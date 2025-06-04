Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня - 04.06.2025 Украина.ру
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Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня
Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня - 04.06.2025 Украина.ру
Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня
Владимир Зеленский произвёл знаковые перестановки в Вооружённых силах Украины
2025-06-04T09:20
2025-06-04T09:22
эксклюзив
хроники
александр сырский
михаил драпатый
владимир зеленский
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
генштаб
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В вечернем обращении 3 июня Владимир Зеленский заявил о масштабных перестановках в Вооружённых силах Украины. Так, главнокомандующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый был назначен командующим Объединённых сил."Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил", — пояснил Зеленский.А вот у нового командующего Сухопутными войсками, то у него будут другие задачи."Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – Ред.) и всё, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", – отметил Зеленский.Ранее, 1 июня Драпатый объявил об отставке с должности командующего сухопутных войск Украины. Сам он объяснил решение "личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне".Речь об ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне "Новомосковск" в Днепропетровской области. Минобороны России вечером 1 июня в своём телеграм-канале опубликовало соответствующее видео. По официальной украинской информации погибло 12 военных, ещё 60 получили ранения.Позднее Драпатый сообщил, что продолжает выполнять обязанности главкома Сухопутными войсками ВСУ.Кроме того, вечером 3 июня Зеленский объявил и замене ряда командующих. Так, вместо Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотник систем стал Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр".Командующим Десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. До этого Апостол занимал пост заместителя главкома ВСУ Александра Сырского, а до того был командиром 95-й десантно-штурмовой бригады, которая была в числе бригад, участвовавших во вторжении в Курскую область.Скибюка же назначат замглавы Генштаба ВСУ.Также был уволен с занимаемой должности замкомандующего Нацгвардией Александр Белоус.Многие усмотрели в перестановках свидетельство ожесточения интриг среди украинского командования. Тот же Драпатый, когда заявил об уходе с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, рассказал о круговой поруке в украинской армии."Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри", — заявлял Драпатый.Тогда эту его запись в соцсетях расценили как выпад против Сырского. О том, что у Драпатого с Сырским конфликт ранее сообщал ряд источников.Кроме того, Сырский хотел давно уволить Скибюка. Также планировалась отставка Сухаревского."В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и ещё раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск. В то же время в Сухопутных войсках он максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта. Драпат отвечает за оборону Донецкой (оккупированная часть ДНР — Ред.) и Харьковской областей", — писала 3 июня в своём телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.При этом она обвинила в бедственном положении ВСУ в Сумской области именно Сырского, а не Драпатого."В Сумской области Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно — и то после скандала по военным собраниям в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование ведь не понесло вообще никакой ответственности!" — указывала Безуглая.Позднее, после того, как Зеленский произвёл перестановки в ВСУ, Безуглая заявила, что 3 июня стало удачным днём для Сырского."Что ж, вынуждена признать, сегодня у Александра Станиславовича Сырского удачный день. Почти. С нюансами. Поставил своего бандита на Силы беспилотных систем (СБС). Это далее означает работу "по понятиям". "Мадьяр" эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых козырьков": ты мне — я тебе или завались", — отметила она.Также, по её словам, Сырский поставил на командование ДШВ поставил "своего Апостола, который ещё не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ."Предвижу чистку в ДШВ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь", — посочувствовала Десантно-штурмовым войскам ВСУ Безуглая.Впрочем, по её словам, есть и хорошие новости."Теперь Драпатый – командующий Объединённых сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт. Если ему действительно дадут управлять всей обороной страны, перераспределять ресурсы, изменять общие принципы, беречь людей – это наш ШАНС. И шанс, что это новый главнокомандующий", — отметила Безуглая.В то же время, она указала, что текущая ситуация показывает: у Сырского по-прежнему наибольшее влияние на Зеленского."Морально-этическая сторона, справедливость, верификация информации никому особо не интересны. Решения в целом продиктованы макиавеллиевской целесообразностью и разборками. И всё это на фоне: наступления россиян в неподготовленной к обороне Сумской области, за что никто не понёс наказание. Вот никогда такого не было – и опять. Ползучее, неустанное наступление в Донецкой (оккупированная Украиной часть ДНР — Ред.) и Харьковской областях. Других угроз. Полный среднесрочный провал Курской операции", — указывала Безуглая.В то же время, она привела террористические атаки СБУ и ГУР 1 июня как пример другого мировоззрения."С одной стороны, цинизм и разочарование, с другой, наглядная картина борьбы мировоззрений в условиях нарастающих масштабов боевых действий войны, которая ещё очень-очень и очень долго не закончится. Изменимся или погибнем", — подытожила Безуглая.Тем временем о круговой поруке в ВСУ сообщают и украинские СМИ."Наш источник сообщает, что проблема у ВСУ, о которой не говорят, но которая бьет по моральному духу армии - это круговая порука, когда на высшие должности назначают только лояльных системе офицеров. Если ты лоялен, если ты работаешь на ОП и дружишь с офисными, ты сделаешь хорошую карьеру и неважно какие у тебя успехи. Важно, что ты "охранитель" системы. Это усиливает разочарование у военных, которые воюют не за награды, но которые видят весь этот п**ц (ужасающую картину - Ред.) и у них условно "опускаются руки" и растет негатив в адрес власти, а не в адрес своего противника", — написал 4 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала заявили, что "Банковая в лице Ермака и Зеленского, сама разрушает ВСУ изнутри"."Причина банальная, страх военного переворота и свержения "Зе культа"", — указали авторы каналы.Ранее о кумовщине и круговой поруке в ВСУ, а также о росте разочарования украинских военных в своём командовании сообщал и ряд других украинских СМИ.О других аспектах боевых действий — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек".
https://ukraina.ru/20250603/podryvy-nazvali-teraktami-ataka-na-krymskiy-most-itogi-3-iyunya-1063606427.html
https://ukraina.ru/20250603/vozmezdie-neizbezhno-smotriny-ermaka-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyunya-1063594208.html
https://ukraina.ru/20250603/dva-varianta-prekrascheniya-ognya-i-ne-tolko-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1063589328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, александр сырский, михаил драпатый, владимир зеленский, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, генштаб, нацгвардия
Эксклюзив, Хроники, Александр Сырский, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Нацгвардия

Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня

09:20 04.06.2025 (обновлено: 09:22 04.06.2025)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский произвёл знаковые перестановки в Вооружённых силах Украины
В вечернем обращении 3 июня Владимир Зеленский заявил о масштабных перестановках в Вооружённых силах Украины. Так, главнокомандующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый был назначен командующим Объединённых сил.
"Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил", — пояснил Зеленский.
А вот у нового командующего Сухопутными войсками, то у него будут другие задачи.
"Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – Ред.) и всё, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", – отметил Зеленский.
Ранее, 1 июня Драпатый объявил об отставке с должности командующего сухопутных войск Украины. Сам он объяснил решение "личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне".
Речь об ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне "Новомосковск" в Днепропетровской области. Минобороны России вечером 1 июня в своём телеграм-канале опубликовало соответствующее видео. По официальной украинской информации погибло 12 военных, ещё 60 получили ранения.
Позднее Драпатый сообщил, что продолжает выполнять обязанности главкома Сухопутными войсками ВСУ.
Кроме того, вечером 3 июня Зеленский объявил и замене ряда командующих. Так, вместо Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотник систем стал Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр".
Командующим Десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. До этого Апостол занимал пост заместителя главкома ВСУ Александра Сырского, а до того был командиром 95-й десантно-штурмовой бригады, которая была в числе бригад, участвовавших во вторжении в Курскую область.
Скибюка же назначат замглавы Генштаба ВСУ.
Также был уволен с занимаемой должности замкомандующего Нацгвардией Александр Белоус.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Вчера, 18:00
Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июняСледственный комитет РФ назвал виновных в подрывах в Брянской и Курской областях. СБУ попыталась атаковать Крымский мост
Многие усмотрели в перестановках свидетельство ожесточения интриг среди украинского командования. Тот же Драпатый, когда заявил об уходе с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, рассказал о круговой поруке в украинской армии.
"Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри", — заявлял Драпатый.
Тогда эту его запись в соцсетях расценили как выпад против Сырского. О том, что у Драпатого с Сырским конфликт ранее сообщал ряд источников.
Кроме того, Сырский хотел давно уволить Скибюка. Также планировалась отставка Сухаревского.
"В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и ещё раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск. В то же время в Сухопутных войсках он максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта. Драпат отвечает за оборону Донецкой (оккупированная часть ДНР — Ред.) и Харьковской областей", — писала 3 июня в своём телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.
При этом она обвинила в бедственном положении ВСУ в Сумской области именно Сырского, а не Драпатого.
"В Сумской области Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно — и то после скандала по военным собраниям в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование ведь не понесло вообще никакой ответственности!" — указывала Безуглая.
Вчера, 13:00
Возмездие неизбежно, смотрины Ермака, удары и налёты. Главное на 13:00 3 июняЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал украинские атаки на Россию и рассказал о смысле переговоров в Стамбуле. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прилетел в США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Позднее, после того, как Зеленский произвёл перестановки в ВСУ, Безуглая заявила, что 3 июня стало удачным днём для Сырского.
"Что ж, вынуждена признать, сегодня у Александра Станиславовича Сырского удачный день. Почти. С нюансами. Поставил своего бандита на Силы беспилотных систем (СБС). Это далее означает работу "по понятиям". "Мадьяр" эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых козырьков": ты мне — я тебе или завались", — отметила она.
Также, по её словам, Сырский поставил на командование ДШВ поставил "своего Апостола, который ещё не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ.
"Предвижу чистку в ДШВ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь", — посочувствовала Десантно-штурмовым войскам ВСУ Безуглая.
Впрочем, по её словам, есть и хорошие новости.
"Теперь Драпатый – командующий Объединённых сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт. Если ему действительно дадут управлять всей обороной страны, перераспределять ресурсы, изменять общие принципы, беречь людей – это наш ШАНС. И шанс, что это новый главнокомандующий", — отметила Безуглая.
В то же время, она указала, что текущая ситуация показывает: у Сырского по-прежнему наибольшее влияние на Зеленского.
"Морально-этическая сторона, справедливость, верификация информации никому особо не интересны. Решения в целом продиктованы макиавеллиевской целесообразностью и разборками. И всё это на фоне: наступления россиян в неподготовленной к обороне Сумской области, за что никто не понёс наказание. Вот никогда такого не было – и опять. Ползучее, неустанное наступление в Донецкой (оккупированная Украиной часть ДНР — Ред.) и Харьковской областях. Других угроз. Полный среднесрочный провал Курской операции", — указывала Безуглая.
В то же время, она привела террористические атаки СБУ и ГУР 1 июня как пример другого мировоззрения.
"С одной стороны, цинизм и разочарование, с другой, наглядная картина борьбы мировоззрений в условиях нарастающих масштабов боевых действий войны, которая ещё очень-очень и очень долго не закончится. Изменимся или погибнем", — подытожила Безуглая.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Вчера, 08:52
Два варианта прекращения огня и не только. Главное на утро 3 июняОпубликован текст российского меморандума по Украине. В нём предлагается два варианта прекращения огня
Тем временем о круговой поруке в ВСУ сообщают и украинские СМИ.
"Наш источник сообщает, что проблема у ВСУ, о которой не говорят, но которая бьет по моральному духу армии - это круговая порука, когда на высшие должности назначают только лояльных системе офицеров. Если ты лоялен, если ты работаешь на ОП и дружишь с офисными, ты сделаешь хорошую карьеру и неважно какие у тебя успехи. Важно, что ты "охранитель" системы. Это усиливает разочарование у военных, которые воюют не за награды, но которые видят весь этот п**ц (ужасающую картину - Ред.) и у них условно "опускаются руки" и растет негатив в адрес власти, а не в адрес своего противника", — написал 4 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала заявили, что "Банковая в лице Ермака и Зеленского, сама разрушает ВСУ изнутри".
"Причина банальная, страх военного переворота и свержения "Зе культа"", — указали авторы каналы.
Ранее о кумовщине и круговой поруке в ВСУ, а также о росте разочарования украинских военных в своём командовании сообщал и ряд других украинских СМИ.
О других аспектах боевых действий — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек".
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ЭксклюзивХроникиАлександр СырскийМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныГенштабНацгвардия
 
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Заголовок открываемого материала
09:20Игра престолов в ВСУ. Главное на утро 4 июня
09:17На ядерный удар Россия не пойдёт, но… Ераносян об ответе России на терроризм с Украины
08:00Мидуэй: превратности военной фортуны
07:00От диверсий к диалогу: Ющук о противоречивой логике Киева
06:45Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах
06:37"Личные интересы вместо геополитики”: о чем говорят Россия и Украина за закрытыми дверями
06:24"Частичные договоренности лучше ничего": Михайлов о переговорах с Украиной
06:24Огнеметчик "Борода": Когда люди на трибунах встали, меня пробило на слезу
06:21Основы для новой социально-экономической модели России
06:00Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
05:57Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
05:56Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении
05:40По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
05:35Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты
05:19Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
05:15"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий
05:00Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
04:55Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек
04:45Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
04:30Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
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