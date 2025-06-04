https://ukraina.ru/20250604/igra-prestolov-v-vsu-glavnoe-na-utro-4-iyunya-1063614363.html

Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня

Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня - 04.06.2025 Украина.ру

Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня

Владимир Зеленский произвёл знаковые перестановки в Вооружённых силах Украины

2025-06-04T09:20

2025-06-04T09:20

2025-06-04T09:22

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В вечернем обращении 3 июня Владимир Зеленский заявил о масштабных перестановках в Вооружённых силах Украины. Так, главнокомандующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый был назначен командующим Объединённых сил."Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил", — пояснил Зеленский.А вот у нового командующего Сухопутными войсками, то у него будут другие задачи."Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – Ред.) и всё, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", – отметил Зеленский.Ранее, 1 июня Драпатый объявил об отставке с должности командующего сухопутных войск Украины. Сам он объяснил решение "личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне".Речь об ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне "Новомосковск" в Днепропетровской области. Минобороны России вечером 1 июня в своём телеграм-канале опубликовало соответствующее видео. По официальной украинской информации погибло 12 военных, ещё 60 получили ранения.Позднее Драпатый сообщил, что продолжает выполнять обязанности главкома Сухопутными войсками ВСУ.Кроме того, вечером 3 июня Зеленский объявил и замене ряда командующих. Так, вместо Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотник систем стал Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр".Командующим Десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. До этого Апостол занимал пост заместителя главкома ВСУ Александра Сырского, а до того был командиром 95-й десантно-штурмовой бригады, которая была в числе бригад, участвовавших во вторжении в Курскую область.Скибюка же назначат замглавы Генштаба ВСУ.Также был уволен с занимаемой должности замкомандующего Нацгвардией Александр Белоус.Многие усмотрели в перестановках свидетельство ожесточения интриг среди украинского командования. Тот же Драпатый, когда заявил об уходе с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, рассказал о круговой поруке в украинской армии."Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри", — заявлял Драпатый.Тогда эту его запись в соцсетях расценили как выпад против Сырского. О том, что у Драпатого с Сырским конфликт ранее сообщал ряд источников.Кроме того, Сырский хотел давно уволить Скибюка. Также планировалась отставка Сухаревского."В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и ещё раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск. В то же время в Сухопутных войсках он максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта. Драпат отвечает за оборону Донецкой (оккупированная часть ДНР — Ред.) и Харьковской областей", — писала 3 июня в своём телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.При этом она обвинила в бедственном положении ВСУ в Сумской области именно Сырского, а не Драпатого."В Сумской области Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно — и то после скандала по военным собраниям в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование ведь не понесло вообще никакой ответственности!" — указывала Безуглая.Позднее, после того, как Зеленский произвёл перестановки в ВСУ, Безуглая заявила, что 3 июня стало удачным днём для Сырского."Что ж, вынуждена признать, сегодня у Александра Станиславовича Сырского удачный день. Почти. С нюансами. Поставил своего бандита на Силы беспилотных систем (СБС). Это далее означает работу "по понятиям". "Мадьяр" эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых козырьков": ты мне — я тебе или завались", — отметила она.Также, по её словам, Сырский поставил на командование ДШВ поставил "своего Апостола, который ещё не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ."Предвижу чистку в ДШВ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь", — посочувствовала Десантно-штурмовым войскам ВСУ Безуглая.Впрочем, по её словам, есть и хорошие новости."Теперь Драпатый – командующий Объединённых сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт. Если ему действительно дадут управлять всей обороной страны, перераспределять ресурсы, изменять общие принципы, беречь людей – это наш ШАНС. И шанс, что это новый главнокомандующий", — отметила Безуглая.В то же время, она указала, что текущая ситуация показывает: у Сырского по-прежнему наибольшее влияние на Зеленского."Морально-этическая сторона, справедливость, верификация информации никому особо не интересны. Решения в целом продиктованы макиавеллиевской целесообразностью и разборками. И всё это на фоне: наступления россиян в неподготовленной к обороне Сумской области, за что никто не понёс наказание. Вот никогда такого не было – и опять. Ползучее, неустанное наступление в Донецкой (оккупированная Украиной часть ДНР — Ред.) и Харьковской областях. Других угроз. Полный среднесрочный провал Курской операции", — указывала Безуглая.В то же время, она привела террористические атаки СБУ и ГУР 1 июня как пример другого мировоззрения."С одной стороны, цинизм и разочарование, с другой, наглядная картина борьбы мировоззрений в условиях нарастающих масштабов боевых действий войны, которая ещё очень-очень и очень долго не закончится. Изменимся или погибнем", — подытожила Безуглая.Тем временем о круговой поруке в ВСУ сообщают и украинские СМИ."Наш источник сообщает, что проблема у ВСУ, о которой не говорят, но которая бьет по моральному духу армии - это круговая порука, когда на высшие должности назначают только лояльных системе офицеров. Если ты лоялен, если ты работаешь на ОП и дружишь с офисными, ты сделаешь хорошую карьеру и неважно какие у тебя успехи. Важно, что ты "охранитель" системы. Это усиливает разочарование у военных, которые воюют не за награды, но которые видят весь этот п**ц (ужасающую картину - Ред.) и у них условно "опускаются руки" и растет негатив в адрес власти, а не в адрес своего противника", — написал 4 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала заявили, что "Банковая в лице Ермака и Зеленского, сама разрушает ВСУ изнутри"."Причина банальная, страх военного переворота и свержения "Зе культа"", — указали авторы каналы.Ранее о кумовщине и круговой поруке в ВСУ, а также о росте разочарования украинских военных в своём командовании сообщал и ряд других украинских СМИ.О других аспектах боевых действий — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр сырский, михаил драпатый, владимир зеленский, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, генштаб, нацгвардия