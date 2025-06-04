Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира - 04.06.2025 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира - 04.06.2025 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.
2025-06-04T06:00
2025-06-04T07:05
интервью
украина
запад
сша
вооруженные силы украины
дональд трамп
андрей суздальцев
владимир мединский
cnn
ес
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, российская и украинская делегация в Стамбуле обменялись меморандумами, рассматривать которые обе стороны будут в течение недели. что произойдет за это время?- Сейчас идут консультации. Часть украинского руководства зондирует настроения населения внутри страны, в обществе, в истеблишменте. И здесь они ищут подпитку своим устремлениям продолжить войну. С другой стороны, они постоянно обращаются за помощью к Евросоюзу. Для них сейчас очень выгодное время быть в роли жертвы. Обратите внимание, что российский меморандум они объявили ультиматумом.Если к вам обращаются с ультиматумом, это считается провалом во внешней политике. Но они пытаются этот гигантский минус сделать плюсом, то есть обеспечить продолжение войны.Украина сейчас попала в тяжелый формат взаимоотношений с Западом. Чтобы сохраниться как государство, ей надо подчиняться единой машине Запада, ЕС и США. У правящей элиты нет выбора.Сейчас сам факт появления этого меморандума у себя в руках они будут использовать себе в поддержку. Почему они так возмущенно говорили о том, что не получили этот меморандум до второго тура стамбульских переговоров? Тогда они имели бы больше возможностей для маневра, для обращения к Трампу и так далее.Сейчас, когда это стало публичным и официальным на уровне переговорного процесса, им будет сложнее.- Глава российской делегации Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных. Насколько сильный удар это нанесет по украинскому общественному мнению?- Накануне выяснилось, что министр обороны Украины Умеров интерпретировал это как взаимный обмен. У украинцев есть свои мифы о победоносности ВСУ. От одного вида украинского солдата русские якобы со страхом бегут. И передача в одностороннем порядке 6 тысяч тел это демонстрация того, что Украина проигрывает.Такие случаи в истории были. Последствия для тех стран, которые принимали трупы погибших на поле боя, были тяжелыми. То, что с российской стороны об этом вспомнили, говорит о том, что там есть профессиональные историки.Яркий пример — это 1939 год. После прекращения боев на Халхин-Голе. Тогда целая комиссия принимала грузовики, набитые трупами японских солдат. Это была демонстрация разгрома Квантунской армии. Это привело к тому, что Япония так и не выступила против СССР за все годы нашей войны с фашисткой Германией.Другой случай произошел в 1969 году. Тогда шли боевые действия между Китаем и Советским Союзом на острове Даманский и в Казахстане (пограничный конфликт у озера Жаланашколь – ред.). И там, и там были большие потери у китайской стороны. Передача трупов была серьезным элементом унижения.Подозреваю, что Украине передадут тела, которые собрали на полях сражений в Курской области. Нашей официальной пропаганде надо было бы акцентировать на этом внимание. Сказать, что это результаты вторжения. Но в любом случае это сильный ход. Отказаться от этих трупов невозможно, принять их тоже тяжело.- Телеканал CNN утверждает, что министр обороны США Пит Хегсет в режиме реального времени следил за атаками украинских дронов на российские аэродрома. Другие американские СМИ уверяют, что в Вашингтоне об этой операции ничего не знали. Почему поступает такая противоречивая информация?- Руками наемников они нарушают все наши соглашения о сокращении наступательных вооружений. Да, они из них вышли, но обе стороны пытались ситуацию не менять. Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Да, тяжело десятки лет находиться в ожидании войны, в ожидании удара.Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.Но США продолжают поставлять оружие, боеприпасы, разведданные для ВСУ. И наносится удар по части ядерной триады. То есть сознательно была выбрана стратегическая авиация. Конечно, они об этом знали.Уровень доверия между военными ВСУ и Пентагоном высокий. Это для нас предупреждение о том, что ничего хорошего мы не должны ждать. Трамп говорит, что боится ядерной войны, но на самом деле они все добиваются победы Запада. Они твердо уверены, что хитрее нас и могут заставить пойти на уступки.Тридцатидневное перемирие показало бы, что мы агрессоры. Это было бы представлено как победа Запада. США и так чувствуют себя победителями, потому что посадили этих хулиганов (Россия и Украина) за стол переговоров. Мы идем на это, потому что для нас важнее жизни людей.- Тем не менее с американской стороны вновь звучат слова о том, что Трамп достиг предела терпения в ситуации вокруг Украины. Чем нам это грозит?- Спасибо, что задали этот вопрос. Есть несколько тем, которые я годами отстаиваю. Никогда американцы из этого конфликта не выйдут, хотя будут заявлять, что предпочтут заняться другими вещами.Именно здесь в удивительном месте Евразии, в степях между Дунаем и Волгой, на протяжении тысячелетий происходили гигантские схватки, которые решали судьбу мира. От скифских времен и нашествия гуннов здесь формировались границы новых государств. В этих степях мы решили судьбу фашисткой Германии на Курской дуге и форсировали Днепр. В этих же местах снова идут бои. Некоторые старушки в Курской области помнят еще ту войну.Поэтому здесь решается геополитический вопрос 21 века. Здесь будет решаться и судьба Китая. Здесь происходят невиданные за последние 80 лет боестолкновения. Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", здесь сгорели все "Леопарды". Здесь разоружился Запад. Он показал, что у него ничего нет для большой континентальной войны.Поэтому Трамп забегал и запросил перемирия. Если бы они шли к Волге, то, конечно, с нами бы не разговаривали.Поэтому никуда американцы отсюда не уйдут. Все остальное это политическое кокетство, демонстрация давления. Они разыгрывают формулу злой полицейский – добрый полицейский. И даже пытаются показывать нам симпатию.О визите главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в материале Павла Котова Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского
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https://ukraina.ru/20250603/mikhail-pavliv-poka-kiev-perezhivaet-vau-effekt-samyy-odarennyy-general-vsu-bezhit-ot-katastrofy-na-1063602194.html
https://ukraina.ru/20250603/ermak-golovnogo-mozga-ukrainskikh-neonatsistov-on-khochet-spasti-vlast-libo-dlya-zelenskogo-libo-dlya-1063597552.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, запад, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, андрей суздальцев, владимир мединский, cnn, ес
Интервью, Украина, Запад, США, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Владимир Мединский, CNN, ЕС

Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира

06:00 04.06.2025 (обновлено: 07:05 04.06.2025)
 
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
- Андрей Иванович, российская и украинская делегация в Стамбуле обменялись меморандумами, рассматривать которые обе стороны будут в течение недели. что произойдет за это время?
- Сейчас идут консультации. Часть украинского руководства зондирует настроения населения внутри страны, в обществе, в истеблишменте. И здесь они ищут подпитку своим устремлениям продолжить войну. С другой стороны, они постоянно обращаются за помощью к Евросоюзу. Для них сейчас очень выгодное время быть в роли жертвы. Обратите внимание, что российский меморандум они объявили ультиматумом.
Если к вам обращаются с ультиматумом, это считается провалом во внешней политике. Но они пытаются этот гигантский минус сделать плюсом, то есть обеспечить продолжение войны.
Украина сейчас попала в тяжелый формат взаимоотношений с Западом. Чтобы сохраниться как государство, ей надо подчиняться единой машине Запада, ЕС и США. У правящей элиты нет выбора.
Сейчас сам факт появления этого меморандума у себя в руках они будут использовать себе в поддержку. Почему они так возмущенно говорили о том, что не получили этот меморандум до второго тура стамбульских переговоров? Тогда они имели бы больше возможностей для маневра, для обращения к Трампу и так далее.
Сейчас, когда это стало публичным и официальным на уровне переговорного процесса, им будет сложнее.
Вчера, 17:40
Тёмно-бордовая Бербок: Генассамблею ООН возглавила внучка ветерана СС2 июня состоялось неоднозначное кадровое назначение – бывшая глава МИД ФРГ Анналена Бербок была избрана новым председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К своим обязанностям она приступит с сентября, но сможет ли исполнять их должным образом? В этом сомневаются даже немецкие дипломаты
- Глава российской делегации Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных. Насколько сильный удар это нанесет по украинскому общественному мнению?
- Накануне выяснилось, что министр обороны Украины Умеров интерпретировал это как взаимный обмен. У украинцев есть свои мифы о победоносности ВСУ. От одного вида украинского солдата русские якобы со страхом бегут. И передача в одностороннем порядке 6 тысяч тел это демонстрация того, что Украина проигрывает.
Такие случаи в истории были. Последствия для тех стран, которые принимали трупы погибших на поле боя, были тяжелыми. То, что с российской стороны об этом вспомнили, говорит о том, что там есть профессиональные историки.
Яркий пример — это 1939 год. После прекращения боев на Халхин-Голе. Тогда целая комиссия принимала грузовики, набитые трупами японских солдат. Это была демонстрация разгрома Квантунской армии. Это привело к тому, что Япония так и не выступила против СССР за все годы нашей войны с фашисткой Германией.
Другой случай произошел в 1969 году. Тогда шли боевые действия между Китаем и Советским Союзом на острове Даманский и в Казахстане (пограничный конфликт у озера Жаланашколь – ред.). И там, и там были большие потери у китайской стороны. Передача трупов была серьезным элементом унижения.
Подозреваю, что Украине передадут тела, которые собрали на полях сражений в Курской области. Нашей официальной пропаганде надо было бы акцентировать на этом внимание. Сказать, что это результаты вторжения. Но в любом случае это сильный ход. Отказаться от этих трупов невозможно, принять их тоже тяжело.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Вчера, 16:15
Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронтеКлючевое для американцев – оседлать каналы поставок энергоносителей в Европу. Запорожская АЭС необходима для нормального функционирования приднепровского рудного кластера, который будет контролироваться американцами. Это Криворожский ГОК и ГОК в Желтых Водах.
- Телеканал CNN утверждает, что министр обороны США Пит Хегсет в режиме реального времени следил за атаками украинских дронов на российские аэродрома. Другие американские СМИ уверяют, что в Вашингтоне об этой операции ничего не знали. Почему поступает такая противоречивая информация?
- Руками наемников они нарушают все наши соглашения о сокращении наступательных вооружений. Да, они из них вышли, но обе стороны пытались ситуацию не менять. Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Да, тяжело десятки лет находиться в ожидании войны, в ожидании удара.
Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.
Но США продолжают поставлять оружие, боеприпасы, разведданные для ВСУ. И наносится удар по части ядерной триады. То есть сознательно была выбрана стратегическая авиация. Конечно, они об этом знали.
Уровень доверия между военными ВСУ и Пентагоном высокий. Это для нас предупреждение о том, что ничего хорошего мы не должны ждать. Трамп говорит, что боится ядерной войны, но на самом деле они все добиваются победы Запада. Они твердо уверены, что хитрее нас и могут заставить пойти на уступки.
Тридцатидневное перемирие показало бы, что мы агрессоры. Это было бы представлено как победа Запада. США и так чувствуют себя победителями, потому что посадили этих хулиганов (Россия и Украина) за стол переговоров. Мы идем на это, потому что для нас важнее жизни людей.
Вчера, 15:43
Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себяИнсайдерская информация о том, что перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня 2025 года первую серьезно нахлобучили из США, чтобы не кочевряжилась и не срывала переговоры, получила неожиданное подтверждение.
- Тем не менее с американской стороны вновь звучат слова о том, что Трамп достиг предела терпения в ситуации вокруг Украины. Чем нам это грозит?
- Спасибо, что задали этот вопрос. Есть несколько тем, которые я годами отстаиваю. Никогда американцы из этого конфликта не выйдут, хотя будут заявлять, что предпочтут заняться другими вещами.
Именно здесь в удивительном месте Евразии, в степях между Дунаем и Волгой, на протяжении тысячелетий происходили гигантские схватки, которые решали судьбу мира. От скифских времен и нашествия гуннов здесь формировались границы новых государств. В этих степях мы решили судьбу фашисткой Германии на Курской дуге и форсировали Днепр. В этих же местах снова идут бои. Некоторые старушки в Курской области помнят еще ту войну.
Поэтому здесь решается геополитический вопрос 21 века. Здесь будет решаться и судьба Китая. Здесь происходят невиданные за последние 80 лет боестолкновения. Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", здесь сгорели все "Леопарды". Здесь разоружился Запад. Он показал, что у него ничего нет для большой континентальной войны.
Поэтому Трамп забегал и запросил перемирия. Если бы они шли к Волге, то, конечно, с нами бы не разговаривали.
Поэтому никуда американцы отсюда не уйдут. Все остальное это политическое кокетство, демонстрация давления. Они разыгрывают формулу злой полицейский – добрый полицейский. И даже пытаются показывать нам симпатию.
О визите главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в материале Павла Котова Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского
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ИнтервьюУкраинаЗападСШАВооруженные силы УкраиныДональд ТрампАндрей СуздальцевВладимир МединскийCNNЕС
 
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