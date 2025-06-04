https://ukraina.ru/20250604/andrey-suzdaltsev-rossiya-razoruzhila-zapad-v-stepyakh-evrazii-poetomu-tramp-zabegal-i-zaprosil-mira-1063607490.html

Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира

Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира - 04.06.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира

Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.

2025-06-04T06:00

2025-06-04T06:00

2025-06-04T07:05

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, российская и украинская делегация в Стамбуле обменялись меморандумами, рассматривать которые обе стороны будут в течение недели. что произойдет за это время?- Сейчас идут консультации. Часть украинского руководства зондирует настроения населения внутри страны, в обществе, в истеблишменте. И здесь они ищут подпитку своим устремлениям продолжить войну. С другой стороны, они постоянно обращаются за помощью к Евросоюзу. Для них сейчас очень выгодное время быть в роли жертвы. Обратите внимание, что российский меморандум они объявили ультиматумом.Если к вам обращаются с ультиматумом, это считается провалом во внешней политике. Но они пытаются этот гигантский минус сделать плюсом, то есть обеспечить продолжение войны.Украина сейчас попала в тяжелый формат взаимоотношений с Западом. Чтобы сохраниться как государство, ей надо подчиняться единой машине Запада, ЕС и США. У правящей элиты нет выбора.Сейчас сам факт появления этого меморандума у себя в руках они будут использовать себе в поддержку. Почему они так возмущенно говорили о том, что не получили этот меморандум до второго тура стамбульских переговоров? Тогда они имели бы больше возможностей для маневра, для обращения к Трампу и так далее.Сейчас, когда это стало публичным и официальным на уровне переговорного процесса, им будет сложнее.- Глава российской делегации Мединский заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел украинских военных. Насколько сильный удар это нанесет по украинскому общественному мнению?- Накануне выяснилось, что министр обороны Украины Умеров интерпретировал это как взаимный обмен. У украинцев есть свои мифы о победоносности ВСУ. От одного вида украинского солдата русские якобы со страхом бегут. И передача в одностороннем порядке 6 тысяч тел это демонстрация того, что Украина проигрывает.Такие случаи в истории были. Последствия для тех стран, которые принимали трупы погибших на поле боя, были тяжелыми. То, что с российской стороны об этом вспомнили, говорит о том, что там есть профессиональные историки.Яркий пример — это 1939 год. После прекращения боев на Халхин-Голе. Тогда целая комиссия принимала грузовики, набитые трупами японских солдат. Это была демонстрация разгрома Квантунской армии. Это привело к тому, что Япония так и не выступила против СССР за все годы нашей войны с фашисткой Германией.Другой случай произошел в 1969 году. Тогда шли боевые действия между Китаем и Советским Союзом на острове Даманский и в Казахстане (пограничный конфликт у озера Жаланашколь – ред.). И там, и там были большие потери у китайской стороны. Передача трупов была серьезным элементом унижения.Подозреваю, что Украине передадут тела, которые собрали на полях сражений в Курской области. Нашей официальной пропаганде надо было бы акцентировать на этом внимание. Сказать, что это результаты вторжения. Но в любом случае это сильный ход. Отказаться от этих трупов невозможно, принять их тоже тяжело.- Телеканал CNN утверждает, что министр обороны США Пит Хегсет в режиме реального времени следил за атаками украинских дронов на российские аэродрома. Другие американские СМИ уверяют, что в Вашингтоне об этой операции ничего не знали. Почему поступает такая противоречивая информация?- Руками наемников они нарушают все наши соглашения о сокращении наступательных вооружений. Да, они из них вышли, но обе стороны пытались ситуацию не менять. Мы забываем, что главный потенциальный противник — это США. Да, тяжело десятки лет находиться в ожидании войны, в ожидании удара.Позиция американцев сильна: они уверены, что мы войну не начнем. То есть все зависит только от них. А мы понимаем, что ситуация зависит от воли очередного американского президента. Поэтому разрядке напряженности, как говорили в советские времена, мы всегда рады.Но США продолжают поставлять оружие, боеприпасы, разведданные для ВСУ. И наносится удар по части ядерной триады. То есть сознательно была выбрана стратегическая авиация. Конечно, они об этом знали.Уровень доверия между военными ВСУ и Пентагоном высокий. Это для нас предупреждение о том, что ничего хорошего мы не должны ждать. Трамп говорит, что боится ядерной войны, но на самом деле они все добиваются победы Запада. Они твердо уверены, что хитрее нас и могут заставить пойти на уступки.Тридцатидневное перемирие показало бы, что мы агрессоры. Это было бы представлено как победа Запада. США и так чувствуют себя победителями, потому что посадили этих хулиганов (Россия и Украина) за стол переговоров. Мы идем на это, потому что для нас важнее жизни людей.- Тем не менее с американской стороны вновь звучат слова о том, что Трамп достиг предела терпения в ситуации вокруг Украины. Чем нам это грозит?- Спасибо, что задали этот вопрос. Есть несколько тем, которые я годами отстаиваю. Никогда американцы из этого конфликта не выйдут, хотя будут заявлять, что предпочтут заняться другими вещами.Именно здесь в удивительном месте Евразии, в степях между Дунаем и Волгой, на протяжении тысячелетий происходили гигантские схватки, которые решали судьбу мира. От скифских времен и нашествия гуннов здесь формировались границы новых государств. В этих степях мы решили судьбу фашисткой Германии на Курской дуге и форсировали Днепр. В этих же местах снова идут бои. Некоторые старушки в Курской области помнят еще ту войну.Поэтому здесь решается геополитический вопрос 21 века. Здесь будет решаться и судьба Китая. Здесь происходят невиданные за последние 80 лет боестолкновения. Здесь сгорели более 40 "Абрамсов", здесь сгорели все "Леопарды". Здесь разоружился Запад. Он показал, что у него ничего нет для большой континентальной войны.Поэтому Трамп забегал и запросил перемирия. Если бы они шли к Волге, то, конечно, с нами бы не разговаривали.Поэтому никуда американцы отсюда не уйдут. Все остальное это политическое кокетство, демонстрация давления. Они разыгрывают формулу злой полицейский – добрый полицейский. И даже пытаются показывать нам симпатию.О визите главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в материале Павла Котова Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского

https://ukraina.ru/20250603/tmno-bordovaya-berbok-genassambleyu-oon-vozglavila-vnuchka-veterana-ss-1063604762.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, запад, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, андрей суздальцев, владимир мединский, cnn, ес