, по его словам, президент США Дональд Трамп начал "забегать" и запрашивать перемирие.Суздальцев также раскритиковал тактику США, которые, по его мнению, играют в "доброго и злого полицейского", пытаясь демонстрировать то давление, то мнимую симпатию к России.Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250604/tramp-v-lovushke-bruter-raskryl-pochemu-ssha-ne-smogut-povtorit-afganskiy-stsenariy-na-ukraine-1063610234.html
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новости, сша, россия, запад, дональд трамп, кит келлог, вс рф
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Кит Келлог, ВС РФ

Историческая развилка: Суздальцев о том, как бои в Донбассе определяют исход мировых войн

04:30 05.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Американцы никогда не уйдут из украинского конфликта, несмотря на заявления о желании сосредоточиться на других направлениях. Именно в этом регионе — между Дунаем и Волгой — на протяжении тысячелетий решались судьбы мировых держав. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
Эксперт напомнил, что в этих степях происходили ключевые битвы истории: от скифских времен до Курской дуги, определившей исход Второй мировой войны. Сегодня здесь снова идут бои, сравнимые по масштабу лишь с событиями 80-летней давности.
"Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", все "Леопарды". Здесь разоружился Запад, показав, что у него нет ничего для большой континентальной войны", — заявил Суздальцев.
Политолог подчеркнул, что в этом регионе решается не только судьба России и Украины, но и будущее Китая как мировой державы. Именно поэтому, по его словам, президент США Дональд Трамп начал "забегать" и запрашивать перемирие.
"Если бы они шли к Волге, с нами бы не разговаривали. Но сейчас они вынуждены это делать, потому что проигрывают", — отметил эксперт.
Суздальцев также раскритиковал тактику США, которые, по его мнению, играют в "доброго и злого полицейского", пытаясь демонстрировать то давление, то мнимую симпатию к России.
"Все это политическое кокетство. Американцы никуда отсюда не уйдут, потому что здесь решается главный геополитический вопрос столетия", — резюмировал политолог.
Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
- РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Вчера, 05:00
Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп не может выйти из украинского кризиса, так как это приведет к катастрофическому падению его рейтинга и политической изоляции, в отличие от "безболезненного" для США ухода из Афганистана
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
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