https://ukraina.ru/20250604/suzdaltsev-ukrainskaya-vlast-prevraschaet-diplomaticheskoe-porazhenie-v-kozyr-dlya-voyny-1063632779.html

Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны

Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны - 04.06.2025 Украина.ру

Суздальцев: украинская власть превращает дипломатическое поражение в козырь для войны

Украинская сторона намеренно представила российский меморандум как "ультиматум", чтобы получить поддержку Запада и обосновать дальнейшее ведение боевых действий. Власти страны пытаются превратить дипломатический провал в преимущество, одновременно зондируя настроения общества и истеблишмента

2025-06-04T19:00

2025-06-04T19:00

2025-06-04T20:32

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, Киев оказался в жесткой зависимости от Запада и вынужден подчиняться решениям ЕС и США, чтобы сохраниться как государство.Эксперт отметил, что украинская делегация возмущалась из-за позднего получения документа, поскольку это ограничило ее возможности для маневра."Почему они так возмущенно говорили о том, что не получили этот меморандум до второго тура стамбульских переговоров? Тогда они имели бы больше возможностей для маневра, для обращения к Трампу и так далее", — пояснил политолог.Собеседник издания подчеркнул, что после публичного оглашения меморандума Киеву будет сложнее играть на противоречиях, так как позиция России теперь официально зафиксирована в переговорном процессе.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/s-zaderzhkoy-v-poltora-chasa-stalo-izvestno-pochemu-peregovory-startovali-tolko-seychas--1063574034.html

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